Nagy dobás, vagy ámítás? Már tesztelik a 0 százalékos lakáshitelt

Dániában január elején jelentette be a Nordea Bank, hogy 20 éven át fix 0 százalékos kamatra adja a jelzáloghitelt. A bejelentéshez még további két hitelintézet csatlakozott. Hogy lehetséges, hogy nem kér kamatot a dániai bank a hitel után? Mennyit számítanak fel ezzel szemben a magyar bankok? Ennek járt utána a Pénzcentrum.

Dániában áll fent a leghosszabb ideje az az állapot, hogy a jegybanki alapkamat nulla alatt van, vagyis negatív. Ez egyébként nem egyedi eset: Svájcban az alapkamat -0,75%, Japánban -0,1%, Svédországban, Spanyolországban jelenleg 0 százalék. Dániában -0,6%, amíg például Magyarországon ennek abszolútértéke 0,6%. De mit jelent ez, és mi köze ahhoz, hogy a dániai Nordea Bank 20 évre fix 0, azaz nulla százalékos kamatra kínál jelzálogkölcsönt?

Magyarországon a jegybank, vagyis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) központilag felel az ország monetáris politikájáért - ilyen központi bank található a világ többi országában is. Az MNB Monetáris Tanácsa dönt arról, hogyan alakuljon a jegybanki alapkamat, amelyet a jegybank a kereskedelmi bankoknak fizet az MNB-nél önként elhelyezett kéthetes futamidejű kötvényeik után. A kereskedelmi bankok a jegybanki kamat ismeretében határozzák meg betéti- és hitelkamataikat. Az MNB az alapkamat változtatással arra törekszik, hogy árstabilitás érjen el, és fenntartsa a pénzügyi stabilitást.

Tehát az alapkamat, amit a központi bank határoz meg, befolyásolja azt, hogy mennyit fizetnek a kereskedelmi bankok a bent tartott összegekre, és mekkora kamatokat vetnek ki a hiteladósokra. Minél inkább közelít az alapkamat a 0-hoz, annál kevesebbet ér a megtakarítás - sőt inflálódik - viszont cserébe a hitelkamatok annál alacsonyabbak lehetnek. Amennyiben az alapkamat negatív, azt jelenti, hogy a megtakarítások veszteségesek, viszont a hiteleket nagyon olcsón kihelyezhetik a hitelintézetek.

A közgazdászok véleménye nem egyezik abban a kérdésben, hogy ennek a monetáris politikának hosszú távon nem lesznek-e negatív következményei, ugyanis a kereskedelmi bankok nem igazán hajlandóak a bankbetétek felszámolására, ugyanakkor a hitelezésből egyre kisebb a nyereségük. A negatív kamatlábak bevezetése ezért is merész húzás, azonban az ezt bevezető országok éppen amiatt döntöttek emellett, mert szélsőséges intézkedésre volt szükség, hogy maguk mögött hagyhassák a 2008-as válság hatásait.

Nem mindegy, hogy 0 vagy 3,9 százalék

A dániai Nordea Bank által kínált 20 évig fix 0 százalékos kamatozású hitel nem példa nélkül való, hiszen ilyen már korábban is előfordult az északi országban, és most ismét visszatért a konstrukció - írja a Bloomberg. Azt viszont tudni kell, hogy Dániában a hitelezők főként közvetítő szerepet töltenek be a hitelfelvevők és befektetők között - a befektetés megtérülését pedig az alacsony kamatok mellett inkább kiszabott díjak, mint kamatok garantálják.

Magyarországon a jegybanki alapkamat jelenleg 0,6 százalék, a kereskedelmi bankok által kínált kamatok utolsó ismert átlaga az MNB adatai szerint 3,93 százalékot tettek ki. Ahogy azt az utóbbi időben gyakran hangsúlyoztuk, ez az átlag itthon igen alacsonynak számít:

Azonban nem csak a kamat számít, mert hiába 0 százalékos egy hitel, attól még terhelik egyéb költségek, mint a hitelfolyósítás díja például, amit többnyire szintén százalékban, az összegtől tesz függővé a bank. Ezért találták ki a THM-et, avagy teljes hiteldíj mutatót, ami biztosítja, hogy sokkal könnyebben összehasonlíthassák egymással az ügyfelek a bankok ajánlatait.

Hiszen lehet, hogy két bank ugyanúgy 4 százalékos kamattal kínál lakáshitelt, csakhogy az egyik banknál a kezelési költség kétszer olyan magas, a másiknál viszont a számlavezetési díj a duplája. Így nehéz lenne jó döntést hozni, viszont ezeket a különbségeket jól mutatja a THM, amely tartalmazza az összes felmerülő kötelező költséget és a kamatot is.

Ami még vonzó lehet a magyar ügyfelek számára a dán hitelben: nem elég, hogy 0 százalék a kamat, de még 20 évig fixen annyi is marad. Ugyanis a THM, kamatok mellett egyre inkább kardinális kérdéssé vált az, hogy a törlesztőrészletek kiszámíthatók legyenek. Így a magyar ügyfelek kifejezetten a fix kamatozású kölcsönöket keresik.

Az ábráról is az olvasható le, hogy az egy éven belüli kamatfixálás kifejezetten népszerűtlen lett az utóbbi években. Azt gondolhatnánk, hogy főként a hosszú lejáratú lakáskölcsönök esetén kardinális kérdés a fix kamat, pedig éppen a járvány alatt került bevezetésre a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsön konstrukció, amely végig stabil kamatot kínál. Hétfőtől az OTP, az Erste és a Cetelem után a Budapest Banknál is elindul az értékesítés, így már négy hitelintézetnél lehet ilyen konstrukviót választani.

Az alábbi kalkulációból látható, hogy a bankok legjobb ajánlatai - a legkedvezőbb THM-mek szerint - mind 5 évre nyújtanak fix kamatot, nem a futamidő végéig, vagy akár 20 évig. Vannak azonban olyan ajánlatok is, ahol a kamatperiódus még kevesebb is: ezt mindig érdemes figyelembe venni, ha valaki hosszú távon köteleződik el egy bank felé:

Ezen túlmenően látható, hogy egyes ajánlatoknál hiába alacsonyabb a kamat, a THM magasabb - így a törlesztőrészlet és a visszafizetendő összeg is. Szóval nem minden az alacsony kamat. Az is lehetséges - főként most, hogy megjelent az új lakásfelújítási hitel és támogatás - hogy az ügyfél számára az a prioritás, hogy ne legyen magas az elő- vagy végtörlesztési díj. Van bank, ahol ez 1% máshol lehet 1,5% vagy magasabb. Minél nagyobb a visszatörlesztendő összeg, annál fontosabbak ezek a különbségek.

Amíg a Raiffeisen és az Erste ajánlatai között a THM-ben tized százalékpontos eltérés adódik, teljes visszafizetendő összegben viszont már milliós a különbség. Ugyanakkor az is látszik, hogy hiába a Takarékbank ajánlja a legkisebb kamatot, a THM magasabb - vagyis az egyéb díjak miatt a visszafizetendő végösszeg magasabb lesz, mint például a Budapest Banknál.

