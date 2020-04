Eljött a lakáshitelek ítéletnapja: így emelkedik rengeteg magyar család törlesztője

Ismét a lakáshitelesek feje felett a pallos árnyéka, az MNB monetáris szigorításainak hatására ugyanis évek óta nem látott szintre ugrottak a bankközi kamatlábak. Így májustól megemelkedhetnek a 3, 6 és 12 havi BUBOR alapú lakáshitelek törlesztőrészletei, de a moratóriumos hitelek sem immunisak a szigorításra.

Májustól tömegek törlesztőrészlete emelkedhet meg az MNB monetáris szigorításainak a hatására, mivel a bankközi kamatlábakat 2016 óta nem látott szintre dobták fel. Ez az emelkedés érezhető lesz rengeteg változó kamatozású lakáshiteles esetében, még azoknál is, akik jelenleg élnek a hiteltörlesztési moratórium adta lehetőséggel. Már április első felében is jelentős emelkedés volt megfigyelhető a bankközi kamatlábakon, ez azonban mai naptól élesben is számít a lakáshiteleseknek. Ennek oka az, hogy azoknak a változó kamatozású lakáshiteleseknek, akiknek az elkövetkező hetekben van a fordulónapja a mai BUBOR szintek lesznek a meghatározóak. Így azok az adósok, akiknek közeledik a lakáshitelük fordulónapja, akár már májustól magasabb törlesztőrészletekre számíthatnak. Nem ússzák meg a moratóriumos adósok sem, az ő esetükben az elhalasztódó kamatok összege emelkedik, illetve a hátralévő futamidő is tovább hosszabbodik.

Mi a Pénzcentrumnál elvégeztünk pár közelítő számítást, hogy szemléltessük, hogyan is szól bele a lakáshitelünk egyes eseteibe a bankközi kamatlábak számottevő emelkedése.

A bankközi kamatlábak ugrása szempontjából jelenleg 3 esetet érdemes megnézni:

1. A már meglévő jelzáloghitelesek, akik nem élnek a hiteltörlesztési moratóriummal: ők már rövid távon is érzékelhetik a bankközi kamatlábak emelkedését.



2. Azok az adósok, akik élnek a hiteltörlesztési moratóriummal: ők jövő évtől érzékelhetik a változást, ha addig marad a megemelekdett kamatszint. Közülük is leginkább azok, akiknek 3, 6 vagy 12 havi BUBOR alapú a jelzáloghitele.



3. Az új hitelfelvevők: az ő esetükben kisebb a hatás, mivel az elmúlt években szinte felszívódtak a változó kamatozású hitelek a piacról. A fix kamatozású hitelek esetében pedig egyértelmű már a szerződéskötéskor a futamidő alatt fizetendő törlesztőrészletek nagysága.

A közelítő számításainkat egy 10 millió forint értékű, változó kamatozású lakáshitelen végeztük el 10 éves hátralévő futamidő, és egy tavalyi évben átlagosnak mondható 4,5 százalékos kamat mellett. Majd nézzük meg, hogyan hat erre a konstrukcióra a BUBOR kamatlábak most tapasztalt változása. Az emelkedés mértéke eltérő, ezért a számításunkhoz nézzük meg, hogyan is alakultak az elmúlt 1 év távlatában.

Akiknek a közeljövőben következik be a lakáshitelük fordulónapja, a negyed éves, fél éves vagy 1 éves változás lesz érdekes a bankközi kamatlábakban. A grafikonra pillantva megfigyelhetjük a BUBOR kamatlábakat, ahogy a monetáris szigorítások hatására felszöknek. Ezen időszak alatt például 0,87 százalékpontot szökkent a 3 havi BUBOR kamatláb, de hasonló mértékben 0,86 százalékponttal a 6 havi, és legkisebb mértékben 0,7 százalékponttal a 12 havi bankközi kamatlábak emelkedtek meg.

Ezek alapján vegyünk a példánkhoz egy köztes 0,81 százalékpontos kamatemelkedést, és végezzük el a közelítő számításunkat egy moratórium nélküli hitelre nézve.

A táblázatban megfigyelhetjük, hogyan hat alapesetben egy változó kamatozású lakáshitelre a kamatemelkedés. Az első szembetűnő változás, hogy majdnem 4 ezer forinttal megemelkedik a havi törlesztőrészletünk. Az így megemelkedett kamatokkal pedig a hátralévő futamidőn több, mint 473 ezer forinttal növekszik a teljes visszafizetendőnk.

Amikor a bankközi kamatlábak megemelkednek, akkor a hiteltörlesztési moratóriumos hitelek számításában is változás következik be. Azok számára, akik élnek a moratórium adta lehetőséggel a következő táblázatban végeztük el példánkra a közelítő számításokat.

Tehát megvizsgálva a 10 millió forintos változó kamatozású lakáshitelünket egy 10 éves hátralévő futamidővel és egy tavalyi évben átlagosnak mondható 4,5 százalékos kamat mellett, egy köztes 0,81 százalékpontos bankközi kamatláb-emelkedés két fontos változást eredményez:

Az elhalasztott kamatok összege 343 ezer forintról 405 ezerre emelkedik több mint 62 ezer forinttal .

. Emellett a moratórium hatására meghosszabbodó hátralévő futamidőnk is 1 hónappal tovább nyújtózik.

Ezek természetesen közelítő számítások, és a konkrét számokat jelentősen befolyásolják az egyedi hitelszerződések is. Összefoglalva azonban elmondható, hogy a monetáris szigorítások hatására megemelkedő bankközi kamatlábak érezhető hatást fejtenek ki a változó kamatozású lakáshitelekre, akár élnek hiteltörlesztési moratóriummal, akár nem. A moratórium ugyan létrehozott egy teret, aminek hatására sok adós jelenleg nem érintett, azonban a veszélyhelyzet elhárultával, ha időközben nem történik monetáris lazítás és maradnak a bankközi kamatlábak aktuális szintjei, a megemelkedett BUBOR kamatlábak hatására akár a felfüggesztett változó kamatozású lakáshitelek törlesztőrészletei is megemelkedhetnek.

