Beüt a lakáshitelesek rémálma: ennyivel emelkednek a törlesztőrészletek márciusban

Sok magyar lakáshitelesnek fájhat a március, az MNB monetáris szigorításának hatására, többek törlesztőrészlete emelkedhet. Kiemelten kellemetlen ez a volt devizahitelek esetében, de nem dőlhetnek hátra a 6 és 12 havi kamatperiódusú jelzáloghitelesek sem. Ha közeledik a fordulónap, ők is számíthatnak pár ezer forintos törlesztőrészlet emelkedésre.

Jövő héttől tömegeknek emelkedik majd a törlesztőrészlete, tekintettel a jegybank múlt hónapban végrehajtott közvetett emelésére a budapesti bankközi kamatlábon - ahogy erről már korábban beszámoltunk. Máris érezhetővé válik a döntések hatása, kiemelten veszélyeztetettek a rövid kamatperiódusú lakáshitelesek helyzete.

Hazánkban a jelzáloghitelek piacának tekintetében tetemes, majdnem az összes tartozás fele, mintegy 1906 milliárd forintnyi kölcsön még jelenleg is rövid kamatperiódusú. Ezek jelentős hányada - majdnem a harmada - a volt devizahitelesek hitelszerződése. Ők 2015-ben a forintosításkor automatikusan 3 havi Bubor alapú kamatperiódusra lettek állítva, így legnagyobb arányban ők tapasztalhatnak márciusban emelkedést a törlesztőrészleteikben. Nem csak a 3 havi, de a 6 és 12 hónapos Bubor kamatszintek is rohamosan emelkedtek az elmúlt hetekben. A 12 havi Bubor esetében 402 milliárd forintnyi tartozás oszlik meg, mintegy 76 204 szerződés között, míg 6 havi Bubor-on alapszik 202 milliárd értékben több mint 36 ezer hitelszerződés is.

Az alábbi grafikonon megfigyelhetjük, hogy:



a 3 havi Bubor a legutóbbi decemberi kamatfordulókor például 0,16 százalékon volt, a januárban megkezdett monetáris szigorítás hatására azonban majdnem a négyszeresén, 0,60 százalékon állt tegnap. A 6 havi Bubor is jelentős, 0,21 százalékról több mint triplájára emelkedett 0,44 százalékponttal, míg a 12 havi Bubor is egy nagy ugrással, 0,27 százalékról 0,74 százalékra költözött fel.

Ennek hatására egy átlagosnak mondható, 8 millió forintos és 4,54 százalékos kamatozású lakáshitel esetében, 5 éves futamidővel ez 2,5 százalék, 20 éves futamidő esetén akár 8,7 százalékos törlesztőrészlet emelkedést okozhat - derül ki, egy korábbi számításból. Az aktuális példánál maradva, egy 8 milliós tartozás esetében ez havi 1800-2200 forintos drágulást eredményez.

Mi lesz ebből?

A lakáshitelesek számára a következő kulcsfontosságú döntésre március 24-én ül össze a jegybank, ekkor az új inflációs jelentést is áttekinti majd a Monetáris Tanács. Addig azonban még sok víz lefolyik a Dunán, például a KSH is március 10-én közli a februári inflációs adatokat. A szakemberek többsége szerint jó esély van arra, hogy a januári 4,7 százlékos ráta a tetőzést is jelenthette. Egyrészt kérdés, valóban így lesz-e, másrészt az is fontos lesz, mennyivel esik ehhez képest februárban az infláció, ha esik.

