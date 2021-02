Alattomos népbetegség terjed a járvány árnyékában: ezekre a tünetekre figyelj

A téli hónapok alatt fokozatosan csap le ránk a szezonális depresszió: az ember egyre kevésbé bírja a hideget, a kevés fényt, és hogy nem nagyon lehet kimenni a szabadba. Egy-egy napsütéses nap teljesen felszabadító hatású lehet, de a borulás után újra kezdődik a kialvatlanság, változó étvágy, állandó fáradtság, kialvatlanság, fásultság, unalom, és a koncentrációs problémák. Viszont nem csak testi és közérzeti tünetekben nyilvánul meg ez a mentális állapot, hanem a pénzügyeinkre is káros hatással lehet. Ha nem koncentrálunk, nem figyelünk úgy a költésekre, és még az is megeshet, hogy a melankóliát vásárlással próbáljuk kompenzálni. A Pénzcentrum összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyeket betartva a téli depresszió idején sem borul fel a megszokott büdzsénk.

A szezonális depresszió, ami nem összekeverendő az általános depresszióval (ennek tüneteiről itt olvashatsz), az évnek nagyjából ugyanabban az időszakában jelentkezik, és rengeteg embert érint. A szezonális affektív zavarral (=Seasonal Affective Disorder, SAD) küzdők általában nem fordulnak szakemberhez, védik a mentális egészségüket tudatosan, csak próbálnak "túlélni", amíg nem jön a várva várt tavasz. (Arra még egy szűk hónapot kell várni, hogy beköszöntsön a csillagászati tavasz, és Sándor, József, Benedek hozzák a meleget. Addig az előrejelzések szerint felhős, napos idő váltja egymást, néha esővel, és nem melegszik 15 fok fölé az átlag hőmérséklet.)

Kár lenne, tehát abban bízni, hogy tavaszig valahogy kihúzzuk: főként mivel a huzamosabb ideig fennálló kellemetlen tünetek miatt jobban ki vagyunk téve a stressznek, ami pedig gyengíti az immunrendszert. Ha nem teszünk ellene, akkor ki vagyunk téve a betegségeknek, kórokozóknak - és az olyan járulékos hatásoknak is, minthogy a teli depi miatt nem figyelünk a költéseinkre.

Amikor az ember fásult, unott, nincs életkedve, nem tud koncentrálni, folyton fáradt, nyilván kevésbé figyel oda, mire mennyit költ, könnyebben kifolyik a pénz a kezei közül. Amikor pedig búskomor, melankolikus hangulatban van, sokszor vásárlással kompenzálja magát. A szezonális affektív zavar ráadásul 4-szer gyakoribb nőknél, akik alapvetően is kevésbé hajlamosak kontrollálni az impulzusvásárlásaikat.

Viszont a drága táskák, csizmák, sőt a túlárazott prémium élelmiszerek csak pillanatnyi megoldást jelentenek a téli depresszióra, nem fogják azt elmulasztani. Sőt, ha megbántjuk a költéseinket, akkor csak még egy plusz okot adtunk az önmarcangolásra. A férfiak pénzügyeire kicsit kevésbé nyilvánvalóan hat szezonális depresszió: ők inkább nemtörődömmé válnak, hiába jön a hóvége, többet költenek, esetleg beszereznek egy új kütyüt, amin bosszakodhatnak.

A depressziós állapot nagyban kihat a pénzügyekre, viszont csak apránként mutatkozik meg a hatása. Azonban ha egyszer elvesztettük az irányítást, hiába jön a tavasz, nehezebb lesz visszaállni a téli mélabú előtti időszak normáihoz. Az alábbi stratégiák segíthetnek abban, hogy a hosszúra nyúlt tél végéig ki tudjunk tartani pénzügyi megingás nélkül.

Légy hálás



A szezonális depresszió egyik legnagyobb kihívása, hogy a szürke, borús, hideg napokon még a jó dolgok is szürkébbnek tűnnek, nehéz meglátni az élet napos oldalát. A SAD gyakori tünete az elvesztett motiváció, hogy az ember nem talál célt, értelmet a mindennapokban. Ilyenkor érdemes emlékeztetni magunkat, hogy mi azt, amit értékelhetünk a jelen helyzetben is.

Nem csak a szezonális depresszió, hanem a járvány stresszhatásai is jelen vannak a mindennapokban. Örülhetünk a meglévő testi egészségünknek, a fenntartott emberi kapcsolatoknak, de akár egy finom süteménynek vagy egy jó filmnek is. Figyeljünk oda az apróságokra, vegyük észre a nevetést, a kedves szavakat, a kis sikereinket.

Ilyen siker lehet például, amit anyagi helyzetünkben érünk el: siker az, ha spóroltunk, siker az is, ha önmérsékletet gyakorolva nem költekeztünk ki. De az is siker, ha a spórolás végre elnyeri értelmét, és végre megvehetjük az áhított... valamit. Vegyük észre, és erősítsük meg magunkat abban, hogy valamit továbbra is jól csinálunk a rosszkedv és fásultság ellenére. Ez fog erőt adni ahhoz, hogy továbbra is jól, sőt jobban csináljuk.

Tervezz be valami izgalmasat

A szezonális depresszió alatt gyakran céltalannak tűnnek a mindennapok, a karácsony rég elmúlt, a húsvét, a nyaralás még messze van. A közeljövő nem tartogat semmit, amire várhatna az ember, tervezgethetné. Sok hétvége telik el monoton sorozatnézéssel, házimunkával, amikor inkább a fejünkre húznánk a takarót.

Viszont az, hogy nem történik semmi, az egyénen is múlik. Érdemes a szabadidőbe valami izgalmat csempészni, hogy ne csak azért várjuk a hétvégét, hogy végre pihenhessünk, hanem csináljunk magunknak programot. Nem kell nagy dologra gondolni, lehet ez egy kisebb család ünneplés, egy nagyobb séta, kisebb kirándulás a környéken, vagy egy új társasjáték kipróbálása, vagy ha valakinek ez okoz sikerélményt: egy új bútor összeszerelése.

Programszerű lehet egy filmezős este is, ha megteremtjük az esemény jellegét, egy szépség-nap, amikor csak a testünk (és lelkünk) ápolásására figyelünk, és bevetjük kedvenc eszközeinket. Esemény lehet, ha nekiesünk kicsit átrendezni a lakást, vagy kiszanáljuk a ruhatárunkat, hogy felkészülten várjuk a tavaszt. (Épp itt lesz az ideje elvinni a kabátokat a tisztítóba.)

Öngondoskodással a jóllétért



Kivételesen nem arra gondolunk, hogy kezdjünk el félretenni nyugdíjas napjainkra, hanem a testi-lelki jóllétünkről való gondoskodásról. Rengeteg olyan trükk van, ami segít átlendülni a téli depresszión: bizonyos ételek fogyasztása, több mozgás, új hobbik felfedezése, baráti találkozások, stb. Viszont sokszor hiába is tudjuk, hogy mi tenne jót, nem találjuk az erőt, hogy bele is vágjunk: inkább lemondjuk a találkozót, csokit falunk gyümölcsturmix helyett, és a kanapé-szigeteken várjuk, hogy magától megoldódjon a helyzet.

Az ilyen apróságokhoz is ugyanis akaraterőre lenne szükség, amit a depi elnyom bennünk. Ezért koncentráljunk az elhatározásra és a sikerre: ha kell írjunk egy listát, még arról is, hogy "eszem egy almát", hogy aztán kipipálhassuk. Vagy kössünk magunkkal kompromisszumot: ha megvolt az egy órás séta, utána jöhet a sorozatozás.

Figyelj kifelé, ne befelé



Biztosan nem csak mi küzdünk jelenleg problémákkal, amin nem tudunk túljutni, ezért érdemes a befordulás helyett felvenni az ismerősökkel, családdal, barátokkal a kapcsolatot. Megkérdezni: hogy vannak? Tanulmányok bizonyítják, hogy a kifelé mutatott kedvességtől mi magunk is jobban fogjuk érezni magunkat, nem csak az, akinek a gesztusunk szól.

Tehát, ha valaki éppen elhagyatottnak, elhanyagoltnak érzi magát, kezdjen el törődni másokkal, és máris jobban fogja magát érezni. Az őszinteség szintén nagyon fontos: ha szükségünk van valaki érzelmi támogatására, ne féljünk kérni. Általában az emberek nem akarnak nagyobb terhet róni a szeretteikre, viszont egy baráti, szoros rokoni kapcsolatba bele kell férnie, hogy segítsük egymást a (lelki) bajban. Ne féljünk szólni, megnyílni, gyakran már az is sokat segít a helyzeten, ha valakinek beszélünk a tüneteinkről, mert kevésbé leszünk magányosak általa.

Iktass be kivárási időt

Nyáron, amikor jóval több programja van az embernek, könnyebben félreteszi a problémáit is, a munkát is, és a napi kihívásokat. Viszont jelenleg, amikor nem nagyon lehet kimozdulni - és nincs is hová - ráérünk negyedóránként nézni az emaileket, szörfözni a neten órákat, és meg is találnak bennünket a kéretlen kérésekkel, meg a visszautasíthatatlan ajánlatokkal.

Ezért érdemes meghúzni a határokat. Munkaidő után, hiába nincs dolgunk, ne nézegessük az e-maileket, ne foglalkozzunk a másnapi feladatainkkal, tudjuk azokat elengedni. Ha pedig ránk tört a vásárolhatnék, ne döntsünk akkor és ott. Várjuk egy napot, és ha még mindig annyira jó vételnek tűnik az a cipő, vagy LEGO-készlet, hát rendeljük meg. De hagyjunk magunknak időt átgondolni.

Egyébként minden rendben a munkahelyeden?

Ha valaki a szezonális depresszió tüneteit észleli, érdemes feltennie a kérdést, hogy a munkája mennyiben javít, vagy ront a helyzeten. A munkahely, ahol a napunk egyharmadát eltöltjük, elég fontos tényező abban, hogyan érezzük magunkat. Ráadásul, ha a munkatársaink is fásultak, kiégettek, csak erősítjük egymás rossz érzéseit.

Ha úgy érzed, a munkakörnyezet is rossz hatással van a közérzetedre, akkor érdemes egy kicsit kivonnod magad. Elmenni esetleg pár nap szabadságra, vagy kevésbé vonódni be ebéd közben a non-stop panaszkodásba. Hogyha olyan mértékű a munkahelyen a rossz hangulat, hogy ez napi szinten keseríti az életedet, jelezd a vezetők felé. Ki lehet esetleg találni valamilyen csapatépítő eseményt - akár online - ami oldja a felgyülemlett feszültséget.

Drasztikus lépéseket most senkinek sem javasolnánk. Egyrészt lehet, hogy ahogy most érzed magad, csak részben a munkád hibája, nagyrészt inkább szezonális depresszió. Másrészt nem érdemes tetézni a melanóliát még egy álláskeresési nyomással, vagy munkanélküli hónapokkal, annak aztán tényleg nem lesz jó vége, sem mentálisan sem anyagilag.

Ha pedig a fenti tanácsok semmelyike sem hoz semmilyen javulást, gondolkodj el rajta, hogy szakemberhez fordulj. Lehetséges, hogy nem szezonális depresszióval küzdesz, és a probléma hátterében nem a hosszú tél, kevés napsütés, fásultság állnak. Ha nem régóta érzed így magad, akkor sem érdemes hagyni elfajulni a dolgokat - ha nincs más, a külső segítségben mindig lehet bízni.

Címlapkép: Getty Images