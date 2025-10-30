2024 végén 4,6 millió lakás volt Magyarországon, ezek közel egyharmada Budapesten és Pest vármegyében helyezkedett el
Finomhangol az MNB: változik a jelzáloghitelek mögötti szabály, erről jobb ha tudsz!
A Magyar Nemzeti Bank jelentős módosításokat hajt végre a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) szabályozásában. A változtatások között szerepel a kisebb bankok számára releváns de minimis limit 40 milliárdról 100 milliárd forintra emelése, valamint több, a pénzügyi stabilitást erősítő intézkedés bevezetése.
Az MNB a hazai ingatlan- és jelzáloghitelpiacot érintő makroprudenciális eszköztárának felülvizsgálatát követően 2025. szeptember 1-jén több célzott intézkedést fogadott el a pénzügyi stabilitás erősítése érdekében. A jegybank az elmúlt időszakban egyeztetett a piaci szereplőkkel a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) szabályozásának módosításáról.
A módosítások egyik fő célja a jelzáloghitelek stabil finanszírozására vonatkozó elvárások megerősítése és a jelzálogalapú források piacának fejlesztése. A döntés hátterében az emelkedett ingatlanpiaci és hitelezési kockázatok, valamint az Otthon Start program indulása áll - tudósított a Portfolio.
A változtatások első üteme 2025. november 1-jétől lép életbe. Ennek keretében a rendszerkockázat szempontjából nem jelentős, kisméretű intézmények mentesítésének fenntartása érdekében a jelzáloghitel-állományra vonatkozó de minimis limit 40 milliárd forintról 100 milliárd forintra emelkedik. A jegybank indoklása szerint a 2022-es felülvizsgálat óta a kihelyezett hitelösszegek jelentősen megnőttek, amit az Otthon Start Program várhatóan tovább erősít majd.
A módosítás hiányában a növekvő lakásárak és jelzáloghitel-állomány miatt a kisebb hitelintézetek a limit fölé kerülhetnének rendszerszintű jelentőségük változása nélkül is, ami növelné megfelelési terheiket és hátrányosan érintené a hitelezési versenyt. A jegybank hangsúlyozza, hogy a változtatás nem bővíti az eddig is mentesített bankok körét.
A további módosítások 2026. október 1-jétől lépnek életbe. Ezek között szerepel a bankok egymás közötti jelzáloglevél-vásárlásának visszaszorítására irányuló intézkedések bevezetése, az új kibocsátású fedezett kötvények kötelező tőzsdei bevezetése, valamint a JMM-ben a jelzálogleveleken túl egyéb jelzáloggal fedezett értékpapírok stabil forrásként való elfogadása.
Az MNB szerint a változtatások lehetővé teszik, hogy a magyar tőkepiacokon eddig nem ismert, de nemzetközileg elterjedt instrumentumok megjelenése élénkítse a piaci szereplők közötti versenyt. Ezek az eszközök szélesebb finanszírozási lehetőséget teremtenek a bankszektor számára, ösztönzik az innovációt és javítják a hatékonyságot.
A közlemény kiemeli, hogy a jól bevált jelzáloglevelek továbbra is fontos szerepet játszanak majd a hazai tőkepiacon, de a piaci finanszírozás diverzifikálása és az új konstrukciók alkalmazása lehetőséget kínál a finanszírozási bázis szélesítésére, a kockázatok megosztására és a magyar tőkepiac nemzetközi integrációjának erősítésére is.
A módosításokat tartalmazó MNB-rendelet várhatóan a napokban jelenik meg a Magyar Közlönyben.
