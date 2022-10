Mennyi önerő kell lakásvásárláshoz 2022 évében? Járhat lakáshitel önerő nélkül?

Új autó, lakás vásárlása esetén, ha a tétel bizonyos része hitelből kerül finanszírozásra, mindig szükséges az önerő, avagy az önrész, amit saját megtakarításunkból vagy más forrásból kell felmutatnunk. Na de mi az az önerő, mennyi önerő kell lakásvásárláshoz, autóvásárláshoz? Jár-e valakinek önerő nélkül lakáshitel, ha igen, hogyan oldhatjuk meg a problémát?

Cikkünkben eláruljuk, szerezhető-e lakáshitel önerő nélkül – ha igen, mégis hogyan kivitelezhető az önerő nélküli lakáshitel? Alapesetben mennyi önerő kell lakásvásárláshoz 2022 évében, avagy hány százalék önerő kell lakásvásárláshoz 2022 évében, milyen úton-módon úszhatjuk meg, hogy színtiszta készpénzes önerőt kelljen tudnunk felmutatni lakásvásárláshoz? Mi a helyzet a gépjárművekkel? Amellett, hogy eláruljuk, mennyi önerő kell lakáshitelhez, azt is megtudhatod, hogy új autó részletre önerő nélkül kapható-e!

Mi az önerő jelentése?

Az önerő fogalma rendszerint akkor kerül előtérbe, amikor valamilyen nagyértékű vagyontárgyat, tipikusan ingatlant vásárlunk, hitel segítségével. A kifizetendő vételár esetében a végösszeg az önerő + kölcsönösszeg együtteséből jön létre, utóbbi rendszerint valamilyen banki lakáshitel, amihez viszont előírás, hogy az adósnak mindenképpen rendelkeznie kell bizonyos mértékű önerővel a vásárláshoz – máskülönben nem kapja meg a hitelt, nem vásárolhatja meg kiszemelt ingatlanját.

Hány százalék önerő kell lakásvásárláshoz 2022 évében?

Ingatlanvásárláskor rendszerint az önerő kifizetésének meg kell előznie a lakáshitel folyósítását és ezt igazolni is tudnunk kell választott hitelintézetünknél – ez biztosítja a bankot, hogy a hitelt tényleg a megállapodás szerinti ingatlanra fogjuk elkölteni. A lakáshitel önerő, ami saját forrásból kerül előteremtésre, alapesetben a lakás vételárának a 20%-a, ezt kifizethetjük készpénzben és átutalással is (Vigyázat! Egyes speciális esetekben ez limitálva van, pl. CSOK hitellel vásárolt ingatlannál a készpénz maximum a vételár 10%-a lehet).

A lakáshitel önerő megállapítása során a bank eltérhet a szokásos 20%-tól, így, ha az ingatlan forgalmi értéke (nem a vételár, hanem az értékbecslés során mért ingatlanérték) vagy hitelbiztosítéki értéke (az a bank által megállapított minimumérték, amelyen az ingatlan gyorsan értékesíthető, ha a tulajdonos nem törleszt) indokolja, magasabb is lehet az elvárt lakáshitel önerő hányada. A lakáshitel önerő mértékébe beleszól továbbá a településlista is (hol, milyen településeken, milyen arányban hitelezhetők az ingatlanok, mekkora az ajánlott lakáshitel önerő), mindemellett egyéb lakáshitel önerő szabályok is befolyásolhatják helyzetünket.

Létezik önerő nélküli lakáshitel?

A brutális ütemben növekvő ingatlanárak mellett egyre gyakoribb probléma, hogy a vásárlóknak arányaiban csökken az ingatlanvásárláshoz szükséges alaptőkéje – azonban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljesen elestünk az ingatlanvásárlási lehetőségektől! Arra a kérdésre válaszolva, hogy önerő nélküli lakáshitel is van-e a piacon, igen a válasz - önerő nélkül lakáshitel is szerezhető, ám fel kell tudnunk ajánlani valamit hitelfedezetként – például egy másik, a vásároltnál nagyobb értékű ingatlant.

Önerő nélküli lakáshitel fedezete lehet kisebb értékű ingatlan is, amit kiegészítő fedezet formájában vonhatunk be az ügyletbe, viszont ilyenkor a bank a meglévő és az új ingatlanra is jelzálogot jegyezhet be (ezeknek az összértékének rendszerint maximum 80%-áig adnak hitelt a bankok). Léteznek egyéb pénzintézetek, ahol minimális, 5-10%-os lakáshitel önerő kell, azonban manapság már nem ez a jellemző.

Miből lehet lakáshitel önerő, ha nincs elég készpénzünk?

Megkülönböztetjük az önerőt az ún. „saját erőtől”: a saját erő olyan készpénz, amit nem más pénzintézettől vettünk kölcsön, hanem saját forrásból állítottunk elő/takarítottunk meg, szabadon rendelkezünk vele. Fontos tudnunk, hogy a lakáshitel önerő nem csak saját erő, megtakarított készpénz lehet – a lakáshitel önerő lehet emellett befektetés, állami támogatás, munkáltatói kölcsön, bankbetét és lakástakarék is, illetve építési hitelnél lehet lakáshitel önerő a már meglévő, az építési helyszínen tárolt építőanyag is. Lakáshitel önerő lehet továbbá családalapításkor felvehető, támogatott hitel is - ilyen a babaváró hitel, amit akár 100%-ban felhasználhatunk önerőnek lakáshitelnél.

Mi nem lehet önerő lakáshitelnél?

Habár az „önerő nélküli lakáshitel” számos formában megoldható, egyre szigorúbb szabályokkal korlátozzák az eladósodást, ezzel meggátolva az adósságspirálba kerülést. Nem lehet lakáshitel önerő személyi kölcsönből (aminek jellemzően jóval magasabb THM-je van, mint a kedvező lakáshiteleknek), emellett a bankok nem támogatják, hogy a lakáshitel önerő szabad felhasználású jelzáloghitelből legyen.

Mennyi önerő kell autóvásárlás esetén?

Nem minden hiteltípushoz kell önerő! Nem szükséges önerő a személyi kölcsönökhöz, az áruhitelekhez, de egyes autóhitelhez sem; ezeknél a hiteleknél a fedezet a hiteligénylő jövedelme, erre terheli rá a hitelintézet a havi törlesztőrészletet. A hitelintézetek a kifejezetten autóvásárlásra, lízingelésre tervezett hitelek esetében is elvárhatnak 20% önerőt – amennyiben a mi bankunk mindenképpen kéri az önerőt, célszerű erről érdeklődni más pénzintézeteknél.

Új autó részletre önerő nélkül megoldható szabad felhasználású személyikölcsönből és jelzáloghitelből is (az ingatlanárakkal párhuzamban az úja autók költsége szintén folyamatosan emelkedő tendenciát mutat). Más esetekben sem feltétlenül kell önerő, a tartozás alapja a havi nettó kereset, így magát az autót, vagy más vagyontárgyunkat (pl. az ingatlanunkat) nem szükséges bevonni a hitelügyletbe, nem terhelődik rájuk adósság.