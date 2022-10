Végleg leáldozott ezeknek a hiteleknek? Rengeteg pénzt bukhat rajta, aki most rosszul választ

Folytatódott a csökkenés a személyi kölcsönök piacán augusztusban - ez derül ki a Magyar Nemzeti Bank hétfőn közzétett jelentéséből. A babaváró és a lakáshitelek minimálisan, de növekedést mutatnak, de még mindig nem tudni, hogy magához tér-e a hitelpiac. Megnéztük a számokat közelebbről, és a legjobb banki ajánlatokat is megmutatjuk a személyi kölcsönök piacán.

Némileg visszatért a magyarok hitelfelvételi kedve augusztusban, ami azért különös, mert az alapkamat folyamatos emelése miatt már alig találni 10 százalék alatti kamatot a személyi kölcsönök piacán. igaz, hogy ez a hiteltípus felvétele tovább csökkent, vagyis már május óta zuhanásban van, és egyelőre megmondani sem lehet, hogy mikor találhat újra magára. A jegybank által hétfőn közzétett friss adatsoraiból kiderül az is, hogy a kamatok emelkedése tovább folytatódott. Összenéztük az adatokat, és megmutatjuk a jelenleg elérhető személyi kölcsön-ajánlatokat is.

Még mindig kevesebb személyi kölcsönt vettünk fel

A személyi hitelek piacán folytatódott a csökkenő tendencia, ami immár több hónapja, egész pontosan május óta folyamatosan tart: az új szerződések összege 44,95 milliárd volt, ami három százalékos csökkenést jelent az előző hónaphoz képest. Ha azonban az év első hónapjával vetjük össze, akkor már az látszik, hogy hiába a folyamatosan emelkedő kamatok, a magyarok bizony belehúztak azóta a hitelfelvételbe: januárban mindössze 33 milliárd volt az új személyi kölcsönök jegyzési összege, a mostani csaknem 45 milliárdos összeg tehát 38 százalékos emelkedést jelent.

Az előző év augusztusával összevetve (24,91 milliárdnyi új jegyzés) is jelentős az emelkedés, tehát elmondható, hogy a személyi kölcsönök piacán nem kell megijedni attól, hogy május óta folyamatosan csökken a szám: a magyarok még mindig sok személyi hitelt vesznek fel - ami, mint mindjárt látni fogjuk, a kamatok folyamatos emelkedésének tükrében legalábbis különös.

De mire vesznek fel több személyi kölcsönt a magyarok, mint egy évvel ezelőtt? Tegnap írtunk arról, hogy az egyik hazai bank a személyi kölcsönök felhasználásáról is rendelkezik adatokkal: a K&H tegnapi közleménye szerint a magyarok már a személyi kölcsönt is lakásfelújításra használják fel.

Ebben az évben a K&H személyi kölcsön-folyósítások 31 százalékánál volt ez a cél, míg 2021-ben 29 százalék, 2020-ban pedig 23 százalékos volt az arány. Érdekesség, hogy az építőanyagok, illetve a szakipari munkák drágulása ellenére a felújítási céllal felvett személyi kölcsönök átlagos összege érdemben nem változott az utóbbi években. Ezzel párhuzamosan tavaly még szerény mértékben, a legutóbbi néhány hónapban viszont látványosan csökkent az autóvásárlási céllal személyi kölcsönt igénylők aránya: 2020-ban 32 százalékuk, 2021-ben 29 százalékuk vette fel a kölcsönt autóra, idén 23 százalékuk

- mondta Árva András, a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője. A személyi kölcsön célokat nézve a hitelkiváltás aránya az idén 10 százalékot tett ki, a tartós fogyasztási cikkekre pedig a felvett hitelek 13 százaléka ment el.

Jól járt, aki még augusztusban vett fel hitelt

Nézzük most meg a három nagy csoport összesített hitelfelvételi mutatóját! Amint grafikonunkon is látszik, augusztusban egyedül a személyi hitelek felvétele csökkent tovább, de mind a babaváró, mind a lakáshitelek új jegyzése magasabb volt a júliusi összesítésben közöltnél. Ez akár azt is jelentheti, hogy a magyarok újra betaláltak a bankokba ennél a két hiteltípusnál, de azt is, hogy nem merték megvárni az újabb kamatemelkedéseket.

Ezzel egyébként jó lóra is tettek: augusztusban a jegybanki alapkamat "csak" 11,75%-on állt, azóta pedig 13 százalékos ez az érték. Vagyis ha valaki tényleg nem mert tovább várni, akár százezreket is spórolhat a havi törlesztőrészlettel, hiszen alacsonyabb kamattal írta alá a hitelszerződést, mint szeptember végén megtehette volna. A lakáshitelek jegyzése lassú magára találást vetít előre az új adatokat nézve (96 milliárd forintnyi új szerződés), míg a babaváró esetében az lehet a megugrás (36 milliárd forintnyi új szerződés) magyarázata, hogy egészen szeptemberig nem lehetett tudni, velünk marad-e ez a kedvezményes hitelkonstrukció a következő évben, így a gyermeket tervező magyarok ismét megrohanták a bankokat, hogy még felvehessék a szabad felhasználású tízmilliót.

Nem áll meg a kamatemelkedés

Most pedig akkor lássuk bővebben, amiről már fentebb is értekeztünk, mégpedig a kamatok emelkedését! Mint a lenti grafikonon is ábrázoltuk: a jegybanki alapkamat folyamatos emelkedése miatt a hitelek kamatai sem tudnak mást tenni, mint folytatni az emelkedő tendenciát. A személyi kölcsönök esetében júliusról augusztusra fordulva ez 1 százalékos növekedést jelent (15,15-ről 16,44 százalékra ugrott), tehát a személyi kölcsönök piacán egyre nagyobb drágulással kell számolniuk a hitelfelvevőknek - hogy ez a bankok ajánlataiban mit jelent és hogyan jelentik meg, arról mindjárt értekezünk bővebben.

A lakáshitelek piacán, valamint a babavárónál is folytatódott persze az emelkedés: a grafikonon is látszik, hogy a felújításra, korszerűsítésre felvehető kölcsönök átlagkamata immár 10 százalék felett van, a babaváróé pedig már csaknem 12 százalékos. A lakáscélú hitelek összesített átlagkamata 8,46 százalék volt augusztusban - vagyis ez még nem éri el az alapkamat szintjét, és reméljük, hogy így is marad.

Milliós különbség a hiteleknél

Végezetül nézzük meg a bankok most elérhető ajánlatait, ha személyi kölcsönt vennénk fel! Táblázatunkban jól látszik, hogy immár alig van 10 százalék alatti THM az ajánlatok között, a legjobb teljes hitelköltség-mutatót a Cetelemnél érhető el, de ez is rohamosan közelít a tíz százalék felé.

Jól látható az is, hogy a teljes visszafizetendő összeg esetében újra több százezres, de inkább milliós különbségek vannak, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hol vesszük fel a személyi kölcsönt. A legkevesebbet a Cetelemnél kell visszafizetnünk 3 milliós hitelösszeg esetén (3,7 millió forintot), a legkevésbé jó személyi kölcsön-ajánlat pedig az OTP-nél van, ahol mind a törlesztőrészlet havi összege eléri a 80 ezer forintot, és a teljes összeg is nagyon megszaladt: csaknem 5 milliót, pontosan 4,9 millió forintot kell leszurkolnunk. Persze ez nem is csoda, ha ránézünk a táblázatra: az OTP bőven az alapkamat feletti, 23%-os THM-el kínálja személyi kölcsönét.

A nehéz gazdasági helyzetben, a folyamatos kamatemelkedés közepette tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hol, és milyen feltételekkel vesszük fel a személyi kölcsönt. A pontos és minden részletre kiterjedő döntésben azonban most is segít a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátora, amelyben a neked leginkább megfelelő és szükséges feltételekkel számolhatod ki és tudhatod meg, melyik pénzintézetnél kapod meg a legjobb, számodra leginkább megfelelő ajánlatot.