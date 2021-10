Indulhat a sorbanállás a bankfiókokban: októbertől jár az ingyenhitel az ajándékmilliók mellé

Nyár végén nemcsak a kevesebb babaváró hitel került kifizetésre, de még a házasságkötések száma is csökkent, pedig minden évben augusztus a rekordhónap. Mi vehette el a fiatalok kedvét a házasságtól, hitelfelvételtől? A több együttes hatás mellett lehetséges, hogy sokan úgy döntöttek kivárnak, hiszen október elején került bevezetésre egy rendkívül kedvező hitelkonstrukció a Zöld Otthon Program keretében. A babaváró támogatással kombinálva már nem álom a saját otthon.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, augusztusi statisztikái szerint 43,02 milliárd forint volt a babaváró hitelszerződések együttes összege, ennyit utaltak ki a bankok. Ez elmarad a megelőző hónapok hitelkihelyezésétől: ennél kevesebbet csak január folyamán folyósítottak a pénzintézetek, ami egyébként is mélypontnak számít hitelfelvétel szempontjából. Mi történhetett?

2021 júniusában még 52,65 milliárd, júliusban 48,75 milliárd, míg augusztusban alig több, mint 43 milliárd forint babaváró hitelt vettek fel a bankoktól a háztartások. Ez havi szinten 11,8 százalékos visszaesés, júniushoz képest pedig 18,3 százalékos csökkenés. Az viszont tény, hogy nem csak a babaváró hitel iránt csökkent az érdeklődés, személyi kölcsönből és lakáskölcsönből is kevesebbet folyósítottak a bankok:

A másik két lakossági hiteltípus is ugyanúgy esett júliusban és augusztusban júniushoz képest, sőt még a házasságkötések száma is visszaesést mutatott nyár végén. Mi történhetett augusztusban?

Hova lett a régi házasodási láz?

A KSH legfrissebb, augusztusi házasságkötési statisztikái alapján eldőlni látszik, hogy 2021 nem fogja túlszárnyalni a múlt évet esküvők tekintetében. Bár valószínűleg sok lakodalmat halasztottak az idei évre a járvány miatt, árulkodó, hogy augusztusban júliushoz képest visszaesés történt. Pedig a nyár utolsó hónapjában szokott lenni hagyományosan a legtöbb esküvő, és most mégis kevesebb, 9 249 házasságkötés történt. Ez bőven elmaradt a 2020 és 2019 augusztusában kötött házasságok számától.

Éves viszonylatban 11,6 százalékos visszaesés történt, ami azért is rendkívüli, mivel 2019-ról 2020-ra - tehát gyakorlatilag a házasságkötési rekordévről a járvány évére - is csak 7,3 százalékos volt a visszaesés, pedig sokkal több volt a hátráltató tényező. 2018-ban (még a babaváró támogatás bevezetése előtt) 8 310 házasságkötés történt augusztusban, 2019-ben 11 290, 2020-ban 10 468, 2021-ben pedig 9 249.

Viszont hogyha az év első nyolc hónapját nézzük, akkor még növekedést is láthatunk: a januártól augusztusig eltelt időszakban 2018-ban 36 675, 2019-ben 43 469, 2020-ban 44 731 történt. Ez a szám idén már most 50 618 házasságkötés! Vagyis az augusztusi visszaesés azért is lehet, mert a megelőző hónapok erősebbek voltak. Az összes házasságkötést tekintve - hiába volt 2019 augusztusában a "csúcs" - a 2020-as a járvány ellenére is képest volt túlnőni 2019-en. Így minden esély megvan arra, hogy 2021-ben is új rekord szülessen.

Lemondanak a fiatalok az ingyenmilliókról?

A házasságkötések augusztusi esése tehát inkább azzal magyarázható, hogy aki akarta, az azt megelőző hónapokban már kimondta az igen-igent. A babaváró hitelek felvétele viszont az egész nyarat tekintve is visszaesést mutatott a múlt évhez, illetve 2019-hez képest is. Pedig két éve, mivel a babavárót csak júliustól vezették be, csak két hónap számított igazáz a nyárból. Mégis júliusban és augusztusban rekordszámú hitelösszeg került folyósításra:

Az ősz 2019-ben szintén sokkal erősebb volt, mint 2020-ban. Úgy tűnik, a kezdeti rekordokat nem lehet megdönteni: még akkor sem, ha egy világjárvány miatt megnehezedik az ügyintézés és bizonytalanná válik az anyagi helyzet. Viszont azóta hiába lélegezhetett fel a lakosság, nem rohanták meg a bankokat. Ennek pedig az lehet az oka, hogy eddig is szűkült, és a járvány hatására csak még kisebb lett azok köre, akik jogosultak még a babaváró felvételére.

Új aranykor is jöhet?

2021-ben eddig az év elején bevezetett otthonfelújítási támogatás és hitel határozta meg a lakosság hitelfelvételi kedvét - ez a lakáskölcsön kifizetésekben egyértelműen meglátszik. Október 4-től viszont már elérhető a Zöld Otthon Program keretében az új zöld CSOK-hitel is. Ennek keretében akár 70 millió forint kedvezményes, 2,5%-os kamatozású hitelhez is juthat egy család, akár még gyermek nélkül is. A bankokban már a zöld hitel bevezetését megelőzően nagy volt az érdeklődés a lakosság részéről.

Az energiahatékony újépítésű ingatlanokra igényelhető hitelhez azonban meg kell felelni a bankok feltételeinek, emellett önerőre is szükség lesz. A babaváró hitel népszerűsége részben épp abban áll, hogy a segítségével - önerőként felhasználva - olyan családok is hitelhez juthattak, akiknek nem volt elég önerőjük akár egy kedvezményes lakáshitelhez sem. A zöld hitel bevezetése tehát ismét fellendülést hozhat a babaváró hitel felvételében, azonban olyan érdeklődés már valószínűleg nem lesz, mint a konstrukció bevezetésekor.

A zöld hitel ugyanis jól kombinálható más családtámogatásokkal, vállalt vagy már megszületett gyermekek esetén is a CSOK-kal, CSOK-hitellel, babaváróval, a jelzálog-hitel elengedés kihasználásával, lakásáfa-visszaigényléssel, és az illetékmentességgel is. Több tízmilliónyi vissza nem térítendő támogatás, és kedvezményes hiteleket kaphatnak így a családok az otthonteremtésre.