Itt az összes magyar bank ajánlata: így lehet igényelni a szuperolcsó új kölcsönt

Október 4-től elérhetőek a zöld lakáshitelek, amelyek lényegesen kedvezőbb feltételeket kínálnak a piaci lakáshitelekhez képest. Ráadásul legalább két meglévő gyermekkel, vagy két gyermek vállalásával kombinálható a kamatmentes csokhitellel is, így méginkább vonzó lehetőség lehet a családoknak. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mit érdemes tudni a kontrukciókról és azt is, mely bankoknál elérhetőek, vagy válnak elérhetővé a közeljövőben.

A Növekedési Hitelprogram keretén belül, jegybanki refinanszírozással induló programról október 4-től élesedett. A Zöld Otthon Program (NHP ZOP) keretében legfeljebb 2,5 százalékos kamat mellett váltak elérhetővé a lakáscélú zöld hitel mindazoknak, akik magas energiahatékonyságú (legalább BB energetikai besorolású), zöld szempontoknak megfelelő házat építenek vagy új ingatlant vásárolnak.

A magánszemélyek által igényelhető hitelek keretösszege akár 70 millió forint is lehet, annak kamata pedig fixen 2,5 százalékos a teljes, maximum 25 éves futamidőn át. Ez a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb kontrukció, a vonzerejét pedig az is növelheti, hogy mellé akár 0 százalékos kamatozású zöld csok igényelhetővé vált.

Ha a zöld csokot is igényelnék, akkor a kettő hitel maximális összege 70 millió forint. A minimum hitelösszeg pedig még sem a támogatott lakáshitel, sem a csokkal együttes igénylés esetén nem ismert. Fontos kitétel, hogy a hitel kizárólag újépítésű ingatlan vásárlására vagy ingatlan építésére vehető igénybe, felújításra tehát nem választhatjuk ezeket a hiteleket.

A zöld hitel igénylésének egyébként önmagában nem feltétele a gyermekvállalás vagy a meglévő gyermek. Kitétel viszont, hogy csak minimum BB energetikai besorolású ingatlan vásárlására, vagy építésére igényelhető.

Ez azt jelenti, hogy házunk, vagy lakásunk energiafelhasználása minimum 25 százalékban megújuló forrásból biztosított kell, hogy legyen, éves primer energiaigénye pedig négyzetméterenként nem haladhatja meg az évi 90 kWh-t. Az utóbbi kitétel egyébként a BB energetikai besorolás minimum követelményénél szigorúbb szabályozást jelent.

A hitelfelvevő emellett más feltételeknek is meg kell, hogy feleljen. Egy személy csak egy zöld hitel tulajdonosa lehet. Az ingatlannak a hitelezett tulajdonába kell kerülnie és legalább 10 évig életvitelszerűen ott is kell laknia.

Egyébként a zöld hitelnek akár négy adósa is lehet, azaz az a főadós mellett akár három adóstársat is be lehet vonni a hitelügyletbe. Az adóstársak tulajdonrészt szerezhetnek az ingatlanban, de nem kötelező, hogy mindenki tulajdonjogot kapjon. Kitétel viszont, hogy az adóstársakon kívül más nem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban.

A zöld hitel mellé felvett csok emellett nyilván a gyerekvállalás is feltétel. A hitel összege két gyermek esetén 10 millió forintban, három, vagy több gyermek esetén 15 millió forintban maximalizált. Ez a hitel 0 százalékos kamatozású, vagyis teljesen kamatmentes.

A támogatott lakáshitel mellé felvett csokhoz is az alapvető feltételeknek kell megfelelni. Tehát legalább két gyermeket kell vállalniuk, legalább 180 napos tb jogviszonnyal és büntetlen előélettel kell rendelkeznünk, ezen felül nem lehet köztartozásunk. Értelemszerűen ha a családi otthonteremtési kedvezményt is felvesszük, ennek megfelelő hasznos alapterületű lakást is kell keresnünk.

A bankok már kapcsoltak

A Gránit Bank, a CIB Bank, az Erste Bank, az MKB Bank, az OTP Bank, a Raiffeisen Bank és a Takarékbank már az indulás napján elérhetővé tette a zöld hiteleket honlapjaikon. A Raiffeisen Banknál igényelni viszont csak október 11-től lehet a konstrukciók. A legtöbb banknál a maximális 2,5 százalékos kamatot számolják, egyedül a Gránit Bank kivétel, ahol már fix 1,99 százalékos kamattal is elérhető a támogatott hitel. Persze érdemes megnézni a THM-et, mert abban már a többi bank között is vannak eltérések. A bankok egyébként egyelőre jellemzően a folyósítási díjat is elengedik a hitelekre.

A leginkább akkor látszik, hogy mennyire számít a bankválasztás egy ilyen támogatott hitelnél is, ha a legmagasabb és legalacsonyabb THM mutatóval rendelkező ajánlatokat vetjük össze. A Gránit Bank és az OTP ajánlatát vizsgálva láthatjuk, hogy már az alapkamat tekintetében is 0,5 százalékos a különbség. A teljes hiteldíjmutató esetében pedig az eltérés még nagyobb, legalább 06, de akár 0,75 százalékos, ami a bankok által kínált 6-25 éves futamidővel számolva a teljes visszafizetendő összeg tekintetében sokat számít. Ha a kevésbé kilógó Takarékbank és a Raiffeisen ajánlatait vetjük össze, akkor is 0,27 százalékos az eltérés a THM-eket nézve, tehát ezt a mutatót mindenképp érdemes lehet figyelembe venni a bankválasztásnál.

Számíthat még a minimális futamidő, ami jellemzően 5-25 éves, de az OTP-nél és a Takarékbanknál minimum 6 éves. Az eltérés az MKB-nél ennél is magasabb. Ott minimum 10 éves futamidővel igényelhetjük csak a zöld hitelt.

Jó hír az igénylőknek, hogy a bankok többsége a folyósítási díjat is elengedi (legalább egy adott akciós periódusig). Ezt a kedvezményt egyedül a CIB Bank és az Erste nem jelezte honlapján.

A folyósítási díj egyébként a konstrukció esetén maximum 0,75%, de legfeljebb 100 000 forint lehet. A bank ezenfelül felszámolhatja az értékbecslés díját közjegyzői díjat, földhivatali ügyintézés díjat. Előtörlesztés alapján pedig még felszámításra kerülhet maximum 1%, de legfeljebb 30 000 forint előtörlesztési díj. Ezeknek az esetleges díjaknak is érdemes tehát utánajárni szerződéskötés előtt.