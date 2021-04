Ezek a magyarok most végleg búcsúzhatnak a babavárótól: esélyük sincs az ingyenpénzre

Idén év elején mélypontra zuhant a kifizetett babaváró támogatások összege, ez pedig nem véletlen. A járvány okozta válság a gazdaságban ugyanis felmondási hullámot indított el, rengetegen - köztük sok fiatal - elveszítette a munkáját. Azok, akik rövidesen nem álltak újra munkába, azok már nem fognak eleget tenni a babaváró hitel igénylés egyik legfontosabb feltételének. Az érdeklődőknek több mint 16 százaléka ezért esik el - talán végleg - a lehetőségtől.

2021 januárja elhozta a mélypont a babaváró támogatás történetében, ugyanis sosem folyósítottak a bankok olyan kevés összeget, mint év elején: 35,63 milliárd forintot. Még tavaly áprilisban és májusban sem volt akkora a visszaesés, mint idén januárban, pedig a koronavírus első hulláma sokkal váratlanabb volt, és igazi sokként érte a hitelpiacot. A visszaesés decemberhez képest 19,3 százalékos, éves szinten pedig 29,4 százalék.

Ennek ellenére az érdeklődés, úgy tűnik, nem hagyott alább: a Bankmonitor babaváró hitel kalkulátorával az elmúlt hat hónapban csaknem kétszer annyian ellenőrizték a jogosultságukat, mint egy évvel korábban. Az viszont valószínű, hogy az elmúlt egy évben sokan elveszíthették jogosultságukat - ezért hiába is szeretnék felvenni a támogatást és gyermeket vállalni, erre már nincs (és sok esetben már nem is lesz) lehetőségük.

A kalkulátor használói közül tízből hat (58,2%) érdeklődő kapott pozitív visszajelzést, míg a többiek (41,8%) az ellenőrzés időpontjába nem teljesítették a babaváró támogatás valamelyik - esetenként több - személyi feltételét. Ha a területi megoszlást nézzük: míg a budapestiek 66 százaléka minden kritériumot teljesített, addig a megyeszékhelyeken élők esetében 59%, az egyéb településeken élőknél pedig 56% ez az arány.

Összességében a leggyakoribb probléma (16,9%) az volt, hogy a pár egyik tagja sem tudott legalább 3 év folyamatos tb-jogviszonyt (munkaviszony, vállalkozás vagy felsőoktatási intézményben nappali jogviszony) igazolni, de gyakori (12,7%) elutasítási ok volt az is, hogy a pár valamelyik tagja szerepel a rossz adós listán (KHR, korábban BAR-lista). Ugyan az úgynevezett passzív KHR státuszúak esetében a jogszabály nem zárja ki, hogy babaváró hitelt kapjanak, jelenleg csak kevés bank, nagyon szigorú feltételekkel hitelez ebben a helyzetben.

Egyre kevesebben lesznek, akik megfelelnek a feltételeknek

A babaváró támogatásnak vannak olyan feltételei, amelyeket még lehet orvosolni, és vannak, amelyek miatt sokaknak le kell mondani az állami ajándékmilliókról. Egyrészt a hitelszerződést legkésőbb 2022.12.31-ig meg kell kötni. Ezzel sokan kifuthatnak az időből, például akik az életkori vagy a tb-jogviszonyt érintő kikötésnek nem tesznek eleget.

Nemcsak azokról a nőkről lehet szó, akik 2023-ban lesznek majd csak 18 évesek, vagy azokról, ahol a házastársak közül valaki jelenleg szerepelnek a rossz adós listán, és 2022 decemberéig nem fog lekerülni a passzív listáról sem. Vagy ott van az a rengeteg szingli, aki nagyon is szeretne már családot alapítani, de kevés az esélye, hogy 2 éven belül megtalálja a párját, meg is házasodnak, és még a babavárót is sikerül időben igényelni.

A babaváró támogatásoknál az új kibocsátások csökkenésére számítanak középtávon, a jogosult állomány fokozatos mérséklődése miatt

- mondta Dancsik Bálint, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzője nemrég, ezek szerint tehát egyébként is a jogosultak körének csökkenésére számítottak. Viszont a kör várható szűkülése mellett jelenleg rengeteg pár lehet még az országban, akik a pandémia áldatlan hatásai miatt esnek el a támogatástól. Ugyanis a járvány következtében sokan azonnal elveszítették a munkájukat - és feltehetően rengetegen nem találtak új munkát azután, hogy az álláskeresési járadék lejárt. Az is jellemző, hogy sokszor a párok azonos szektorban is dolgoznak: ha például a vendéglátásból estek ki mindketten a járvány legelején, és

a járvány miatt huzamosabb ideig nem találtak állást, akkor a 3 éves folyamatos TB jogviszony feltételt már nem fogják tudni 2022 decemberéig teljesíteni.

A babaváró kalkulátor alapján is ez volt az a feltétel, amelyen a legtöbben elbuktak - nem lehet véletlen, hogy az érdeklődés folyamatosan, viszont a felvett támogatási összegek mélyponton voltak januárban.

A hitelképesség sem könnyen elérhető

A hitelképesség nem csak azt jelenti, hogy valaki nem szerepel a rossz adós listán. Ahhoz általában megfelelő jövedelem is szükséges. A Pénzcentrum megkérdezte a hazai hitelintézeteket: mennyi az átlagos havi jövedelme azoknak az ügyfeleknek, akik náluk vették fel a babaváró hitelt? Kérdésünkre csak néhány bank adott választ, ezekből viszont kiderül, hogy

a babaváró támogatást igénylők átlagjövedelme alacsonyabb lehet, mint a 2020-ra számított nettó átlagbér (268 405 forint, KSH), bár nem sokkal.

Átlagosan a K&H Banknál babaváró hitelt igénylők 500 ezer forint körüli háztartási jövedelemmel rendelkeznek - közölte a pénzintézet, ami azt jelenti, hogy egy főre 250 ezer forint körüli kereset jut (ha feltételezzük, hogy jellemzően a háztartásból csak a házastársak vannak bevonva a hitelügybe). A CIB azt közölte lapunkka, hogy a babaváró támogatást igénylő ügyfeleik esetében ügyletenként a házastársak együttes átlagos jövedelme 461 ezer forint, így az egy főre nagyjából 230 ezer forint.

Az OTP nem közölt konkrét jövedelmi adatokat, viszont azt elárulták lapunknak, hogy a babaváró kölcsönt felvevő OTP ügyfelek átlagos havi nettó jövedelme országos szinten meghaladja a KSH által közölt 2020. évi átlagos nettó jövedelmet. Régiós viszonylatban viszont jelentős eltérések mutatkoznak az egyes régiók között.

A Budapesti Régióban átlagosan 15%-kal magasabb jövedelem párosul az egyes babaváró szerződésekhez, mint országos viszonylatban. Az Észak-dunántúli Régió esetében megegyezik az országos átlaggal, míg a Dél-alföldi Régió, a Dél-dunántúli Régió és az Észak-keleti Régió esetében pedig 10%-kal alacsonyabb a jövedelem a babaváró kölcsönt igénylő OTP ügyfelek átlagos havi nettó jövedelméhez képest

- árulta el a bank. Ez a leosztás valahol tükrözi azt, hogyan alakul az egyes régiók átlagos nettó jövedelme, hiszen a KSH szerint az országos 268 405 forinthoz képest Észak-Magyarországon csak 216,2 ezer, Dél-Alföldön 218,8 ezer, Dél-Dunántúlon 226,2 ezer, viszont Nyugat-Dunántúlon 255,3 ezer, Budapesten pedig 334,2 ezer az átlagos nettóbér. Tehát a régiókban, ahol magasabb az átlagos nettóbér, azoknak a bérátlaga is értelemszerűen magasabb lesz, akik igénylik a babavárót? Természetesen van összefüggés.

A feltételek eleve azt eredményezik, hogy a jobb, biztosabb anyagi körülmények között élők kapják meg a támogatást: házasok, az elmúlt 3 évben folyamatosan foglalkoztatottak, és teljesítik a bankok által előírt hitelképességi kritériumokat. Azonban a koronavírus járvány okozta válság jelentősen szűkíthette a jogosultak körét, hiszen váratlan munkanélküliségi hullámokat, anyagi bizonytalanságot okozott. A házasságkötéseknek ugyan nem állt útjába a járvány, de a hitelképes lakosok számát csökkenthette.