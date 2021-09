Ezzel sokan nem számolnak bankváltáskor: komoly költségeket verhet rájuk a bankjuk

Ma már nehezen képzelhető el, hogy a fogyasztók pénzügyeiket ne fizetési számlán (régebbi nevén: bankszámlán) és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül bonyolítsák le. Korántsem tipikus viszont, hogy a legelső alkalommal megnyitott bankszámla és a hozzá kapcsolódó számlacsomag változatlan formában hosszú éveken keresztül maradna meg. A fogyasztók változó igényeik, a bankok esetleg megváltozó feltételei és díjai miatt dönthetnek úgy, hogy a bankszámláikhoz kapcsolódó számlacsomagot módosítják, vagy azokat megszüntetik és más hitelintézetnél kötnek új bankszámlaszerződést.

A keretszerződések egyoldalú megszüntetésére, felmondására az ügyfél és a pénzforgalmi szolgáltató (ami leggyakrabban bank) is jogosult. Felmondási idő kikötésének hiányában az ügyfél a keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben felmondási időt kötnek ki, annak időtartama eltérő az ügyfelek és a pénzforgalmi szolgáltatók esetén. Az ügyfél felmondása során a felmondási idő az egy hónapot nem haladhatja meg, míg a pénzforgalmi szolgáltató felmondása esetén két hónapnál rövidebb felmondási idő kikötése semmis - kivéve, ha az ügyfél a keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismé-telten megszegte.

Mi is a fizetési számla?

A fizetési számla, fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató (bank) egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. A fizetési számla nyitása és vezetése, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzforgalmi, betéti és egyéb szolgáltatások tárgyában a fogyasztó és a bank keretszerződést köt. Ez olyan, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, közte a fizetési számla megnyitását is. A fizetési számlaszerződés tehát lényeg-ében a pénzforgalmi keretszerződés része. A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, így a fizetési számlaszerződés (bankszámlaszerződés) is csak írásban szüntethető meg