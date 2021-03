Ezért nem kapják meg sokan a babavárót: itt vannak a legnagyobb szarvashibák

Továbbra is óriási az érdeklődés a babaváró hitel iránt, az elmúlt hónapokban több tízezren ellenőrizték jogosultságukat a Bankmonitor.hu babaváró kalkulátorával. Átlagosan tízből hat érdeklődő teljesítette az összes babaváró jogosultsági feltételt, míg a többieknél a házasság illetve a minimálisan elvárt 3 év folyamatos tb-jogviszony hiánya okozott problémát, de sok esetben az volt a kizáró ok, hogy az igénylők valamelyike szerepelt a rossz adósokat nyilvántartó KHR-adatbázisban.

A babaváró hitel iránt a koronavírus járvány ellenére stabil a kereslet: 2020-ban a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 617,5 milliárd forint folyósítás történt, és bár ez meghaladja az előző évi 471,5 milliárd forintot, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a konstrukció csak 2019 júliusától volt elérhető. A támogatás iránti fokozott érdeklődést mutatja ugyanakkor, hogy a Bankmonitor babaváró hitel kalkulátorával az elmúlt hat hónapban csaknem kétszer annyian ellenőrizték a jogosultságukat, mint egy évvel korábban. Ennek során tízből hat (58,2%) érdeklődő kapott pozitív visszajelzést, míg a többiek (41,8%) az ellenőrzés időpontjába nem teljesítették a babaváró támogatás valamelyik - esetenként több - személyi feltételét.

A jogosultsági elvárásoknak való megfelelés szempontjából jelentős különbség figyelhető meg aszerint, hogy az igénylést tervező pár milyen településen él. Míg ugyanis a kalkulátort használó budapestiek 66%-a minden kritériumot teljesített, addig a megyeszékhelyeken élők esetében 59%, az egyéb településeken élőknél pedig 56% ez az arány. Összességében a leggyakoribb probléma (16,9%) az volt, hogy a pár egyik tagja sem tudott legalább 3 év folyamatos tb-jogviszonyt (munkaviszony, vállalkozás vagy felsőoktatási intézményben nappali jogviszony) igazolni, ám sok esetben (15,8%) az volt az akadály, hogy a pár nem házasodott még össze.

Gyakori elutasítási ok az is (12,7%), hogy a pár valamelyik tagja egy korábbi, nem teljesített hitele miatt szerepen a rossz adósokat nyilvántartó KHR adatbázisban (régi nevén BAR-lista). Ide többségében azok kerülnek, akik a mindenkori bruttó minimálbérnek megfelelő összeggel 90 napon túli csúszásban vannak egy vagy több hitelükkel. Akik már rendezték elmaradásukat, ám azóta nem telt el még legalább egy év, azok úgynevezett passzív KHR státuszúak lesznek, és bár a jogszabály nem zárja ki, hogy ők babaváró hitelt kapjanak, jelenleg csak kevés bank, nagyon szigorú feltételekkel hitelez ebben a helyzetben. Jó hír ugyanakkor, hogy ha lejárt az egy éves türelmi idő, akkor a volt adós visszanyerheti a hitelképességét, így akár a babavárót is megigényelheti.

A babaváró jogosultsági korlátai esetében érdemes különbséget tenni az úgynevezett orvosolható, illetve a nem "javítható" okok között. Ezt utóbbiakat vizsgálva azt látni, hogy a babaváró kalkulátort használók mindössze 3,1%-a esetében volt probléma az, hogy a feleség már betöltötte a 41. életévét. Illetve az jelenthet még leküzdhetetlen akadályt, ha a 3 éves tb-jogviszony teljesítéséhez nem áll már rendelkezésre elegendő idő, hiszen a babaváró támogatásra legkésőbb 2022. december 31-ig lehet szerződni.

