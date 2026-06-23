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Gyász: 92 éves korában elhunyt a legendás keramikusművész, Zalaegeszeg díszpolgára

HelloVidék
2026. június 23. 09:15

92 éves korában elhunyt Németh János keramikus, a nemzet művésze, Zalaegerszeg díszpolgára. A világszerte elismert alkotó több évtizedes pályafutása során számos köztéri művet és jelentős kerámiaalkotást hozott létre, amelyek meghatározó részévé váltak a magyar művészeti örökségnek.

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Elhunyt Németh János Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászművész, keramikus, a nemzet művésze, Zalaegerszeg díszpolgára – közölte Facebook-oldalán hétfőn Zalaegerszeg polgármestere, számolt be az MTI. A 92 éves korában hétfőn elhunyt művészről Balaicz Zoltán azt írta: „művészetével, lelkiségével, lokálpatriotizmusával örökre beírta magát Zalaegerszeg történetébe".

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A nemzetközi kerámiatalálkozókon több alkalommal szerzett rangos elismerést 
Az önkormányzat honlapján található életrajz szerint Németh János 1934. március 16-án született Zalaegerszegen, régi, neves „agyagos" családba. Nagyapja kályhásmester volt, apja és nagybátyja is az agyagiparban dolgozott.

1953-ban került az Iparművészeti Főiskola kerámia tanszékére, ahol Borsos Miklós és Gádor István tanítványa volt. Tanulmányai befejeztével, 1958-ban visszatért szülővárosába, és a Zalakerámia gyáregységében kezdett dolgozni.

1961-ben Zalaegerszegen rendezte első kiállítását, amelyen szerepelt a főiskolán készült Vörös kakas című korongozott szobra, melyet a szakmai közvélemény első fő művének tart. Első nagy megbízatása a Harkányfürdőn 1970-ben felállított, 35 négyzetméteres samott dombormű volt, amelyet az évek során tárlatok, köztéri művek, utazások követtek.

A nemzetközi kerámiatalálkozókon több alkalommal szerzett rangos elismerést magának és Magyarországnak. Litvániai, csehországi és romániai szakmai útjait hazai és nemzetközi kiállítások sora követte.

Számos állami kitüntetésben részesült

A ljubljanai magyar nagykövetségre készült szobra után Szombathelyen, Hévízen, Zalaegerszegen, Vonyarcvashegyen, Nemesgulácson és Galgamácsán köztéri alkotásait állították fel. Állandó építész munkatársával, barátjával, Szerdahelyi Károllyal Százhalombattán alkották meg a Csodaszarvas legenda című, monumentális domborművét.

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A zalaegerszegi Göcseji Múzeumban 2010-ben nyílt önálló állandó kiállítása.

Tucatnyi díjban, elismerésben részesült: megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, a Munkácsy-díjat, 2014-ben elnyerte a Kossuth-díjat és a Nemzet Művésze címet.

Művészetére erőteljesen hatott a göcseji népi fazekasság szellemisége és formavilága. Alkotásainak anyaga jellemzően agyagmázas samott. Legjelentősebb alkotásai az épületekhez kötődő kerámia relief-ek (faliképek), illetve kerámia domborművek. Az AIC és a Hungária 24 művészcsoport tagja volt.
Címlapkép: Getty Images
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