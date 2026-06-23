Ebbe az eldugott patakparti malomházba költözne Gyurcsány Ferenc: kukkantson be az otthonába

Nem akármilyen ingatlant vásárolt a Nógrád megyei Ecsegen Gyurcsány Ferenc. A hírt a település polgármestere, Baráth Éva is megerősítette, miután személyesen egyeztetett a volt miniszterelnökkel. A közlés szerint a politikus hosszabb távon is tervezi a jelenlétet a kistelepülésen.

A politikától 2025 tavaszán visszavonult egykori kormányfő egy csendes, Nógrád vármegyei településen, Ecsegen vásárolt ingatlant. A faluban mintegy 1200-an élnek. A polgármester tájékoztatása alapján Gyurcsány Ferenc a közeljövőben még nem tervez életvitelszerűen a településre költözni, ugyanakkor hosszabb távon már letelepedési szándéka is van. A volt miniszterelnök azt is jelezte, hogy a jövőben szeretne bekapcsolódni a helyi közösségi életbe, és részt venni a rendezvényeken - írta a Blikk.

A település szélén, csendes, erdősávokkal és patakkal övezett környezetben található az a több száz éves, egykori malomépület, amely korábban vendégházként működött, és amely most Gyurcsány Ferenc tulajdonába került. A Lukáts Tanya Vendégházként ismert ingatlan a helyi leírások szerint Ecseg egyik legkülönlegesebb épülete, amely a természetközeli fekvésével és történelmi múltjával is kitűnik.

Hosszabb távú tervek a faluban

A volt kormányfő a polgármester közlése szerint egy rövid, kötetlen beszélgetésen is egyeztetett a jövőbeni tervekről. Ennek alapján nem kizárt, hogy a későbbiekben rendszeresen visszatér a településre, és aktívabban is részt vesz a közösségi életben.

Gyurcsány Ferenc egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, hogy a természetközeli környezet kedvez az alkotómunkának, és inspirálóan hat rá.