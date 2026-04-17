Fotó: Pais-H Szilvia
HelloVidék

Durvul a helyzet Szombathelyen: védőmaszkokat osztanak a rákkeltő azbeszt-szennyezés miatt

HelloVidék
2026. április 17. 09:45

A súlyos azbesztveszély miatt ingyenes védőmaszkokat kapnak a Szombathelyi Oladi plató lakói, miközben hétfőn lakossági fórumot is tartanak az ügyben. A legfrissebb információk szerint ráadásul nem új keletű problémáról van szó: a környéken élők akár 6–7 éve folyamatosan ki lehettek téve a szennyezésnek.

Ahogy a Pénzcentrum tegnap helyszíni riportjában részletesen beszámolt róla, Szombathelyen napok óta az oladi plató ügye és az ott feltárt, rákkeltőnek minősülő azbeszt tartja lázban a közvéleményt. A becslések szerint mintegy 12 kilométernyi útszakasz, összesen 22 utca lehet érintett. Hivatalosan 1100-an élnek itt, azonban valószínűleg ennél több emberről van szó, mivel egyrészt sok lakónak nem itt van a bejelentett lakcíme (mostanra a félezret is elérheti a plató ingatlanjainak száma), másrészt pedig jelenleg is tucatnyi építkezés zajlik a területen, ezért, ha olyan az időjárás, az itt dolgozók is nap mint nap nyelik a mérgező port. 

Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője a Pénzcentrum kérdéseire válaszolva erről is beszélt, és arra is felhívta a figyelmet: a helyzet különösen aggasztó, mert nem feltétlenül egyedi esetről van szó. Nem zárható ki ugyanis, hogy Vasban és a környező megyékben parkolókban, sőt akár játszótereken is felhasználták az Ausztriából származó, azbesztgyanús zúzott követ. Azóta több fejlemény is történt az ügyben, ezeket gyűjtöttük össze.

Nem a kő önmagában a fő gond, hanem a porlás – egyre több helyszín merül fel

ELTE kutatócsoportjának szakértői szerint is a probléma nem is önmagában a burkolatban felhasznált kő jelenléte, hanem annak állapota: a porlódó felszín miatt ugyanis olyan szálas ásványi rostok kerülhetnek a levegőbe, amelyek belélegzése már egészségügyi kockázatot jelenthet - írta a Nyugat.hu. Az elmúlt napokban a szombathelyi szerkesztőség több olvasói jelzést is kapott, amelyek szerint nem csak a víziközmű-beruházásoknál használtak az érintett kőzúzalékból, hanem „gyakorlatilag mindenhol”, mivel az olcsó és könnyen elérhető alapanyag széles körben elterjedt.

A bejelentések alapján Szombathely környékén több helyszín is felmerült – például a Doroszlói-hegy térsége és Bozsok környéke –, ahol szintén ilyen eredetű anyag felhasználásáról tudnak. Ezek az információk egyelőre nem hivatalosak, de több jel is arra utal, hogy az érintettség köre szélesebb lehet.

Információik szerint több helyszínen már elindult vagy előkészítés alatt áll a burkolatok bevizsgálása, ugyanakkor egyelőre nem ismert, mikor születhetnek ebből végleges eredmények. A történet így egyre inkább túlmutat Szombathelyen, és régiós üggyé válhat, miközben szakemberek azt próbálják feltérképezni, pontosan hol és milyen mértékben használták fel az anyagot.

A Síp utca környékén Szombathelyen (Kép: Pais-H Szilvia)

Hétfőn lakossági fórumot tartanak Szombathelyen, de addig is ingyenes védőmaszkokat osztanak

Időközben lakossági fórumot hívott össze Nemény András, Szombathely polgármestere az azbesztszennyezés miatt: a tájékoztatót hétfőn 17 órától tartják a városházán. A városvezető közlése szerint az Oladi platón már több óvintézkedést bevezettek: locsolják a szennyezett útszakaszokat a por megkötésére, 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be, miközben a kormányhivatal FFP2-es és FFP3-as védőmaszkokat oszt az érintett lakóknak, amelyeket a Sugár úti épületben lehet átvenni.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a védőfelszerelés-csomagot az érintett területen élő lakosok vehetik igénybe. A jogosultság igazolásához szükség lesz a lakcímkártya bemutatására. Minden jogosult lakos részére csomagot biztosítanak, amely a következőket tartalmazza:

  • 2 darab FFP2 típusú védőmaszk
  • 2 darab FFP3 típusú védőmaszk

Hogy mi lehet a tartós megoldás?

A szakmai egyeztetéseken elhangzottak szerint gyors döntésre van szükség az Oladi platón feltárt azbesztszennyezés kezeléséről: a két fő forgatókönyv szerint vagy szilárd burkolatot kapnak az érintett utak, vagy teljes egészében elszállítják a szennyezett útalapot. Utóbbi azonban jelentősen megemelné a költségeket, mivel az elmúlt évek folyamatos javításai miatt a szükséges útalap vastagsága helyenként a 70 centimétert is eléri a 20–30 centiméteres alapérték helyett - nyilatkozta a Vaol.hu-nak Jelinek Endre, a Szombathely-Olad Plató Víziközmű Társulat elnöke.

Félméteres átlagos vastagsággal, 7 méteres szélességgel és 12 kilométeres úthálózattal számolva ez mintegy 42 ezer köbméter anyag elszállítását jelentené. A szakemberek szerint 1–2 napon belül megszülethet a döntés, így akár egy-két héten belül el is indulhatnának a munkák. Addig azonban továbbra is ideiglenes intézkedések vannak érvényben: a lakókat arra kérik, hogy saját ingatlanjaik előtt gondoskodjanak a portalanításról, a közlekedőket pedig – bár hivatalos előírás még nincs – 10 km/órás sebességhatár betartására ösztönzik.

Mint kiderült, a probléma hátterében az is áll, hogy jelenleg is több tucat építkezés zajlik a területen, így az elmúlt években folyamatos volt a nehézgépek ismétlődő terhelése. A kivitelezések során ráadásul nem minden esetben kezelték megfelelően a munkaterületeket, aminek következtében az útburkolatok rendre károsodtak. A felázott talajra felhordott föld és kavics idővel elmosódik vagy szétterül, a sárba ragadt kövek pedig tovább rontják az utak állapotát, így a helyreállítások ismétlődően újabb költségeket generálnak. Az ott élők szerint mindez évente háztartásonként több tízezer forintos pluszkiadást is jelenthet, miközben a jelenlegi helyzetben az egészségügyi kockázatok miatt is sürgetővé vált a mielőbbi beavatkozás.

