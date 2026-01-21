Megcsonkították Magyarország ikonikus szobrát: felhívásban keresik a tatabányai Turul ujjait

Nyomtalanul eltűnt két ujj a tatabányai Turul-emlékmű jobb lábáról a felújítás előkészítése során. A kezelő Vérteserdő Zrt. most a lakosság segítségét kéri, hátha valaki tudja, mi történt a szobor hiányzó darabjaival.

Meglepő bejegyzés jelent meg Tatabánya Megyei Jogú Város Facebook-oldalán: a Vérteserdő Zrt. arról számolt be, hogy a Turul-emlékmű felújításának előkészítése közben észlelték, a madár jobb lábáról két ujj teljesen hiányzik. A hiányt nem dokumentált károsodás, hanem fizikai eltűnés okozza, vagyis a szobor egyes részei egyszerűen nincsenek meg.

A társaság emiatt keresési felhívást tett közzé: arra kérik azokat, akik bármilyen információval rendelkeznek a Turul eltűnt ujjairól, hogy jelezzék feléjük. Egyelőre nem tudni, mikor és milyen körülmények között tűntek el a bronz elemek, és az sem világos, vandalizmusról vagy korábbi, nem dokumentált beavatkozásról van-e szó.

Európa egyik legnagyobb madárszobra, de tudtad róla?

A tatabányai Turul-szobor 1907-ben készült el, a millennium (1896) alkalmából létrejött emlékműsorozat részeként. Eredetileg a millennium tiszteletére rendelték meg, de pénzügyi okok miatt csak 1907-re került a helyére a monumentális alkotás. Alkotója Donáth Gyula szobrászművész, aki korának elismert művésze volt, több turul-ábrázolást is készített Magyarországon. A szobor Európa egyik legnagyobb madárszobra, amely a Kő-hegy tetején magasodik, és a magyar honfoglalás legendájára, valamint Árpád vezér 907-es győzelmére emlékeztet.

A tatabányai Turul az ország egyik legismertebb emlékműve, így az ügy nemcsak helyi, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír. A felújítás előkészítése jelenleg is zajlik, kérdés, hogy az eltűnt ujjak előkerülnek-e, vagy azokat pótolni kell majd.