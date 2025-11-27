Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a székesfehérvári adventi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!
Vicces nevű madarak lepték el az Alföld titkos rétjét: ezt lehet tudni az éles karmú ragadozókról + Fotó
A szokásosnál néhány héttel később, november közepén jelentek meg az első telelő gatyás ölyvek a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén. Ez a különleges ragadozómadár az Eurázsia és Észak-Amerika északi részének tundráin, erdős tundráin költ, hazánkban pedig rendszeresen telel, főként az Alföldön. A telelő populáció nagysága évente változik, a helyi táplálékkínálattól függően.
A gatyás ölyv az egerészölyvnél kissé nagyobb és hosszabb szárnyú. Neve a madár jellegzetes tollazatára utal: csüdje teljesen tollas, farktollain pedig fehér alapon fekete végszalag húzódik. Fészket költőhelyén mind a talajon, mind fákon készít; fészekalja 2–5 tojásból áll, melyekből 28–31 nap múlva kelnek ki a fiókák, amelyek 40–42 nap alatt válnak röpképessé - írta közleményében a kmnp.hu.
Táplálékát elsősorban rágcsálók, például lemmingek, hazánkban főként mezei pocok alkotják, ritkábban kisebb madarakat is fogyaszt. Vadászat közben a föld felett szitálva, kiemelkedő pontokról vagy akár a földön ülve lesi zsákmányát. A Kis-Sárréten a telelők száma az elmúlt években 10–15 példány között ingadozott, főként Mezőgyán és Vésztő térségében, ezért nem számít gyakori madárnak.
Idén a mezei pocok és a güzüegér állománya átlagosnál nagyobb, így a Kis-Sárréten egy-egy gatyás ölyv megfigyelése is nagyobb eséllyel adódik. A madár gyakran társul egerészölyvekkel, így a megfigyelésük egyben a ragadozómadarak téli életmódjának érdekes betekintését is nyújtja.
A Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi szakemberei azt hangsúlyozzák, hogy a telelő gatyás ölyvek megjelenése a helyi rágcsáló-populációk egészséges állapotára is utal, és a Kis-Sárrét madárfaunájának különleges látványossága lehet a téli hónapokban.
Hihetetlen, mit kaptak lencsevégre a Bükkben: giga szarvasrudli, farkaskölykök és vadmacskák egyetlen videóban
Túrák alkalmával csak igen ritkán találkozunk állatokkal, az ember azt hinné „üres” az erdő, pedig milyen klassz felhozatal!
Elfáradtak a csövek a csisztai fürdőben: új termálkút nélkül bajba kerülhet a népszerű fürdő.
Rendkívüli! Riadót fújt a Nébih: afrikai sertéspestist azonosítottak a Szentendrénél, szigorú korlátozás lépett életbe
Tovább romlik az afrikai sertéspestis hazai járványhelyzete: a Nébih megerősítette, hogy a Szentendrei-szigeten talált elhullott vaddisznó teteméből is kimutatták a halálos vírust.
Megrendítette Torony lakóit a vasárnap esti kutyatámadás, amelyről mára már mindenki ugyanazt suttogja: bekövetkezett a legszörnyűbb, amitől tartottak.
Grófi őrbódéból varázsoltak modern otthont Pápán: most 68 millióért árulják a különleges házat + Fotók
Ilyen ingatlant is ritkán látni: Pápán, a Gróf úton eladóvá vált egy teljesen felújított, 18. századi grófi őrbódé, amely egykor az Esterházy-kastély parkját őrizte.
Megkapta a kormánytól a hivatalos jóváhagyást a kiskunhalasi fürdőfejlesztés: a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint több ütemben indulhat az építkezés.
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
A győri vásár nem csupán karácsonyi ajándékok beszerzésére alkalmas, hanem igazi találkozóhely is, ahol a családok és baráti társaságok együtt élhetik át az advent hangulatát.
Hamarosan megkezdődnek a Balaton újabb medertisztítási és nádprofilozási munkálatai Balatonfenyves térségében – jelentette be az önkormányzat.
Miközben a családok már a karácsonyi menüt tervezgetik, a háttérben olyan munka zajlik, amelyet a többség soha nem lát: hajnalban, csontig hatoló hidegben küzdenek a...
Megnyílik Vas vármegye új horgászparadicsoma – különleges szabályokkal és gyerekbarát szemlélettel!
Túl vagyunk az első komoly havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha...
Ritka, sőt idegenhonos óriás akadt horogra Paksnál: egy gyermekhorgász szibériai tokot fogott, amely komoly kérdéseket vet fel a Duna élővilágának jövőjével kapcsolatban.
Eljött a szezon első havas öröme! Az eplényi síközpont hétfő kora délután megnyitotta a T1-es tanpályát, ahol a kezdő síelők és a családok mostantól gyakorolhatnak.
Három érvényes ajánlat is érkezett a Szombathely belvárosában, a Bejczy István utca 1–3. szám alatt található, Fő téri okmányiroda (jelenleg kormányablak) épületének megvásárlására.
Emléktáblát kapott Sitkén Balázs Fecó. Az ünnepségen bejelentették a jövő évi, jubileumi Sitkei Rockfesztivál fellépőit is. Hozzuk is a friss névsort!
Napokon belül megnyit az idei év nagy gyógyfürdős újdonsága Gyulán
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
Drámai pillanatok játszódtak le hétvégén a Mátrában, amikor egy teljes szarvascsorda rohant a 24-es főútra. Két autó is beléjük csapódott.
Itt találhatók Mária kegyhelyek Magyarországon: remek kirándulóhelyek, látnivalók is akadnak a környéken
A Mária-kegyhelyek nemcsak a vallási hagyományok miatt különlegesek, hanem egyfajta megnyugvást, lassulást és a természet közelségét is kínálják. Érdemes felfedezni őket.
