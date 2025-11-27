Vicces nevű madarak lepték el az Alföld titkos rétjét: ezt lehet tudni az éles karmú ragadozókról + Fotó

A szokásosnál néhány héttel később, november közepén jelentek meg az első telelő gatyás ölyvek a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét részterületén. Ez a különleges ragadozómadár az Eurázsia és Észak-Amerika északi részének tundráin, erdős tundráin költ, hazánkban pedig rendszeresen telel, főként az Alföldön. A telelő populáció nagysága évente változik, a helyi táplálékkínálattól függően.

A gatyás ölyv az egerészölyvnél kissé nagyobb és hosszabb szárnyú. Neve a madár jellegzetes tollazatára utal: csüdje teljesen tollas, farktollain pedig fehér alapon fekete végszalag húzódik. Fészket költőhelyén mind a talajon, mind fákon készít; fészekalja 2–5 tojásból áll, melyekből 28–31 nap múlva kelnek ki a fiókák, amelyek 40–42 nap alatt válnak röpképessé - írta közleményében a kmnp.hu.

Táplálékát elsősorban rágcsálók, például lemmingek, hazánkban főként mezei pocok alkotják, ritkábban kisebb madarakat is fogyaszt. Vadászat közben a föld felett szitálva, kiemelkedő pontokról vagy akár a földön ülve lesi zsákmányát. A Kis-Sárréten a telelők száma az elmúlt években 10–15 példány között ingadozott, főként Mezőgyán és Vésztő térségében, ezért nem számít gyakori madárnak.

Idén a mezei pocok és a güzüegér állománya átlagosnál nagyobb, így a Kis-Sárréten egy-egy gatyás ölyv megfigyelése is nagyobb eséllyel adódik. A madár gyakran társul egerészölyvekkel, így a megfigyelésük egyben a ragadozómadarak téli életmódjának érdekes betekintését is nyújtja.

A Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi szakemberei azt hangsúlyozzák, hogy a telelő gatyás ölyvek megjelenése a helyi rágcsáló-populációk egészséges állapotára is utal, és a Kis-Sárrét madárfaunájának különleges látványossága lehet a téli hónapokban.