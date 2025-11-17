Kész horror, mennyibe kerül egy idős eb: havi 50–60 ezer csak a gyógyszere – Siófokon már nyugdíjalapot indítanak

Hosszú ideje kérdés, hogy mikor vehetünk be egyszerűen egy tablettát a fogyás érdekében.
A Siófoki Állatvédő Alapítvány rendkívüli kezdeményezéssel próbálja megmenteni azokat az idős, krónikus beteg kutyákat, akiket senki sem fogadna örökbe. A menhely egy külön „nyugdíjalapot” hozott létre, hogy a legelesettebb négylábúak élete végéig biztosított legyen a kezelés, a meleg hely és a fájdalommentes mindennap.
A Siófoki Állatvédő Alapítvány évek óta küzd azért, hogy a hozzájuk kerülő, gyakran elhagyott vagy súlyosan beteg kutyák méltó ellátást kapjanak. A menhely vezetője szerint az idősebb állatok többnyire rendkívül rossz állapotban érkeznek: lesoványodva, kezeletlen betegségekkel, gyakran hosszú évek elhanyagolása után. Ezeket a kutyákat rendszerint már senki nem választja örökbefogadásra – így az alapítvány vállalja, hogy életük végéig gondoskodik róluk - írta a Sonline.hu.
"Szinte semmi esélyük nincs gazdára találni, miközben mindannyian krónikus betegségekkel élnek, folyamatos gyógyszerelést és rendszeres vizsgálatokat igényelnek" – mondta Vörös Zsuzsanna, az alapítvány vezetője. A „nyugdíjalap” célja éppen az, hogy ezeket a költségeket biztos forrásból lehessen fedezni, és a kutyák soha ne maradjanak kezelés nélkül.
Havi 50–60 ezer forintos gyógyszerköltség – sokan ezért fordulnak el tőlük
A menhelyen jelenleg több mint nyolc, tíz év feletti kutya él súlyos egészségügyi problémákkal. Van köztük olyan staffordshire terrier, akinek mind a négy lábán ízületi kopás alakult ki, és havonta 50 ezer forintos injekcióra szorul. Mások daganatos megbetegedésekkel, súlyos allergiákkal vagy szívproblémákkal küzdenek. Egy idős francia bulldog esetében pedig a fajtára jellemző, hosszú lágy szájpadlás szindróma nehezíti a légzést.
"Bár sokuk állapota a megfelelő gyógyszerezéssel karbantartható, szinte lehetetlen őket örökbe adni. Az emberek többsége nem tud vagy nem mer vállalni havi több tízezer forintos kiadást" – mondta Vörös Zsuzsanna. A szakember még hozzátette, a speciális tápok, vitaminok és gyógyszerek ára nagyon magas, de elengedhetetlen a fájdalommentes élethez.
Az idős kutyák különösen érzékenyek az időjárásra: hidegben, nyirkos időben vagy változó légnyomás mellett rosszabbul érzik magukat. Ezért fűtött, kényelmes helyiségekben kell őket elhelyezni, ami a menhely költségeit szintén jelentősen növeli.
„Pont olyanok, mint az idős emberek” – könnyen pánikolnak és elkóborolnak
A menhely vezetője szerint az idős kutyák mentális és érzékszervi állapota is romlik az évek során: rosszabbul látnak, gyengébben hallanak, sokszor félreértelmezik a környezetük történéseit. Előfordul, hogy bepánikolnak, megriadnak a zajoktól vagy az időjárástól, és elkóborolnak.
"Volt olyan kutyánk, aki gondos gazdától szakadt el, majd napokig keresték, mert annyira nem találta vissza az otthonát. Árkokban, út szélén találtak rá végül" – emlékezett vissza Vörös Zsuzsanna.
Az alapítvány szerint a legtöbbjük náluk fejezi be az életét
A Siófoki Állatvédő Alapítvány úgy számol, hogy ezek az idős kutyák életük utolsó éveit biztosan náluk töltik majd. Épp ezért kötelességüknek érzik, hogy gondoskodjanak róluk – függetlenül attól, hogy milyen háttérrel, milyen egészségügyi állapotban érkeztek hozzájuk.
A „nyugdíjalapba” bárki küldhet támogatást a menhely központi számlájára, a megjegyzés rovatban feltüntetve: „idős kutyák”. A beérkező adományokat az alapítvány teljes egészében a legelesettebb négylábúakra fordítja: gyógyszerekre, gyógytápokra, állatorvosi vizsgálatokra és a fűtött, biztonságos környezet fenntartására.
