Győriek, figyelem! Nagy áramszünet jön hamarosan, itt borul minden sötétségbe

A Bem és a Wesselényi utcákban lesz áramszünet, nyolc órán keresztül tart majd.
Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy Győrben tervezett áramszünet lesz - ezt a város honlapján tették közzé. Az áramkimaradás november 25-én lesz, előreláthatóan reggel 8 és délután 16 óra között tart majd.
Az áramszünet az alábbi fogyasztási helyet érinti:
- Bem tér 1
- Bem tér 14 HRSZ:3901/1
- Bem tér 2
- Bem tér 3
- Bem tér 4
- Bem tér 4 HRSZ:3903/3
- Bem tér 4 HRSZ:3903/3/A
- Bem tér 4.
- Wesselényi utca 0003 .
- Wesselényi utca 11
- Wesselényi utca 13
- Wesselényi utca 5
- Wesselényi utca 5/F
- Wesselényi utca 7 HRSZ:3922
- Wesselényi utca 9
- Wesselényi utca 9/I
