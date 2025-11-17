Győriek, figyelem! Nagy áramszünet jön hamarosan, itt borul minden sötétségbe

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Bem és a Wesselényi utcákban lesz áramszünet, nyolc órán keresztül tart majd.

Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy Győrben tervezett áramszünet lesz - ezt a város honlapján tették közzé. Az áramkimaradás november 25-én lesz, előreláthatóan reggel 8 és délután 16 óra között tart majd. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az áramszünet az alábbi fogyasztási helyet érinti: Bem tér 1

Bem tér 14 HRSZ:3901/1

Bem tér 2

Bem tér 3

Bem tér 4

Bem tér 4 HRSZ:3903/3

Bem tér 4 HRSZ:3903/3/A

Bem tér 4.

Wesselényi utca 0003 .

Wesselényi utca 11

Wesselényi utca 13

Wesselényi utca 5

Wesselényi utca 5/F

Wesselényi utca 7 HRSZ:3922

Wesselényi utca 9

Wesselényi utca 9/I

