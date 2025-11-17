2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
A view of towers and rooftops in Győr, with a bridge spanning the Rába River in the foreground. The scene captures the blend of historic architecture and natural surroundings along the riverbank.
HelloVidék

Győriek, figyelem! Nagy áramszünet jön hamarosan, itt borul minden sötétségbe

Pénzcentrum
2025. november 17. 14:22

A Bem és a Wesselényi utcákban lesz áramszünet, nyolc órán keresztül tart majd.

Az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy Győrben tervezett áramszünet lesz - ezt a város honlapján tették közzé. Az áramkimaradás november 25-én lesz, előreláthatóan reggel 8 és délután 16 óra között tart majd.

Az áramszünet az alábbi fogyasztási helyet érinti:

  • Bem tér 1
  • Bem tér 14 HRSZ:3901/1
  • Bem tér 2
  • Bem tér 3
  • Bem tér 4
  • Bem tér 4 HRSZ:3903/3
  • Bem tér 4 HRSZ:3903/3/A
  • Bem tér 4.
  • Wesselényi utca 0003 .
  • Wesselényi utca 11
  • Wesselényi utca 13
  • Wesselényi utca 5
  • Wesselényi utca 5/F
  • Wesselényi utca 7 HRSZ:3922
  • Wesselényi utca 9
  • Wesselényi utca 9/I
Címlapkép: Getty Images
