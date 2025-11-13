2025. november 13. csütörtök Szilvia
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up of a woman hand using a brush to Dust Pottery at Archaeological Site
HelloVidék

Igazi szenzáció: fény derülhet a Seuso-kincs rejtélyére - új ásatások indultak Szabadbattyánnál

HelloVidék
2025. november 13. 13:15

Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.

A Seuso-kincs, a római kori ezüsttárgyak híres gyűjteménye, amely a Kr. u. 4. században élt Seuso nevű pannoniai előkelőhöz köthető, évtizedek óta rejtély övezi. A kincs lelőhelyéről és a kincs megtalálójáról is homályosak az információk, mivel a feltaláló nem sokkal később gyanús körülmények között hunyt el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szabadbattyán térségében, az egykori Gorsium közelében idén újraindították a feltárásokat. A Szent István Király Múzeum szakemberei 350 darab fémleletet találtak, és geofizikai kutatást, terepbejárást, légi felvételezést és fémkeresős vizsgálatokat is végeznek a pontos lelőhely azonosítására. A cél: megtalálni Seuso lakóhelyét, amely kulcs lehet a kincs eredeti helyének meghatározásához- adta hírül a Feol.hu.

A kutatások során fény derülhetett a római épületkomplexum kiterjedésére is: a településhalmaz mintegy negyven kilométer hosszan nyúlik el, két központi maggal, városszerűen kiépítve. Az egyik központ a Gorsium régészeti park, a másik a Nádorfi Gabriella által feltárt terület. Bár az utóbbi nem Seuso lakhelye volt, a kutatás célja a kincsek eredeti helyének közelítése.

A Seuso-kincshez vezető út azonban nem volt mentes rejtélyektől: az 1970-es évek közepén Pereczes Ferenc nyugdíjas asztalosmester fedezte fel az ókori villa romjait a Sárvíz partján, ahol egy ólomüst került elő, stílusában hasonló a Seuso-kincs darabjaihoz. A kincs azonban feltehetően néhány kilométerrel arrébb, a Kőszár-hegy közelében került elő 1976-ban, amikor Sümegh József és Kolonics György találta meg az értékes ezüsttárgyakat. A kincs megtalálója, Sümegh József, tragikus körülmények között hunyt el 1980-ban, ami tovább növelte a Seuso-rejtély titokzatosságát.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szakértők szerint az új ásatások, a modern technológia és a részletes geofizikai felmérések révén most először van esély arra, hogy választ kapjunk arra, hol rejthette el a kincset Seuso, és pontosan hol élhetett a római előkelő.
Címlapkép: Getty Images
#kincs #múzeum #kutatás #történelem #régészet #hellovidék #fejér megye #ásatás #római #seuso-kincs #szabadbattyán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:15
13:05
12:51
12:42
Pénzcentrum
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
2
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
3
2 napja
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
4
1 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
1 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalany
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 13:05
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 12:15
Hoppá! Itt vannak a friss infók a magyar-amerikai megállapodásról: csak eddig tart a mentesség?
Agrárszektor  |  2025. november 13. 12:28
Olyan hideg jöhet, amilyen a jégkorszak óta nem volt: ijesztő jóslat érkezett