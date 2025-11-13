Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt.
Igazi szenzáció: fény derülhet a Seuso-kincs rejtélyére - új ásatások indultak Szabadbattyánnál
Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.
A Seuso-kincs, a római kori ezüsttárgyak híres gyűjteménye, amely a Kr. u. 4. században élt Seuso nevű pannoniai előkelőhöz köthető, évtizedek óta rejtély övezi. A kincs lelőhelyéről és a kincs megtalálójáról is homályosak az információk, mivel a feltaláló nem sokkal később gyanús körülmények között hunyt el.
Szabadbattyán térségében, az egykori Gorsium közelében idén újraindították a feltárásokat. A Szent István Király Múzeum szakemberei 350 darab fémleletet találtak, és geofizikai kutatást, terepbejárást, légi felvételezést és fémkeresős vizsgálatokat is végeznek a pontos lelőhely azonosítására. A cél: megtalálni Seuso lakóhelyét, amely kulcs lehet a kincs eredeti helyének meghatározásához- adta hírül a Feol.hu.
A kutatások során fény derülhetett a római épületkomplexum kiterjedésére is: a településhalmaz mintegy negyven kilométer hosszan nyúlik el, két központi maggal, városszerűen kiépítve. Az egyik központ a Gorsium régészeti park, a másik a Nádorfi Gabriella által feltárt terület. Bár az utóbbi nem Seuso lakhelye volt, a kutatás célja a kincsek eredeti helyének közelítése.
A Seuso-kincshez vezető út azonban nem volt mentes rejtélyektől: az 1970-es évek közepén Pereczes Ferenc nyugdíjas asztalosmester fedezte fel az ókori villa romjait a Sárvíz partján, ahol egy ólomüst került elő, stílusában hasonló a Seuso-kincs darabjaihoz. A kincs azonban feltehetően néhány kilométerrel arrébb, a Kőszár-hegy közelében került elő 1976-ban, amikor Sümegh József és Kolonics György találta meg az értékes ezüsttárgyakat. A kincs megtalálója, Sümegh József, tragikus körülmények között hunyt el 1980-ban, ami tovább növelte a Seuso-rejtély titokzatosságát.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A szakértők szerint az új ásatások, a modern technológia és a részletes geofizikai felmérések révén most először van esély arra, hogy választ kapjunk arra, hol rejthette el a kincset Seuso, és pontosan hol élhetett a római előkelő.
Hányással és hasmenéssel járó fertőzés ütötte fel a fejét Egerben: az egyik óvodában közel 40 kisgyermeket és három felnőttet kellett ellátásban részesíteni, közülük hármat kórházba...
A zalai Jézus néven ismertté vált férfi úgy állította be magát, mint aki nem ért a pénzügyekhez.
Döbbenet, mire figyelmeztetnek a hazai szakemberek: illegális erdőlezárásokkal sokkolják a túrázókat
Figyelem: ne dőlj be a kamu lezárásoknak! A Bükkben mostanság kétféle „piros-fehér szalag” létezik. Ha erre túrázol, jobb ha megtanulod felismerni, melyik az igazi!
Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra élvezhetjük a forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat.
Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat...
Látványos munkálatok zajlanak Szombathelyen: hatalmas légkalapáccsal bontják a Fő téren a városháza Bejczy utcai oldalát, ahol a járda, a betonkerítés és a burkolat is eltűnt.
Egy visszatérő világsztár, egy négyszeres Grammy-díjas énekes, egy nu jazz formáció és egy őrült electro-swing banda a 2026-os Jazzpiknik első headliner nevei között!
Katasztrófa a Tatai Öreg-tónál: úgy leeresztették, hogy a 25. Vadlúd Sokadalomra se víz se madár nem marad
Vadlúd Sokadalom vagy üres tó? Ez itt a kérdés! A hírek szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az év végén megszokott több tízezer madár helyett kongani...
Pokoli vészhelyzet Parajdon: továbbra is tiltott zóna a sószoros – itt a legfrissebb helyzetjelentés a katasztrófa után
3. Vészhelyzet van: Továbbra sem lehet bemenni a parajdi Sószorosba
Ez a legédesebb sárgarépa, így kell vetni - Itt van, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon
Bár első ránézésre egyformának tűnhet, valójában számos változata létezik, amelyek méretükben, édességükben, érési idejükben és felhasználási lehetőségeikben is különböznek.
Egyre több elhagyatott kastély bukkan fel a neten, de az egyik legutóbbi fotósorozat még az urbex-rajongókat is megállásra késztette. Vajon hol járunk, kitaláljátok?
Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban
Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki kimehet pecázni,...
A rábafüzesi erdőben egy több mint százéves, fedetlen kút várja gyanútlan áldozatát. Orbán Róbert helytörténész fotókkal is dokumentálta a veszélyes víznyerőhelyet.
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
Január elsejétől ebrendezési hozzájárulást szed a lakosoktól egy pest megyei önkormányzat. A befolyó összeget állatvédelemre fordítják.
Íme, Magyarország legszebb konyhakertje: Fonyódon kitalálták, hogyan lehet fillérekből csodakertet nevelni + Fotók
Egy fonyódi házaspár nyerte el idén a „Magyarország legszebb konyhakertje” fődíját. Kertjükben több mint harmincféle védőnövény él egymás mellett, vegyszerek nélkül.
Ezen a vidéki településen bújik el hónapokra a pesti nyüzsgés elől Trokán Péter: egészen másfajta életet él itt
Nem fog rajta az idő, holott jövőre betölti a nyolcvanat. Trokán Péter a nyugdíjba vonulásról hallani sem akar, és ma is aktív társulati tag.
Fedezd fel a Szegedi karácsonyi vásár 2025 újdonságait: kétszintes körhinta, óriáskerék, tűzzsonglőr-show és programkavalkád – és ez még csak a kezdet!
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.