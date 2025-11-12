2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Döbbenet, mire figyelmeztetnek a hazai szakemberek: illegális erdőlezárásokkal sokkolják a túrázókat
HelloVidék

Döbbenet, mire figyelmeztetnek a hazai szakemberek: illegális erdőlezárásokkal sokkolják a túrázókat

HelloVidék
2025. november 12. 17:15

A Bükkben mostantól kétféle „piros-fehér szalag” létezik: az egyik hivatalos, az EGERERDŐ Zrt. által kihelyezett, logóval ellátott figyelmeztetés fakitermelés vagy vadászat miatt, a másik pedig ismeretlen kezek munkája, ami megtéveszti a kirándulókat. Figyelem: ne dőlj be a kamu lezárásoknak!

Az utóbbi hetekben több turista jelezte, hogy a Bükk erdeiben – forgalmas turistaútvonalakat is érintve – piros-fehér szalagokat talált, amelyek nem az EGERERDŐ Zrt. által elrendelt lezárások. A jelölések megtévesztőek lehetnek, és akár balesetveszélyt is okozhatnak, figyelmeztet a társaság Facebook-oldalán Egererdő Erdészeti Zrt. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az erdészet hangsúlyozta, hogy a hivatalos ideiglenes erdőlátogatási korlátozásokat kizárólag „EGERERDŐ Zrt.” feliratú, piros műanyag szalagokkal, kiegészítve logós táblákkal és szükség esetén szakszemélyzettel jelölik. A természetjárók számára ez egyértelműen megkülönbözteti a valódi lezárásokat a hamis jelzésektől. A társaság kéri a kirándulókat, hogy amennyiben ismeretlen eredetű szalagokat vagy téves lezárásokat látnak, jelezzék az EGERERDŐ Zrt.-nek:

Címlapfotó: Facebook
#csalás #erdő #kirándulás #balesetveszély #hellovidék #természetvédelem #bükk

