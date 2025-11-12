Döbbenet, mire figyelmeztetnek a hazai szakemberek: illegális erdőlezárásokkal sokkolják a túrázókat

A Bükkben mostantól kétféle „piros-fehér szalag” létezik: az egyik hivatalos, az EGERERDŐ Zrt. által kihelyezett, logóval ellátott figyelmeztetés fakitermelés vagy vadászat miatt, a másik pedig ismeretlen kezek munkája, ami megtéveszti a kirándulókat. Figyelem: ne dőlj be a kamu lezárásoknak!

Az utóbbi hetekben több turista jelezte, hogy a Bükk erdeiben – forgalmas turistaútvonalakat is érintve – piros-fehér szalagokat talált, amelyek nem az EGERERDŐ Zrt. által elrendelt lezárások. A jelölések megtévesztőek lehetnek, és akár balesetveszélyt is okozhatnak, figyelmeztet a társaság Facebook-oldalán Egererdő Erdészeti Zrt.

Az erdészet hangsúlyozta, hogy a hivatalos ideiglenes erdőlátogatási korlátozásokat kizárólag „EGERERDŐ Zrt.” feliratú, piros műanyag szalagokkal, kiegészítve logós táblákkal és szükség esetén szakszemélyzettel jelölik. A természetjárók számára ez egyértelműen megkülönbözteti a valódi lezárásokat a hamis jelzésektől. A társaság kéri a kirándulókat, hogy amennyiben ismeretlen eredetű szalagokat vagy téves lezárásokat látnak, jelezzék az EGERERDŐ Zrt.-nek:

