Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra élvezhetjük a forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat.
Döbbenet, mire figyelmeztetnek a hazai szakemberek: illegális erdőlezárásokkal sokkolják a túrázókat
A Bükkben mostantól kétféle „piros-fehér szalag” létezik: az egyik hivatalos, az EGERERDŐ Zrt. által kihelyezett, logóval ellátott figyelmeztetés fakitermelés vagy vadászat miatt, a másik pedig ismeretlen kezek munkája, ami megtéveszti a kirándulókat. Figyelem: ne dőlj be a kamu lezárásoknak!
Az utóbbi hetekben több turista jelezte, hogy a Bükk erdeiben – forgalmas turistaútvonalakat is érintve – piros-fehér szalagokat talált, amelyek nem az EGERERDŐ Zrt. által elrendelt lezárások. A jelölések megtévesztőek lehetnek, és akár balesetveszélyt is okozhatnak, figyelmeztet a társaság Facebook-oldalán Egererdő Erdészeti Zrt.
Az erdészet hangsúlyozta, hogy a hivatalos ideiglenes erdőlátogatási korlátozásokat kizárólag „EGERERDŐ Zrt.” feliratú, piros műanyag szalagokkal, kiegészítve logós táblákkal és szükség esetén szakszemélyzettel jelölik. A természetjárók számára ez egyértelműen megkülönbözteti a valódi lezárásokat a hamis jelzésektől. A társaság kéri a kirándulókat, hogy amennyiben ismeretlen eredetű szalagokat vagy téves lezárásokat látnak, jelezzék az EGERERDŐ Zrt.-nek:
