Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki kimehet pecázni,...
Hátborzongató kísértetkastély lett az egykori főúri luxusból: kukkantsatok be ti is!
Egyre több elhagyatott kastély bukkan fel a neten, de az egyik legutóbbi fotósorozat még az urbex-rajongókat is megállásra késztette. A képeken többek között egy omladozó bálterem látható, közepén egy régi zongorával – mintha csak pár perce hagyták volna ott az utolsó hangverseny után.
A „Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon” oldal egyik legutóbbi fotósorozata egy különös hangulatú kastélyt mutat be: omladozó falak, poros bálterem és középen egy elárvult zongora. Bár a bejegyzés alatt sokan magyarországi helyszínt tippeltek, egy kommentelő tisztázta: a képek a szlovákiai Dvorec (Udvard) községben készültek, a Dvoreci-kastélyban.
Ha így van , akkor a kastélyt a 19. században építették, majd később neoklasszicista stílusban alakították át. Egykor helyi nemesi család birtoka volt, a háború után azonban államosították, és azóta magára hagyták. Ma már csak a falak és néhány bútor emlékeztet arra, hogy itt valaha bálok és koncertek zajlottak.
Helyi források szerint az épület rossz állapotban van, de szerkezetileg még menthető lenne. Egy teljes felújítás akár több mint egymillió euróba (mintegy 400 millió forintba) kerülhetne – ennek ellenére sem a helyi önkormányzat, sem magánbefektető nem vállalta eddig a helyreállítást.
A Dvoreci-kastély nem egyedi eset: több száz hasonló épület áll elhagyatva a magyar és szlovák határ mentén, egykori uradalmi központok, kúriák és kúriák, amelyek a 20. század közepén vesztették el funkciójukat. A legtöbbjük ma már ingatlan-nyilvántartásban sincs pontosan feltüntetve, ami tovább nehezíti a megmentésüket.
Egy biztos: az urbex-fotós képe nemcsak egy elátkozott kastélyt mutat be, hanem azt is, mennyire értékes, mégis mennyire elfeledett része ez a térség a közös közép-európai múltunknak.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Facebook
Íme, Magyarország legszebb konyhakertje: Fonyódon kitalálták, hogyan lehet fillérekből csodakertet nevelni + Fotók
Egy fonyódi házaspár nyerte el idén a „Magyarország legszebb konyhakertje” fődíját. Kertjükben több mint harmincféle védőnövény él egymás mellett, vegyszerek nélkül.
Ezen a vidéki településen bújik el hónapokra a pesti nyüzsgés elől Trokán Péter: egészen másfajta életet él itt
Nem fog rajta az idő, holott jövőre betölti a nyolcvanat. Trokán Péter a nyugdíjba vonulásról hallani sem akar, és ma is aktív társulati tag.
Fedezd fel a Szegedi karácsonyi vásár 2025 újdonságait: kétszintes körhinta, óriáskerék, tűzzsonglőr-show és programkavalkád – és ez még csak a kezdet!
A Napszentély-kilátó volt az egyik legmagasabb fából épült kilátó a Dél-Dunántúlon. A túrázók most abban bíznak, hogy az új változat is a térség turisztikai ékköve...
Áll a bál a közösségi médiában a Szeged Pláza parkolójában kijelölt mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma miatt. Több autós szerint aránytalanul sok a kék felfestésű hely.
Nem új keletű a hír: a Balaton idén ősszel ijesztően alacsony vízállással küzd, és a helyzet hétről hétre egyre drámaibb. Zamárdi partjainál készült egy drámai...
Nem porrobbanás, hanem karbantartás közben kiáramló forró por okozott súlyos sérülést az Ajkai Erőmű egyik dolgozójának szombat délután, de további sérültekről is érkezett hír.
Figyelem, kutyások! Pénzbírság járhat Keszthelyen, ha erről megfeledkezel december 10-ig.
Érik a magyar kertek elfeledett szuperfoodja, de tényleg ehető nyersen a birs? Most lerántjuk a leplet
Eddig azt hittük, hogy a birsalma nyersen ehetetlen — erre jön Bűdi Zsolt, a kecskeméti Bács-Zöldért vezérigazgatója, és a kamera előtt bizonyítja be, mekkorát tévedtünk!...
A magyar középkor hadtörténetében létezik egy különösen titokzatos fegyvertípus: a tatár buzogány.De ki használhatta őket? Hogyan kerültek a Kárpát-medencébe?
Magyarország számos olyan kulturális és természeti értéket őriz, amelyek az UNESCO világörökség listáján is helyet kaptak. Melyek ezek a világörökségi helyszínek? Nézzük is!
Egyre kevesebb magyar eszi így a libamájat: nagyanyáink szerint nincs ennél jobb recept Márton-napra
Nálatok sem maradhat el a Márton-napi libalakoma? Ne csak a mellét, combját vásárold, a pecsenye libamájnál nincs finomabb hideg vendégváró, reggeli. Mutatjuk, hogyan készítsd.
A 80-as években még lovas turisták járták a Hortobágyot – ma már csak néhány csárda őrzi a múlt emlékét. Megnéztük, melyikük maradt talpon.
Szokatlan riasztást kaptak a Vérteserdő Zrt. szakemberei: két, egymás szarvába gabalyodott muflonkost találtak az erdő mélyén.
Ilyet még nem láttál: óriástobozokat szüretelnek a Balaton titkos édenkertjében - és te is ott lehetsz!
Óriástobozú fenyő, atlaszcédrusok és arizónai ciprusok tobozait is leszüretelik novemberben a Balaton édenkertjében.
Az Alföldön tovább súlyosbodik a szárazság, mivel a szeptemberi esők óta a talaj felső rétege is kiszáradt, így az őszi vetések vízhiánnyal küzdenek.
Íme, a Miskolci Állatkert legifjabb lakója: egy egészséges bivalyborjú, aki két héttel ezelőtt látta meg a napvilágot.
Az ősz utolsó nagy fesztiválja jön: 5 szuper Márton-napi libás program, amit kár kihagyni a hétvégén
Szent Márton napja körül az ország minden szegletében ünnepelnek: sül a libacomb, kortyoljuk az újbort. De tudjátok, mit ünneplünk Márton napján?
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.