Hátborzongató kísértetkastély lett az egykori főúri luxusból: kukkantsatok be ti is!

Egyre több elhagyatott kastély bukkan fel a neten, de az egyik legutóbbi fotósorozat még az urbex-rajongókat is megállásra késztette. A képeken többek között egy omladozó bálterem látható, közepén egy régi zongorával – mintha csak pár perce hagyták volna ott az utolsó hangverseny után.

A „Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon” oldal egyik legutóbbi fotósorozata egy különös hangulatú kastélyt mutat be: omladozó falak, poros bálterem és középen egy elárvult zongora. Bár a bejegyzés alatt sokan magyarországi helyszínt tippeltek, egy kommentelő tisztázta: a képek a szlovákiai Dvorec (Udvard) községben készültek, a Dvoreci-kastélyban.

Ha így van , akkor a kastélyt a 19. században építették, majd később neoklasszicista stílusban alakították át. Egykor helyi nemesi család birtoka volt, a háború után azonban államosították, és azóta magára hagyták. Ma már csak a falak és néhány bútor emlékeztet arra, hogy itt valaha bálok és koncertek zajlottak.

Helyi források szerint az épület rossz állapotban van, de szerkezetileg még menthető lenne. Egy teljes felújítás akár több mint egymillió euróba (mintegy 400 millió forintba) kerülhetne – ennek ellenére sem a helyi önkormányzat, sem magánbefektető nem vállalta eddig a helyreállítást.

A Dvoreci-kastély nem egyedi eset: több száz hasonló épület áll elhagyatva a magyar és szlovák határ mentén, egykori uradalmi központok, kúriák és kúriák, amelyek a 20. század közepén vesztették el funkciójukat. A legtöbbjük ma már ingatlan-nyilvántartásban sincs pontosan feltüntetve, ami tovább nehezíti a megmentésüket.

Egy biztos: az urbex-fotós képe nemcsak egy elátkozott kastélyt mutat be, hanem azt is, mennyire értékes, mégis mennyire elfeledett része ez a térség a közös közép-európai múltunknak.

