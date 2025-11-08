2025. november 8. szombat Zsombor
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up of a man hand using a brush to Dust Pottery at Archaeological Site
HelloVidék

Ez még a régészeket is meglepte: rejtélyes Árpád-kori, gyilkos fegyverekre bukkantak

HelloVidék
2025. november 8. 14:04

A magyar középkor hadtörténetében létezik egy különösen titokzatos fegyvertípus: a tatár buzogány. Ezek a nyolcszögletű vas- és hengeres bronzból készült, „tollas” buzogányok csak a 21. század elején kezdtek előkerülni régészeti feltárásokról – és hamar kiderült róluk, hogy nemcsak rendkívül ritkák, hanem számos kérdést is felvetnek. De ki használhatta őket? Hogyan kerültek a Kárpát-medencébe?

Az utóbbi években több, Árpád-kori buzogány került elő különböző magyarországi lelőhelyekről, és ezek a fegyverek számos kérdést vetnek fel a tatárjárás és a középkori hadviselés kutatói számára. A nyolcszögletű vas- és bronzfejű, úgynevezett tatár buzogányok csak a 2000-es évektől kezdtek nagyobb számban előkerülni, és már az első néhány lelet is sejtette, hogy formájuk és kialakításuk alapján idegen, keleti eredetű tárgyakról van szó - írta a Teol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első, biztosan datálható buzogányt 2001-ben találták meg a muhi csatatéren, egy keleti könnyűlovas sírjában. A Muhi közelében zajlott csata volt a tatárjárás egyik legfontosabb ütközete, így a lelet azonnal felkeltette a szakértők érdeklődését. K. Németh András, a Wosinsky Mór Múzeum régésze szerint a fegyver formai jegyei egyértelműen keleti mintákat követnek, és a magyar középkori fegyveranyagból nem ismerünk hozzá hasonlót. Azóta Dunaföldváron, Tázláron és más, a tatárjárás pusztításához köthető helyszíneken is találtak további példányokat.

Forrás: FacebookForrás: Facebook

Az elmúlt hat évben Tolna vármegyében is három ilyen különleges buzogányra bukkantak

Ahogy a cikből kiderült, ezek azért is különösen fontosak, mert ebben a térségben korábban viszonylag kevés régészeti bizonyíték utalt a tatárjárás jelenlétére. A buzogányok nem hagyományos ásatások során kerültek elő, hanem műszeres lelőhely-felderítés eredményeként.

Az egyik példány Szekszárd északkeleti határában került elő, egy középkori falu helyén, amelyet a 14. század elejéig laktak. Egy másikat Tamási közelében, egy mélyút peremén találtak meg, olyan helyen, amelyet a helyi hagyomány szerint a tatárok elől bujkálók használtak menedékként. A harmadik buzogány Tolnanémedi mellett, a középkori Gyánt falu határában, egy egykori átkelő közelében került elő.

A kérdés, ki használta ezeket a fegyvereket?

A kutatók körében nincs egyetértés abban, hogy a buzogányok eredetileg kikhez köthetők. Egyes szakemberek szerint ezek egyértelműen keleti eredetű fegyverek, amelyeket a mongol hadak vagy szövetségeseik hoztak magukkal. Mások úgy vélik, akár kereskedelem vagy zsákmány révén is eljuthattak a Magyar Királyságba, s így magyar harcosok kezében is használatba kerülhettek.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A térbeli eloszlás azonban figyelemre méltó: a buzogányok szinte kizárólag olyan lelőhelyeken fordulnak elő, ahol a mongol sereg bizonyítottan átvonult 1241–1242-ben. Ez az összefüggés erősíti azt a feltevést, hogy a fegyverek az invázióhoz kapcsolódnak — akár mint a mongolok elvesztett vagy elhullajtott fegyverei, akár mint zsákmányolt eszközök.

Egy megoldatlan középkori rejtély

A Tolna vármegyei lelőhelyek azért különösen értékesek, mert olyan térségben találhatók, ahol eddig kevés konkrét bizonyíték utalt a tatárjárás jelenlétére, különösen a Duna menti sávon kívül. Ezek a szórványos, mégis jól datálható tárgyak segíthetnek megérteni, milyen útvonalakon haladhattak a mongol seregek, és hogyan érintették az egyes vidéket.

A tatár buzogányok eredetére és használatára tehát továbbra sincs végleges válasz. Az azonban biztosnak tűnik, hogy ezek a különleges fegyverek a magyar középkor egyik legérdekesebb hadtörténeti kérdését jelentik. A jövő kutatásai talán közelebb hozzák a megoldást, de addig is minden új lelet fontos adalékkal szolgál ahhoz, hogy jobban megértsük a tatárjárás eseményeit és annak emlékeit a Kárpát-medencében.
Címlapkép: Getty Images
#kutatás #fegyver #történelem #tolna megye #régészet #hellovidék #tatárjárás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
14:04
13:35
13:03
12:31
Pénzcentrum
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
NAPTÁR
Tovább
2025. november 8. szombat
Zsombor
45. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
2 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
3
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
3 napja
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
4 napja
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Módozat
meghatározott kockázatokra kidolgozott biztosítási szerződések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 8. 13:03
Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. november 8. 11:59
Rendkívüli jelentés jött a Tesco áruházláncról: rengeteg vásárlót érint - mi lesz ennek a vége?
Agrárszektor  |  2025. november 8. 12:59
Olyan dolog történt ebben a 10 magyar városban, amilyet már rég láttunk