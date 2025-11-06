Kemény razzia a magyar horgásztavaknál: nem fogod elhinni, mi került elő!
Videón: több száz bivaly dübörgött át a Tisza-hídon, beleremegett az egész szerkezet
Nem mindennapi látvány fogadta tegnap a tiszaugiakat: közel 260 bivaly masírozott át a Tisza felett, patadobogástól zengett az egész híd. A hatalmas csorda útját pásztorkutyák és lelkes önkéntes hajtók kísérték – a látványt több tucat kíváncsi néző is élőben figyelte.
A tiszaugi Tisza-hídnál szerdán délelőtt 11 órakor különleges látványban lehetett része az épp arra járóknak: közel 250–260 bivaly indult útnak, hogy átkeljen a folyón a téli legelő felé. A hidat a vonulás idejére teljesen lezárták, miközben a patadobogástól szó szerint beleremegett a szerkezet.
A hajtást Földvári László gazda irányította, aki a Baon.hu-nak elmondta: a csordát körülbelül húsz hajtó kísérte, köztük önkéntes „hobbihajtók” is, akik csak az élmény kedvéért segítettek. A bivalyok ezúttal nagyjából 5 kilométert tettek meg, de volt már olyan alkalom, amikor 70-et gyalogoltak két nap alatt. A terelésben jól képzett pásztorkutyák működtek közre.
Egy ekkora hajtás megszervezése azonban nem egyszerű feladat: útvonalengedély kell a Magyar Közúttól, a rendőrség pedig ideiglenesen lezárja az érintett szakaszt. Csak így lehet biztonságosan átkelni ekkora csordával a hídon.
Bár a látványos eseményt nem hirdették meg előre, a hídról és a környékről így is sokan nézték, ahogy a bivalyok komótosan átvonulnak a Tiszán. Aki lemaradt róla, annak sem kell bánkódnia: a következő, júliusi hajtáskor újra átmasíroznak a bivalyok – akkor már népművészeti vásár is kíséri majd az eseményt.
