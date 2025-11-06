Véget vetnének az ingyenes parkolásnak a Balatonnál: ezt tervezi a kedvelt üdülőhely

Zsúfolt utcák, kaotikus nyári közlekedés – Balatonalmádi most fizetős parkolással tenné élhetőbbé a várost. De vajon segít ez a helyieken, vagy újabb vita robban ki a Balaton partján? A mai lakossági fórumon ezt is megvitatják majd.

Balatonalmádiban fizetős parkolási rendszer bevezetését tervezi az önkormányzat – erről Bercsényi László polgármester számolt be a város honlapján. A döntés hátterében a város egyre súlyosbodó parkolási helyzete áll: a polgármester szerint nemcsak a nyári szezonban, hanem már az év többi részében is mindennaposak a zsúfolt utcák, a szabálytalan megállások és a hosszú ideig elfoglalt parkolóhelyek.

A közlemény szerint a fizetős parkolás célja nem bevételtermelés, hanem „rendezett, kiszámítható és fenntartható közlekedési rend megteremtése”. A városvezetés három fő érvet emelt ki a rendszer mellett:

Igazságosabb helyelosztás: a fizetős rendszer ösztönzi a parkolók folyamatos cserélődését, így nagyobb eséllyel találnak helyet mind a helyiek, mind az érkezők.

Rendezettebb városkép: a szabályos parkolás csökkenti a forgalmi terhelést, a levegőszennyezést és a zsúfoltságot.

Helyi fejlesztések finanszírozása: a parkolási díjakból befolyó bevétel a városban marad, és többek között útkarbantartásra, parkolófelújításra, zöldterület-gondozásra és közlekedésbiztonsági fejlesztésekre fordítják.

A közlemény kitér arra is, hogy a helyi lakosok ingyenes várakozási jogosultságot kapnak az ügyeik intézéséhez a belvárosban, vagyis a rendszer nem őket érintené leginkább.

A tervek részleteit november 6-án, 17:30-kor ismertetik a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárban tartandó lakossági fórumon, ahol a városvezetés válaszol majd a lakossági kérdésekre is.