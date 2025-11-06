2025. november 6. csütörtök Lénárd
5 °C Budapest
Gyönyörű idősebb nő pihenés a gyógyfürdőzés után az otthoni szaunában. A hygge és a lassú élet koncepciója az idősek számára.
HelloVidék

Magyarország legnagyobb szaunafaluja épül a Velencei-tónál: hozzuk a nyitás dátumát

HelloVidék
2025. november 6. 18:46

Agárdon épül fel Magyarország legnagyobb szaunafaluja, amely a hírek szerint már Mikulásra megnyitja kapuit. A Fejér megyei Agárdi Gyógy- és Termálfürdő új fejlesztése több mint tíz év távlatában megvalósuló, átfogó fejlesztéssorozat újabb állomása, amely a hazai wellness-turizmus egyik leglátványosabb beruházásának ígérkezik.

Aura Szaunafalu néven létesül az a komplexum, melynek első üteme Mikulásra már el is készül, így a meglévők mellett a fürdőzők egy vadiúj, hatalmas szaunát is kipróbálhatnak az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben - írta a Feol.hu. Jelenleg egy óriásszauna épül, amely akár 70 vendéget is képes egyszerre befogadni – ezzel könnyen elveheti a székesfehérvári Árpád Fürdő eddigi „megye legnagyobb szaunája” címét. Az új épülethez pihenőrész, zuhanyzók, mellékhelyiségek, valamint egy fedett merülőmedence és gondosan megtervezett kertrész is tartozik.

„Ez a projekt több mint tíz éve indult fejlesztésünk folytatása, melyet komoly, de a vendégek számára kevésbé látványos korszerűsítés előzött meg – például teljes víz- és szennyvízcsatorna-csere, illetve új geotermikus rendszer kiépítése” – mondta el Kovacsics Imre, a fürdő igazgatója.

A belsőépítészeti munkálatok két-három héten belül befejeződnek, és ezzel párhuzamosan megkezdődik a kertterület megújítása is.

A jövőbeli tervek szerint az Aura Szaunafaluban további tematikus szaunák is épülnek majd, amelyek különböző országok szaunakultúráit és hagyományait idézik meg. Az épületeket fedett, geotermikus energiával fűtött járdarendszer köti majd össze, így télen is mezítláb lehet közlekedni a kültéri terekben.

A különlegességek közé tartozik, hogy a szaunafalu a jövőben önállóan is látogatható lesz, tehát nem csak a fürdővendégek vehetik igénybe. A fürdőigazgató végezetül még hozzátette: az ünnepélyes nyitást egy egyhetes szaunashow kíséri majd, ahol a vendégek elsőként próbálhatják ki az új létesítményt – és ezzel együtt egy új korszak is elindulhat Agárd életében.
Címlapkép: Getty Images
#wellness #turizmus #fürdő #beruházás #december #hellovidék #velencei-tó #fejér megye #agárd #szauna

