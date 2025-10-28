2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
13 °C Budapest
Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás leginkább sivár és kietlen.
HelloVidék

Veszélyben a Velencei-tó: hazai ökológus fotósorozata riaszt a rekordalacsony vízszint miatt

HelloVidék
2025. október 28. 10:15

Döbbenetes képek készültek a Velencei-tóról, amelynek vízszintje ismét jelentősen alacsony. Dr. Jakab Gusztáv biológus és ökológus fotóriportja rávilágít, hogyan befolyásolja a klímaváltozás a tó állapotát, és felveti a kérdést: kiszáradhat-e tartósan a tó?

A Velencei-tó vízszintje az elmúlt évtizedekben többször is drasztikusan csökkent, és most újra feltűnően alacsony szintet ért el. A legfrissebb fotókat Dr. Jakab Gusztáv biológus és ökológus tette közzé Facebook-oldalán, ahol a klímaváltozás hatásait bemutató sorozatában most a tó állapotára koncentrált. A képek jól érzékeltetik, milyen látványos a víz visszahúzódása, és milyen komoly ökológiai kérdéseket vet fel a jövőre nézve.

A tó alacsony vízszintje nem teljesen rendkívüli jelenség: a tó természetes folyamatainak része, hogy a vízállás ingadozik. A történelem során is előfordultak extrém száraz időszakok, legutóbb 1863 és 1866 között, amikor a tó nagy része kiszáradt. Azonban a klímaváltozás felgyorsulása miatt a kérdés most az, hogy az alacsony vízszint mennyire válhat tartóssá vagy rendszeressé.

 

A vízügyi adatok szerint Agárdnál a tó jelenlegi vízszintje 64 centiméter, ami jóval az átlagos érték alatt van. Ez ugyan nem éri el a 2022. augusztus 8-án mért történelmi rekordot (58 cm), de így is figyelmeztető jel, és újabb kérdéseket vet fel a tó jövőjével kapcsolatban. A szakértők szerint a klímaváltozás és a gyakori aszályos időszakok miatt a hasonló szélsőségek a jövőben is előfordulhatnak.

A fotóriport és a vízügyi adatok együtt rávilágítanak arra, hogy a Velencei-tó vízszintjének ingadozása nem pusztán látványos természeti jelenség, hanem komoly ökológiai és gazdasági következményekkel is jár. A tó jövője nagymértékben függ az időjárástól, a vízgazdálkodási intézkedésektől, valamint attól, mennyire sikerül mérsékelni a klímaváltozás hatásait.

 
Címlapkép: Getty Images
#facebook #klímaváltozás #környezet #vízügy #természet #aszály #hellovidék #velencei-tó #ökológia #kiszáradás #vízszint

