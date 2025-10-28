2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Valami egészen furcsa dolog történik a magyar erdők mélyén: a bőgés után itt a szerelmesek barcogása
HelloVidék

Valami egészen furcsa dolog történik a magyar erdők mélyén: a bőgés után itt a szerelmesek barcogása

HelloVidék
2025. október 28. 13:15

A gímszarvasok bőgése után újabb látványos természeti esemény kezdődött a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén. A dámszarvasok násza, azaz a barcogás most tetőzik – a látogatók testközelből figyelhetik meg a bikák versengését és udvarlását.

A Körösvölgyi Állatparkban ismét különleges természeti jelenség zajlik: megkezdődött a dámszarvasok őszi násza, a barcogás. Az őszi időszakban a hímek mély, reszelős hangon „barcognak”, hogy elcsábítsák a teheneket, és megszerezzék a vezető szerepet a rudliban. A látvány nemcsak a természetkedvelők, hanem a fotósok számára is felejthetetlen élményt nyújt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az állatparkban jelenleg két dámbika uralja a földbe kapart barcogóteknőket – ezek sekély mélyedések, amelyeket a bikák saját maguk készítenek. Szaganyagokkal és feromonokkal jelölik meg területüket, miközben a jellegzetes barcogó hanggal hívogatják a teheneket. A látogatói útvonalakról mindez biztonságosan, közelről megfigyelhető, így bárki bepillanthat a dámszarvasok különleges viselkedésébe.

A területen három bika és több dámtehén él együtt. A legidősebb, nagy agancsú egyed a domináns, mellette egy sötétebb színű, fiatal bika próbál érvényesülni, míg egy harmadik – nyársas agancsú – példány még csak „tanulja” a barcogás mesterségét. A rivalizálás gyakran látványos párviadalokkal is jár, amelyek a természet egyik legizgalmasabb őszi jelenetei közé tartoznak.

A barcogási időszak általában október közepétől néhány hétig tart, így érdemes mielőbb ellátogatni a szarvasi állatparkba. A Körösvölgyi Állatpark ideális helyszín az őszi természet megfigyelésére, hiszen itt testközelből tapasztalható meg a magyar erdők egyik legkülönlegesebb, ritkán látható eseménye.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#ősz #látványosság #erdő #természet #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem #szarvas #állatok #állatpark

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:41
13:30
13:23
13:15
13:04
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
3 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
3
3 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
4
2 hete
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
5
2 hete
Ez az apró magyar település bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé: elképesztő siker
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átvezetés
Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 13:23
Gyászolnak a rajongók: meghalt a népszerű sorozat, a Waczak Szálló színésznője
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 13:04
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Agrárszektor  |  2025. október 28. 13:33
Súlyos hibák: ezeket rontják el a legtöbben a karácsonyi kaktusz gondozásakor