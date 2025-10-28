Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Valami egészen furcsa dolog történik a magyar erdők mélyén: a bőgés után itt a szerelmesek barcogása
A gímszarvasok bőgése után újabb látványos természeti esemény kezdődött a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén. A dámszarvasok násza, azaz a barcogás most tetőzik – a látogatók testközelből figyelhetik meg a bikák versengését és udvarlását.
A Körösvölgyi Állatparkban ismét különleges természeti jelenség zajlik: megkezdődött a dámszarvasok őszi násza, a barcogás. Az őszi időszakban a hímek mély, reszelős hangon „barcognak”, hogy elcsábítsák a teheneket, és megszerezzék a vezető szerepet a rudliban. A látvány nemcsak a természetkedvelők, hanem a fotósok számára is felejthetetlen élményt nyújt.
Az állatparkban jelenleg két dámbika uralja a földbe kapart barcogóteknőket – ezek sekély mélyedések, amelyeket a bikák saját maguk készítenek. Szaganyagokkal és feromonokkal jelölik meg területüket, miközben a jellegzetes barcogó hanggal hívogatják a teheneket. A látogatói útvonalakról mindez biztonságosan, közelről megfigyelhető, így bárki bepillanthat a dámszarvasok különleges viselkedésébe.
A területen három bika és több dámtehén él együtt. A legidősebb, nagy agancsú egyed a domináns, mellette egy sötétebb színű, fiatal bika próbál érvényesülni, míg egy harmadik – nyársas agancsú – példány még csak „tanulja” a barcogás mesterségét. A rivalizálás gyakran látványos párviadalokkal is jár, amelyek a természet egyik legizgalmasabb őszi jelenetei közé tartoznak.
A barcogási időszak általában október közepétől néhány hétig tart, így érdemes mielőbb ellátogatni a szarvasi állatparkba. A Körösvölgyi Állatpark ideális helyszín az őszi természet megfigyelésére, hiszen itt testközelből tapasztalható meg a magyar erdők egyik legkülönlegesebb, ritkán látható eseménye.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Szeptember végén kezdődött a galambok befogása Szombathelyen, a Domus üzletközpont környékén, azóta pedig a munkálatok három helyszínen zajlanak.
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
A Balaton-felvidék egyik legkedveltebb csárdája új gazdát keres Nemesvitán – teljes berendezéssel, vendégkörrel és hamisítatlan magyaros hangulattal.
Íme az ország legötletesebb erdei menedéke: egy titkos fakunyhó, csodás panorámával, ami ingyen vár rád
A Déli-Bükk kapujában, az Ódorvár sziklabástyája mellett rejtőzik az ország egyik legötletesebb erdei menedékhelye.
Szenzációs hír: több ezer éves sírokat és egy neolit kori gabonatárolót tártak fel az ipari park bővítése közben a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei.
Látványos szakaszához érkezett a mohácsi Duna-híd építése, és már az is kiderült, kiről kapja a nevét az ország egyik legfontosabb új hídja.
Még 1900 forintért lehetett fürdőzni a Földesi Termálfürdőben, amit most 25 millió forintból fejlesztenek tovább. A gyógyvizes strand évtizedek óta a spórolós pihenés egyik utolsó...
A természet épp pihenni készül, de a kertészeknek most kezdődik csak az igazi munka. Ősszel sokan lelkesen nekiesnek a kertnek – pedig ezzel néha többet...
temetkezési költségek drasztikus emelkedése miatt Nógrádban is új – sokak szerint morbid – szokás kezd elterjedni.
A legtöbb magyar kedvenc ételei között dobogós helyet foglal el a hamisítatlan, hagyományos vörösboros marhapörkölt. Tudd meg, hogy szól a „tökéletes” recept, mi kerül a...
Október utolsó hétvégéjén izgalmas programokkal, gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel várják a látogatókat Balatonszabadiba. Az esemény célja, hogy a családok és az élményre vágyók egy felejthetetlen napot...
Ingyen gyűjthető most a magyar erdőkben: luxus alapanyag, kávé és koktél is készülhet belőle - recept
Tele van vele az erdő, ingyen van, és még kávé is készíthető belőle – ismerd meg a tölgyfa makkból készült koktélt, ami új szintre emeli...
A tavalyi hatalmas siker után idén is megnyílik a Siófoki Nagystrand szalmalabirintusa: több száz négyzetméteren, új tematikával és még több meglepetéssel várja a látogatókat.
A hallgatás csendje: bestiális gyilkosságok, feltáratlan tömegsírok sora Kőszegen, Bucsuban és Bozsokon
Kőszeg mellett, a Guba-hegyen, Bozsok és Bucsu határában még mindig emberi maradványok tömegét rejti a föld. 80 év nem volt elég ahhoz, hogy méltó módon...
Csak a rezsit kell fizetni: hihetetlen lehetőséggel segítik a vidéki fiatalokat - Így lehet pályázni!
Lengyeltóti önkormányzata új programmal támogatja a fiatalokat: a bérleti díjat elengedik, csak a rezsit kell fizetni. A cél a fiatalok helyben tartása és a város...
Biztonsági kamera rögzítette a csongrádi földrengést: erre a robbanásszerű hangra ébredtek az emberek.
Vizsgálat indult a győri Szabadhegyen, miután hétfőn délután furcsa, fehéres trutyi jelent meg a város egyik leglátogatottabb tavában. Sokakakt sokkolt a gusztustalan látvány.
A Gödöllői-dombság gyöngyszeme, a Sasbérci-kilátó, lehet, hogy már csak napokig látogatható. Az üzemeltetők bizonytalan jövőről beszélnek.
Badacsony lankáin nemcsak a szőlőtőkék zöldellnek, hanem apró olajfák is, amelyekből megszületett Magyarország első hazai olívaolaja. Török Csaba borász éveken át kísérletezett, míg a 2HA...
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.