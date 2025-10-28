Valami egészen furcsa dolog történik a magyar erdők mélyén: a bőgés után itt a szerelmesek barcogása

A gímszarvasok bőgése után újabb látványos természeti esemény kezdődött a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén. A dámszarvasok násza, azaz a barcogás most tetőzik – a látogatók testközelből figyelhetik meg a bikák versengését és udvarlását.

A Körösvölgyi Állatparkban ismét különleges természeti jelenség zajlik: megkezdődött a dámszarvasok őszi násza, a barcogás. Az őszi időszakban a hímek mély, reszelős hangon „barcognak”, hogy elcsábítsák a teheneket, és megszerezzék a vezető szerepet a rudliban. A látvány nemcsak a természetkedvelők, hanem a fotósok számára is felejthetetlen élményt nyújt.

Az állatparkban jelenleg két dámbika uralja a földbe kapart barcogóteknőket – ezek sekély mélyedések, amelyeket a bikák saját maguk készítenek. Szaganyagokkal és feromonokkal jelölik meg területüket, miközben a jellegzetes barcogó hanggal hívogatják a teheneket. A látogatói útvonalakról mindez biztonságosan, közelről megfigyelhető, így bárki bepillanthat a dámszarvasok különleges viselkedésébe.

A területen három bika és több dámtehén él együtt. A legidősebb, nagy agancsú egyed a domináns, mellette egy sötétebb színű, fiatal bika próbál érvényesülni, míg egy harmadik – nyársas agancsú – példány még csak „tanulja” a barcogás mesterségét. A rivalizálás gyakran látványos párviadalokkal is jár, amelyek a természet egyik legizgalmasabb őszi jelenetei közé tartoznak.

A barcogási időszak általában október közepétől néhány hétig tart, így érdemes mielőbb ellátogatni a szarvasi állatparkba. A Körösvölgyi Állatpark ideális helyszín az őszi természet megfigyelésére, hiszen itt testközelből tapasztalható meg a magyar erdők egyik legkülönlegesebb, ritkán látható eseménye.