2025. október 23. csütörtök
18 °C Budapest
Ez a felvétel egy októberi tökföldön található szalmabála-labirintus belsejét mutatja. A labirintus és a tökfolt a hagyományos szüreti fesztivál részévé vált, és sok kereskedelmi központok közelében lévő farmon építettek labirin
HelloVidék

Visszatér a Balaton legvidámabb őszi kalandja: holnap nyit a nagystrandon a szalmalabirintus

HelloVidék
2025. október 23. 15:32

A tavalyi hatalmas siker után idén is megnyílik a Siófoki Nagystrand szalmalabirintusa: több száz négyzetméteren, új tematikával és még több meglepetéssel várja a látogatókat.

Október 24-től ismét benépesül a Siófoki Nagystrand, méghozzá nem a nyári fürdőzőkkel, hanem a kalandvágyó családokkal és baráti társaságokkal. A 600 négyzetméteren felépített szalmalabirintus már hagyományos őszi attrakciónak számít a Balaton partján, amely minden évben új pályával és különleges tematikával várja a látogatókat.

  • Jegyárak: 800 Ft / fő, vagy kedvezményes 2000 Ft / 4 fő
  • Nyitvatartás: minden nap 10:00–19:00 között
  • Időtartam: október 24. – november 28.
  • Helyszín: Siófoki Nagystrand

A szervezők idén is új útvonalakat és élményfaktorokat ígérnek, így azoknak is tartogat meglepetést a labirintus, akik már tavaly is részt vettek a kalandban. A látogatók egy napra igazi felfedezőkké válhatnak: eltévedhetnek a szalmabálák között, miközben ügyességre, tájékozódásra és csapatmunkára is szükség lesz a kijutáshoz.

A Grand Opening előtt, október 23-án bárki kipróbálhatja előzetesen, milyen új élményfaktorokkal bővült az idei útvesztő. A szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy a program minden korosztály számára élvezhető legyen – a kisgyermekes családoktól a fiatalokig és idősebb látogatókig.

 
Címlapkép: Getty Images
16:00
15:32
15:15
15:01
14:29
