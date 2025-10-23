Az intézkedés várhatóan október végéig marad érvényben.
Visszatér a Balaton legvidámabb őszi kalandja: holnap nyit a nagystrandon a szalmalabirintus
A tavalyi hatalmas siker után idén is megnyílik a Siófoki Nagystrand szalmalabirintusa: több száz négyzetméteren, új tematikával és még több meglepetéssel várja a látogatókat.
Október 24-től ismét benépesül a Siófoki Nagystrand, méghozzá nem a nyári fürdőzőkkel, hanem a kalandvágyó családokkal és baráti társaságokkal. A 600 négyzetméteren felépített szalmalabirintus már hagyományos őszi attrakciónak számít a Balaton partján, amely minden évben új pályával és különleges tematikával várja a látogatókat.
- Jegyárak: 800 Ft / fő, vagy kedvezményes 2000 Ft / 4 fő
- Nyitvatartás: minden nap 10:00–19:00 között
- Időtartam: október 24. – november 28.
- Helyszín: Siófoki Nagystrand
A szervezők idén is új útvonalakat és élményfaktorokat ígérnek, így azoknak is tartogat meglepetést a labirintus, akik már tavaly is részt vettek a kalandban. A látogatók egy napra igazi felfedezőkké válhatnak: eltévedhetnek a szalmabálák között, miközben ügyességre, tájékozódásra és csapatmunkára is szükség lesz a kijutáshoz.
A Grand Opening előtt, október 23-án bárki kipróbálhatja előzetesen, milyen új élményfaktorokkal bővült az idei útvesztő. A szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy a program minden korosztály számára élvezhető legyen – a kisgyermekes családoktól a fiatalokig és idősebb látogatókig.
