Forrás: Facebook
HelloVidék

Mindenkit ledöbbentett a látvány: különös dolog történt Szeged sétálóutcájában

HelloVidék
2025. október 13. 19:15

Megvan Szeged új kedvence! Nem mindennapi vendég érkezett a belváros szívébe: október 9-én egy fehér gólya sétálgatott a Klauzál téren, a járókelők legnagyobb meglepetésére. Bár október van, és rég elvonultak a gólyák a Dél-Alföldről, de mindig van egy-két példány, amelyik kitelel nálunk! De mi a teendő, ha ősszel-télen fehér gólyát látunk, megetessük, próbáljuk befogni? Véletlenül se!

Szeged forgalmas sétálóutcáján járók igencsak elcsodálkoztak, amikor a kirakatok és kávézók között egy magányos fehér gólya tűnt fel. A madár, mintha csak nyár lenne, békében korzózott a forgalmas belvárosban. A különös látogatóról a Madármentés Facebook-oldala is beszámolt, ahol fotót is közzétettek. A poszt szerint a madár valószínűleg táplálékot keresett – rovarokat vagy kisebb állatokat –, és így tévedhetett be Szeged belvárosába.

Szakértők szerint az is elképzelhető, hogy egy fiatal, tapasztalatlan példányról van szó, amely nemrég hagyta el a fészket, és még nem tanulta meg elkerülni a forgalmas, városi területeket.

A környezeti változások és az élőhelyek átalakulása szintén szerepet játszhatnak abban, hogy a vadon élő állatok időnként városi környezetben tűnnek fel. A madárvédők arra kérik a lakosságot, hogy ha hasonló esetet tapasztalnak, jelezzék azt a Madármentés közösségi oldalán.

A fehér gólya Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 100 000 forint. Bár az állomány az elmúlt évtizedekben csökkent, főként az élőhelyek pusztulása és az áramütések miatt, a természetvédelmi programoknak köszönhetően a helyzete mára stabilizálódott. Végezetül fontos még kiemelni: az itthon maradó fehér gólyák alapvetően NEM szorulnak emberi segítségre, etetésre, befogásuk és meleg helyen történő átteleltetésük is teljesen felesleges!

#facebook #szeged #belváros #közösségi média #hellovidék #természetvédelem #madár #gólya #madárvédelem #állatok

