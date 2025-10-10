Akár egy akciófilmben: gereblyéző orvhorgászokra csaptak le drónnal a Holt-Tiszán + Fotók

A Gói-tói Holt-Tiszán drámai pillanatokat éltek át a halőrök: drón segítségével bukkantak rá érvényes engedély nélküli, gereblyéző orvhorgászokra, akik épp a Tisza élővilágát fosztogatták.

Október 7-én a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) halőri szolgálata drónos megfigyelés során orvhorgászokat leplezett le a Gói-tói Holt-Tiszán. A tettesek érvényes horgászengedélyek nélkül, tiltott gereblyézős módszerrel halásztak.

A drón segítségével rögzítették a cselekményt, majd rendőri segítséget kértek. Három személyt igazoltattak, és átadták őket a rendőrségnek további eljárás céljából - írta a Pecaverzum.

A lefoglalt zsákmány között hét busa, egy csuka és egy ponty szerepelt. A halak és a horgászeszközök bűnjelként kerültek a rendőrséghez.

Ahogy a Facebook-posztban is írták, a KTVHESZ halőri szolgálata folytatja az illegális horgászat elleni küzdelmet, és hangsúlyozza a drónos megfigyelés fontosságát a nehezen megközelíthető területeken.