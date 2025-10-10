Október elején járunk, így a hazai szelídgesztenye szezonja még körülbelül egy hónapig tart. A piacokon és a szupermarketekben ilyenkor még normálisabb áron juthatunk hozzá a...
Akár egy akciófilmben: gereblyéző orvhorgászokra csaptak le drónnal a Holt-Tiszán + Fotók
A Gói-tói Holt-Tiszán drámai pillanatokat éltek át a halőrök: drón segítségével bukkantak rá érvényes engedély nélküli, gereblyéző orvhorgászokra, akik épp a Tisza élővilágát fosztogatták.
Október 7-én a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) halőri szolgálata drónos megfigyelés során orvhorgászokat leplezett le a Gói-tói Holt-Tiszán. A tettesek érvényes horgászengedélyek nélkül, tiltott gereblyézős módszerrel halásztak.
A drón segítségével rögzítették a cselekményt, majd rendőri segítséget kértek. Három személyt igazoltattak, és átadták őket a rendőrségnek további eljárás céljából - írta a Pecaverzum.
A lefoglalt zsákmány között hét busa, egy csuka és egy ponty szerepelt. A halak és a horgászeszközök bűnjelként kerültek a rendőrséghez.
Ahogy a Facebook-posztban is írták, a KTVHESZ halőri szolgálata folytatja az illegális horgászat elleni küzdelmet, és hangsúlyozza a drónos megfigyelés fontosságát a nehezen megközelíthető területeken.
Egy különös külsejű, súlyosan torzult testű kecsegéről készült fotó kavarta fel a kedélyeket a horgászközösségben.
Ismeritek a vadsóskát? Szinte mindenhol megterem, és kiváló méregtelenítő hatású. Ráadásul a magjaiból, ha most összegyűjtjük, remek nassolnivaló is készíthető.
Düledező 100 éves vályogházból álomotthon: fillérekből tett csodát a Hollandiából hazaköltöző fiatal pár
Tóth Rozi és holland párja, Onno éveket töltöttek Hollandiában, ahol fenntarthatóságot és ökogazdálkodást tanultak – de végül úgy döntöttek, mindezt a magyar valóságban akarják megvalósítani.
Megkezdődött a tatai Öreg-tó szokásos őszi vízszintcsökkentése, ám az idei évben a megszokott menetrendtől eltérően, lassabb ütemben folyik a vízleeresztés.
Szokatlan incidens borzolta fel a kedélyeket a Jászberényi Állat- és Növénykertben: ismeretlen elkövető(k) kinyitották a dél-afrikai sülök ketrecének ajtaját.
Néhány nappal ezelőtt négy Przewalski-ló költözött a Pentezug Rezervátumból az Őrségi Nemzeti Park területére.
A zalaszentgróti kutatás során izgalmas felfedezések születtek: római kori kutak és Árpád-kori objektumok is napvilágra kerültek.
Tavasszal a hazai méhállomány 30–40%-a elpusztult, az aszály és a piaci nehézségek még tovább nehezítették a helyzetet. Szolnoki méhészekkel erről is beszélgettünk.
A Bakony szívében van egy buszmegálló, ahol a menetrendnél fontosabb, hogy kényelmes-e a fotel...
„A filoxéravész óta nem láttunk ilyet”: pusztító járvány söpör végig az országon, már 17 borvidéket érint
Több borvidéken már vége a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság hihetetlen gyorsan terjed.
Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.
Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új,...
Az átkozott dióburoklégy miatt idén is sok háznál megfeketedett a diótermés java. Van azonban jó hírünk: nem kell rögtön kidobnod az egész termést! Most megmutatjuk,...
Hihetetlen akció történt Kisújszálláson: Majláth Gergő egy törött bottal is kitartott, és partra húzta a tavat évek óta uraló rekordharcsát.
Durva bezárási hullám a vidéki nagyvárosban: sorra húzzák le a rolót a boltok, mégis mi történik itt?
Szegeden egymás után zárnak be a kisboltok, és ezzel együtt sorsok, évtizedes munkák is véget érnek.
A Balaton idén ősszel is ijesztően alacsony vízállással küzd: Balatonfenyvesnél már a száraz mederben sétálnak az emberek.
Vége a legendának, lehetetlen kigazdálkodni a szerényebb étlapot: lehúzza a rolót az ikonikus étterem
44 év után lehúzta a rolót Eger egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Cherry Étterem. A Széchenyi utcai ikonikus hely ajtaján a „technikai okok miatt zárva” felirat...
A 13 hektáros keszthelyi botanikus kert egyrészt egy élő múzeum, ahol nem vitrinekben láthatóak a növények, a természet értékei, másrészt egy élő tanterem is.
