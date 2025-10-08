Íme, az Őrség új urai: ezek a különleges vadállatok mostantól szabadon járnak + Fotók

Néhány nappal ezelőtt négy Przewalski-ló költözött a Pentezug Rezervátumból az Őrségi Nemzeti Park területére. Az állatok áttelepítésének célja, hogy a Kondorfa Hegy-völgy Vadon kutatási területen – ahol jelenleg európai bölények és már néhány vadló él – a legelő állatok nagyobb csoportban, természeteshez hasonló módon alakíthassák az élőhelyüket.

A két nemzeti park igazgatóság, valamint a faj nemzetközi tenyésztési programját koordináló Prágai Állatkert két évvel ezelőtt állapodott meg arról, hogy összesen nyolc vadló kerülhet át a Pentezug Rezervátumból az Őrségbe. Az áttelepítés első csoportja 2024 októberében foglalta el új otthonát, most pedig lezajlott a második ütem - számolt be róla a Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság saját Facebook-oldalán.

Az országot átszelő utazást követően Dunadán, Dudu és Bálint Kondorfán, Daru a szalafői bemutató területen csatlakozott az ott élő fajtársakhoz. A Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) állatorvosai segítették az állatok befogását és szállítását, kábítólövedékek alkalmazásával.

Az áttelepítés egyben nemzetközi szakmai együttműködés is volt: a mongol cseh és francia szakemberek terepen is megoszthatták tapasztalataikat a vadlótranszportok során szerzett ismeretekről.

Az állatok áttelepítésének célja, hogy a Kondorfa Hegy-völgy Vadon kutatási területen – ahol jelenleg európai bölények és néhány vadló él – a korábbinál nagyobb létszámú állat legeljen. Ez a lépés fontos része a vadló-populáció fenntartható bővítésének és az élőhelyek természetes kezelésének.

Forrás: Facebook / Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság