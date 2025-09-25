2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Kép: Facebook/Nagy Viktor
HelloVidék

Eldőlt: új igazgatója lett a kaposvári Csiky Gergely Színháznak

HelloVidék
2025. szeptember 25. 16:15

Kaposvár közgyűlése öt évre Nagy Viktor színművészt választotta a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának – jelentette be a művész saját közösségi oldalán.

„Most történt! Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 évre megválasztott a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának. Tisztelettel és szeretettel köszönöm mindenkinek a felkészülés idején nyújtott támaszt.” – írta bejegyzésében Nagy Viktor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Kaposvári Csiky Gergely Színház ugyanis csütörtöki közgyűlésén egyhangúlag megszavazta, hogy a teátrum új igazgatója Nagy Viktor lesz, aki öt évre kapott megbízatást. A színész még a nyár elején nevezték ki a lemondott Fülöp Péter helyére megbízott vezetőnek. A pozícióra kiírt felhívásra mindössze egyetlen pályázat érkezett, mégpedig az övé.

Nagy Viktor 1998-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész szakán, Zsámbéki Gábor osztályában. Pályáját a kaposvári Csiky Gergely Színházban kezdte, majd a Budapesti Kamaraszínház, a kecskeméti Katona József Színház és a Thália Színház társulatának is tagja volt, ahol 2022-től művészeti vezetőként dolgozik. 2023 óta ismét szorosabbra fűzte kapcsolatát Kaposvárral, a Csiky Gergely Színház művészeti tanácsának tagjaként.

A színész nem ismeretlen a kaposvári kulturális életben: júliustól megbízott ügyvezetőként vezette az intézményt, miután Fülöp Péter korábbi igazgató távozott posztjáról. Az átmeneti időszak után most véglegesen ő kapta meg a megbízást. Pályázatának egyik fő célja, hogy a Csiky Gergely Színház a régió kulturális életének meghatározó szellemi központjává váljon, és a jövőben nemzetközi figyelmet is kapjon. Azt is kiemelte, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel (MATE) együttműködést kezdtek, amelynek keretében látványtervező-szakos hallgatók is érkeznek a színházba.

Címlapkép: Facebook/Nagy Vikto
16:30
16:15
16:11
16:03
15:56
