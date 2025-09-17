Keverd meg a hétvégéd: lecsófesztivál, vásári kavalkád és jókedv a Nyitott Piacok Napján

Illatok, ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a lecsó. Országszerte több mint húsz vásárcsarnok és piac csatlakozik a kezdeményezéshez, ahol főzőversenyek, kóstolók, koncertek és családi programok várják a látogatókat.

A Vásárcsarnokok és Piacok Együttműködési Fóruma harmadik alkalommal szervezi meg a Nyitott Piacok Napját szeptember 19–20-án. Az eseményt megelőzően már szeptember 11-től több helyszínen előprogramokat tartanak, a fő hétvégét követően pedig több piac folytatja kitelepüléseit és közösségi programjait. A Nyitott Piacok Napja rendezvényeit Budapesten 14 piacon, valamint néhány vidéki városban (Szombathelyen, Hévízen, Székesfehérváron, Miskolcon, Győrben, Pécsen) kereshetjük majd.

A központi motívum idén is a lecsó és annak sokszínű változatai: minden városban készülnek klasszikus és kreatív receptekkel, miközben a piacok igyekeznek bemutatni közösségépítő szerepüket. Az esemény a vezető szlogenje pedig „a piac mint találkozási pont” lesz.

Vidéki helyszínek

Szombathely – Városi Vásárcsarnok (50 éves jubileum): Paradicsom- és paprikafajták bemutatója, receptkártyák, kóstolópontok (lecsóalapanyag, paradicsomlé, szendvicskrémek), valamint közös lecsókészítés a „Meeting Point”-nál. A szeptember 20-i főnapon divatbemutató, egészségügyi szűrés és a „legszebb piaci stand” díj kiosztása is várja az érdeklődőket.

Miskolcon a Búza téri piacon: a Nyitott Piacok Napja programjai 2025. szeptember 20-án, szombaton zajlanak, a lecsófőzőverseny 10:00 órakor kezdődik. A kísérőprogramok – gombakiállítás, tejtermék- és tésztavásár, kézműves programok és gyerekeknek szóló süthető gyurma foglalkozás – egész nap várják a látogatókat.

Győrben a Vásárcsarnok: szintén szeptember 20-án, szombaton csatlakozik a kezdeményezéshez. A jótékonysági lecsófőzés 9:00 és 13:00 óra között zajlik, a bevételt a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Autisták Otthona javára ajánlják fel.

Pécsen a Diána Piac, a Hajnóczy utcai Piac és a Vásárcsarnok ad otthont a programoknak, amelyekre szeptember 20-án, szombaton 9:00 és 12:00 óra között kerül sor. A gasztronómiai bemutatók, lecsó show és kóstolók mellett különféle családi programokat is tartanak.

Kis ízelítő a budapesti piacok programjaiból:

Lehel Csarnok – Lecsófesztivál: 2025. szeptember 19., péntek lesz a rendezvény. XIII. Kerületi Közszolgáltató NZrt.

Sashalmi Piac – bográcsos lecsófőzés, kézműves vásár, élőzene és társai: 2025. szeptember 20., szombat reggel (07:00-tól) várják az érdeklődőket.

bográcsos lecsófőzés, kézműves vásár, élőzene és társai: 2025. szeptember 20., szombat reggel (07:00-tól) várják az érdeklődőket. BP16+2Facebook+2 Új Teleki Téri Piac – nemzetiségi lecsófőzés, workshopok, filmvetítés stb.: 2025. szeptember 20., szombaton 10:00-13:00 között tartják a programokat.

– nemzetiségi lecsófőzés, workshopok, filmvetítés stb.: 2025. szeptember 20., szombaton 10:00-13:00 között tartják a programokat. A Fény Utcai Piac hivatalos Facebook-posztja szerint szeptember 19-20-án csatlakozik a Nyitott Piacok Napja eseménysorozathoz.

A Nyitott Piacok Napja nem csupán kulináris élményt nyújt: célja, hogy bemutassa a piacokat mint közösségi tereket, ahol találkozhatnak termelők, vásárlók és a városlakók. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a piac ma már nem csak bevásárlásról szól, hanem élményről, tudatosságról és hagyományőrzésről is.