Keverd meg a hétvégéd: lecsófesztivál, vásári kavalkád és jókedv a Nyitott Piacok Napján
Illatok, ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a lecsó. Országszerte több mint húsz vásárcsarnok és piac csatlakozik a kezdeményezéshez, ahol főzőversenyek, kóstolók, koncertek és családi programok várják a látogatókat.
A Vásárcsarnokok és Piacok Együttműködési Fóruma harmadik alkalommal szervezi meg a Nyitott Piacok Napját szeptember 19–20-án. Az eseményt megelőzően már szeptember 11-től több helyszínen előprogramokat tartanak, a fő hétvégét követően pedig több piac folytatja kitelepüléseit és közösségi programjait. A Nyitott Piacok Napja rendezvényeit Budapesten 14 piacon, valamint néhány vidéki városban (Szombathelyen, Hévízen, Székesfehérváron, Miskolcon, Győrben, Pécsen) kereshetjük majd.
A központi motívum idén is a lecsó és annak sokszínű változatai: minden városban készülnek klasszikus és kreatív receptekkel, miközben a piacok igyekeznek bemutatni közösségépítő szerepüket. Az esemény a vezető szlogenje pedig „a piac mint találkozási pont” lesz.
Vidéki helyszínek
- Szombathely – Városi Vásárcsarnok (50 éves jubileum): Paradicsom- és paprikafajták bemutatója, receptkártyák, kóstolópontok (lecsóalapanyag, paradicsomlé, szendvicskrémek), valamint közös lecsókészítés a „Meeting Point”-nál. A szeptember 20-i főnapon divatbemutató, egészségügyi szűrés és a „legszebb piaci stand” díj kiosztása is várja az érdeklődőket.
- Miskolcon a Búza téri piacon: a Nyitott Piacok Napja programjai 2025. szeptember 20-án, szombaton zajlanak, a lecsófőzőverseny 10:00 órakor kezdődik. A kísérőprogramok – gombakiállítás, tejtermék- és tésztavásár, kézműves programok és gyerekeknek szóló süthető gyurma foglalkozás – egész nap várják a látogatókat.
- Győrben a Vásárcsarnok: szintén szeptember 20-án, szombaton csatlakozik a kezdeményezéshez. A jótékonysági lecsófőzés 9:00 és 13:00 óra között zajlik, a bevételt a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Autisták Otthona javára ajánlják fel.
- Pécsen a Diána Piac, a Hajnóczy utcai Piac és a Vásárcsarnok ad otthont a programoknak, amelyekre szeptember 20-án, szombaton 9:00 és 12:00 óra között kerül sor. A gasztronómiai bemutatók, lecsó show és kóstolók mellett különféle családi programokat is tartanak.
Kis ízelítő a budapesti piacok programjaiból:
- Lehel Csarnok – Lecsófesztivál: 2025. szeptember 19., péntek lesz a rendezvény. XIII. Kerületi Közszolgáltató NZrt.
- Sashalmi Piac – bográcsos lecsófőzés, kézműves vásár, élőzene és társai: 2025. szeptember 20., szombat reggel (07:00-tól) várják az érdeklődőket. BP16+2Facebook+2
- Új Teleki Téri Piac – nemzetiségi lecsófőzés, workshopok, filmvetítés stb.: 2025. szeptember 20., szombaton 10:00-13:00 között tartják a programokat.
- A Fény Utcai Piac hivatalos Facebook-posztja szerint szeptember 19-20-án csatlakozik a Nyitott Piacok Napja eseménysorozathoz.
A Nyitott Piacok Napja nem csupán kulináris élményt nyújt: célja, hogy bemutassa a piacokat mint közösségi tereket, ahol találkozhatnak termelők, vásárlók és a városlakók. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a piac ma már nem csak bevásárlásról szól, hanem élményről, tudatosságról és hagyományőrzésről is.
Örülhetnek a bringások: a héten már hivatalosan is használható a Horizont kerékpáros útvonal Keszthely és Bakonybél közötti, 172 kilométeres szakasza.
Eláraszthatják Algyőt a BYD kínai munkásai: a lakosság tiltakozik, többen a kóbor macskákat is féltik
Ágyakat és matracokat már vittek, engedély azonban még nincs: 350 kínai munkás költözhet Algyő határába. A BYD-gyár építése csúszik, a munkásokat azonban valahol el kell...
Csőtörés miatt egész Lajosmizse területén nincs víz szerda reggel. Cikkünkből kiderül, meddig tartanak a helyreállítási munkálatok.
Szeptember a szerelmes gímbikák hónapja, ilyenkor hangos tőlük az erdő. A szarvasbőgés hallgatása egészen kivételes élmény – most ti is belehallgathattok ebbe a különleges őszi...
Siófokon egyre nagyobb problémát jelentenek a kóbor macskák, és az állatvédők szerint az etetés önmagában már nem elég.
Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére, amelynek központi eleme az Árpád-kori templom környezetének megújulása.
Lassan indul az őszi gombaszezon: íme, a hazai erdők első ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?
Jelenthetjük, hogy az elmúlt napok csapadékosabb időjárása ellenére a vargánya még mindig az igazak álmát alussza, de a szerencsésebb gombászok már találtak sütni való gombát.
Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást.
Ez a cikk segít abban, hogy a tulipán ültetés és gondozás sikeres legyen, akár kertben, akár cserépben szeretnénk tavaszi virágözönt varázsolni.
A kedves történetet az állatkert osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban...
Nincs más megoldás, teljes lecsapolással lehet kiirtani az invazív vízitököt a Holt-Marosból, különben elpusztul az őshonos élővilág.
Kisbéren új fordulatot vett a bűzper: a bíróság közel 200 milliós sérelemdíjat ítélt meg a sertéstelep közvetlen közelében élőknek, a probléma viszont továbbra sem oldódott...
Most jött a hír: szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe Siófokon. Mutatjuk a részleteket!
Új gigaberuházás miatt forrnak az indulatok a Balatonnál: természetvédelmi területet dózerolnának le?
Szigligeten vita bontakozott ki egy új, száz férőhelyes kikötő terve körül, amelyet a település védett öblébe építenének.
Így kereshetsz ezreket egy kirándulás alatt: lábaid előtt hever az ősz kincse, csak le kell hajolni érte
Egy kisebb táskányi vadgesztenyével akár hónapokig megúszhatjuk a mosópor-vásárlást, de mutatunk egy receptet is, amivel sampont is készíthetünk belőle.
Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.
Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.