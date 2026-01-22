Riadót fújtak ebben a magyar városban: nagyon rossz a levegő, komoly veszélyben az itt élők

Még egy hétig dolgoznak a rezsistop pontos módszerein, de ma még nem derült ki egyértelműen, kire fog vonatkozni és hogyan.
Miskolcon a szmogriadó tájékoztatási fokozata lépett életbe a levegőben mért magas szállópor-koncentráció miatt. Az önkormányzat korlátozásokat vezetett be, és kérésekkel fordult a lakossághoz a légszennyezettség csökkentése érdekében.
Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József a füstköd-riadó tájékoztatási fokozatának bevezetéséről döntött, miután a városban működő automatikus mérőállomások adatai szerint a levegőben lebegő porszennyezés mértéke meghaladta az egészségügyi határértéket. A döntésről a vármegyeszékhely önkormányzatának sajtóosztálya számolt be csütörtökön.
A mérési eredmények alapján a szálló por koncentrációja két egymást követő napon is a köbméterenkénti 75 mikrogrammos küszöbérték felett volt. Az időjárási prognózisok szerint a levegő minősége a következő napokban sem fog érdemben javulni.
A kialakult helyzet miatt az önkormányzat több intézkedést vezetett be, és ajánlásokat fogalmazott meg a lakosság számára. Arra kérik a miskolciakat, hogy a személygépkocsi helyett lehetőleg a tömegközlekedést válasszák. Fontos továbbá, hogy senki ne égessen hulladékot vagy műanyagokat, és ahol csak lehetséges, a szilárd- vagy olajtüzelésű berendezések helyett a gázfűtést részesítsék előnyben.
A tájékoztatási fokozat ideje alatt mindenféle nyílt téri égetés szigorúan tilos. A polgármester utasítására az önkormányzati rendészet kiemelt figyelmet fordít a szabályok betartatására, és fokozott ellenőrzéseket végez a városban.
A hétvégét borús, hideg időjárás jellemzi majd, minimális csapadékkal; napközben is fagypont körül marad a hőmérséklet
Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra.
Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.
A januári extrém hideg miatt a kormány felülvizsgálja a rezsicsökkentési rendszert, miután a havi elszámolást választó háztartások jelentős többletköltségekkel szembesülhetnek.
Az ingatlan.com friss elemzése szerint a piac ténylegesen csak január 5-én indult be, a kéthetes ünnepi leállás után.
A szabályok a korábban már kiemelt minősítést szerzett projektekre is vonatkoznak, hívja fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.
Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét.
A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten.
A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.
Ahol a helyreállítás tovább tart, az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost felkeres és felméri az igényeiket.
Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből.
Az Otthon Start hónapokon át uralta a lakáspiacot, és gyakorlatilag mindent vitt.
Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki.
Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.