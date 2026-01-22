Riadót fújtak ebben a magyar városban: nagyon rossz a levegő, komoly veszélyben az itt élők

Miskolcon a szmogriadó tájékoztatási fokozata lépett életbe a levegőben mért magas szállópor-koncentráció miatt. Az önkormányzat korlátozásokat vezetett be, és kérésekkel fordult a lakossághoz a légszennyezettség csökkentése érdekében.

Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József a füstköd-riadó tájékoztatási fokozatának bevezetéséről döntött, miután a városban működő automatikus mérőállomások adatai szerint a levegőben lebegő porszennyezés mértéke meghaladta az egészségügyi határértéket. A döntésről a vármegyeszékhely önkormányzatának sajtóosztálya számolt be csütörtökön.

A mérési eredmények alapján a szálló por koncentrációja két egymást követő napon is a köbméterenkénti 75 mikrogrammos küszöbérték felett volt. Az időjárási prognózisok szerint a levegő minősége a következő napokban sem fog érdemben javulni.

A kialakult helyzet miatt az önkormányzat több intézkedést vezetett be, és ajánlásokat fogalmazott meg a lakosság számára. Arra kérik a miskolciakat, hogy a személygépkocsi helyett lehetőleg a tömegközlekedést válasszák. Fontos továbbá, hogy senki ne égessen hulladékot vagy műanyagokat, és ahol csak lehetséges, a szilárd- vagy olajtüzelésű berendezések helyett a gázfűtést részesítsék előnyben.

A tájékoztatási fokozat ideje alatt mindenféle nyílt téri égetés szigorúan tilos. A polgármester utasítására az önkormányzati rendészet kiemelt figyelmet fordít a szabályok betartatására, és fokozott ellenőrzéseket végez a városban.