Ágyakat és matracokat már vittek, engedély azonban még nincs: 350 kínai munkás költözhet Algyő határába. A BYD-gyár építése csúszik, a munkásokat azonban valahol el kell...
80 millióból új bringás Kéktúra született: 172 km-en át tekerhetünk + Itt a térkép, rajta a lényeg
A héten már hivatalosan is használható a Horizont kerékpáros útvonal Keszthely és Bakonybél közötti, 172 kilométeres szakasza. Az új bringaút a teljes, mintegy 1500 kilométeres hálózat részeként jövőre Tokajtól Szentgotthárdig vezet majd.
A hivatalos átadón, ahogy az MTI is lehozta Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője elmondta: „A hazai kerékpárosok régóta várták a Kéktúrához hasonló kerékpárút megvalósítását, ami a Horizont kerékpáros útvonal lényege.”
A beruházás az Aktív Magyarország Program támogatásával, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség közreműködésével valósult meg, összesen mintegy 80 millió forintból. Az új 172 kilométeres szakaszon - Keszthely és Bakonybél között - 19 pecsételőhelyet alakítottak ki, a hozzá tartozó applikációt pedig április óta több mint 7600-an töltötték le, összesen több mint 168 ezer kilométert teljesítve.
Petényi Mirkó kiemelte, hogy a Horizont útvonal révén Magyarország felkerülhet a nemzetközi kerékpáros térképre, új turisztikai lehetőségeket nyitva, munkahelyeket teremtve a helyi közösségeknek, és felejthetetlen élményt nyújtva a kerékpárosoknak.
De mi is ez a Horizont kerékpáros útvonal?
Magyarország legújabb országos kalandtúrája, amely a Tokaj és Szentgotthárd közötti mintegy 1500 kilométeres szakaszon vezet végig, érintve a legszebb magyar tájakat, erdőket, hegyeket és kulturális örökségeket. Az útvonal célja, hogy a bringások számára olyan élményt nyújtson, mint a gyalogos Kéktúra, de két keréken.
A Horizont egy szakaszonként teljesíthető kerékpáros túraútvonal, amelyet a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) valósít meg az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával. Az útvonal változatos terepen halad, burkolt és burkolatlan utakon egyaránt, és célja, hogy népszerűsítse a mozgást, a fenntartható turizmust és támogassa a helyi közösségeket.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Miért érdemes kipróbálni?
A Horizont nemcsak a kerékpárosok számára kínál izgalmas kihívást, hanem lehetőséget ad arra is, hogy felfedezzük Magyarország kevésbé ismert, de annál gyönyörűbb tájait. Az útvonal mentén található pihenőhelyek, helyi vendéglátók és szolgáltatások hozzájárulnak a kényelmes és biztonságos túrázáshoz. Emellett a túrák során szerzett élmények és a természet közelsége felejthetetlen élményt nyújtanak minden résztvevőnek.
A Horizont applikáció letöltésével könnyedén csatlakozhatsz te is a túrához! Az alkalmazás segítségével választhatsz ki egy szakaszt, gyűjtheted a pecséteket, és nyomon követheted teljesítményedet. További információk és a letöltési lehetőségek a hivatalos weboldalon találhatók: horizontbike.hu-n.
Siófokon egyre nagyobb problémát jelentenek a kóbor macskák, és az állatvédők szerint az etetés önmagában már nem elég.
Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére, amelynek központi eleme az Árpád-kori templom környezetének megújulása.
Lassan indul az őszi gombaszezon: íme, a hazai erdők első ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?
Jelenthetjük, hogy az elmúlt napok csapadékosabb időjárása ellenére a vargánya még mindig az igazak álmát alussza, de a szerencsésebb gombászok már találtak sütni való gombát.
Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást.
Ez a cikk segít abban, hogy a tulipán ültetés és gondozás sikeres legyen, akár kertben, akár cserépben szeretnénk tavaszi virágözönt varázsolni.
A kedves történetet az állatkert osztotta meg a pécsiekkel. Ahogy írják, a két bagoly még egész kicsi fiókaként került ki a fészekből. Most végre valóban...
Nincs más megoldás, teljes lecsapolással lehet kiirtani az invazív vízitököt a Holt-Marosból, különben elpusztul az őshonos élővilág.
Kisbéren új fordulatot vett a bűzper: a bíróság közel 200 milliós sérelemdíjat ítélt meg a sertéstelep közvetlen közelében élőknek, a probléma viszont továbbra sem oldódott...
Most jött a hír: szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe Siófokon. Mutatjuk a részleteket!
Új gigaberuházás miatt forrnak az indulatok a Balatonnál: természetvédelmi területet dózerolnának le?
Szigligeten vita bontakozott ki egy új, száz férőhelyes kikötő terve körül, amelyet a település védett öblébe építenének.
Így kereshetsz ezreket egy kirándulás alatt: lábaid előtt hever az ősz kincse, csak le kell hajolni érte
Egy kisebb táskányi vadgesztenyével akár hónapokig megúszhatjuk a mosópor-vásárlást, de mutatunk egy receptet is, amivel sampont is készíthetünk belőle.
Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.
Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Nem minden buszmegálló egyformán unalmas! Sárazsadányban egy váróhely igazi retro élménnyé varázsolja a várakozást. Nektek bejön?
Ha épp Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a Debreczeni Zamat Fesztivál!
Új ipari csarnokot építenek a Békés vármegyei Újkígyóson 225 millió forint uniós támogatásból.
Hiába hoztak némi enyhülést az elmúlt napok zivatarai, az aszály súlyos nyomot hagyott a Balatonnál: Balatonbogláron készült fotók mutatják, mennyire visszahúzódott a tó.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.