80 millióból új bringás Kéktúra született: 172 km-en át tekerhetünk + Itt a térkép, rajta a lényeg

A héten már hivatalosan is használható a Horizont kerékpáros útvonal Keszthely és Bakonybél közötti, 172 kilométeres szakasza. Az új bringaút a teljes, mintegy 1500 kilométeres hálózat részeként jövőre Tokajtól Szentgotthárdig vezet majd.

A hivatalos átadón, ahogy az MTI is lehozta Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője elmondta: „A hazai kerékpárosok régóta várták a Kéktúrához hasonló kerékpárút megvalósítását, ami a Horizont kerékpáros útvonal lényege.”

A beruházás az Aktív Magyarország Program támogatásával, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség közreműködésével valósult meg, összesen mintegy 80 millió forintból. Az új 172 kilométeres szakaszon - Keszthely és Bakonybél között - 19 pecsételőhelyet alakítottak ki, a hozzá tartozó applikációt pedig április óta több mint 7600-an töltötték le, összesen több mint 168 ezer kilométert teljesítve.

Petényi Mirkó kiemelte, hogy a Horizont útvonal révén Magyarország felkerülhet a nemzetközi kerékpáros térképre, új turisztikai lehetőségeket nyitva, munkahelyeket teremtve a helyi közösségeknek, és felejthetetlen élményt nyújtva a kerékpárosoknak.

De mi is ez a Horizont kerékpáros útvonal?

Magyarország legújabb országos kalandtúrája, amely a Tokaj és Szentgotthárd közötti mintegy 1500 kilométeres szakaszon vezet végig, érintve a legszebb magyar tájakat, erdőket, hegyeket és kulturális örökségeket. Az útvonal célja, hogy a bringások számára olyan élményt nyújtson, mint a gyalogos Kéktúra, de két keréken.

A Horizont egy szakaszonként teljesíthető kerékpáros túraútvonal, amelyet a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) valósít meg az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával. Az útvonal változatos terepen halad, burkolt és burkolatlan utakon egyaránt, és célja, hogy népszerűsítse a mozgást, a fenntartható turizmust és támogassa a helyi közösségeket.

Miért érdemes kipróbálni?

A Horizont nemcsak a kerékpárosok számára kínál izgalmas kihívást, hanem lehetőséget ad arra is, hogy felfedezzük Magyarország kevésbé ismert, de annál gyönyörűbb tájait. Az útvonal mentén található pihenőhelyek, helyi vendéglátók és szolgáltatások hozzájárulnak a kényelmes és biztonságos túrázáshoz. Emellett a túrák során szerzett élmények és a természet közelsége felejthetetlen élményt nyújtanak minden résztvevőnek.

A Horizont applikáció letöltésével könnyedén csatlakozhatsz te is a túrához! Az alkalmazás segítségével választhatsz ki egy szakaszt, gyűjtheted a pecséteket, és nyomon követheted teljesítményedet. További információk és a letöltési lehetőségek a hivatalos weboldalon találhatók: horizontbike.hu-n.