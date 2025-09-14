Életveszélyessé vált a győri belváros egyik ikonikus műemléke, a Napóleon-ház. Az épület teteje beszakadt, a könnyező gomba pusztítja a faszerkezetet.
Így kereshetsz ezreket egy kirándulás alatt: lábaid előtt hever az ősz kincse, csak le kell hajolni érte
Jó móka gyűjteni a gyerekekkel: készíthetünk belőle bájos kisfigurákat, őszi ajtódíszt, de kevesen gondolnak rá gyógynövényként is. Pedig érdemes lenne! Egy kisebb táskányi vadgesztenyével akár hónapokig megúszhatjuk a mosópor-vásárlást, de mutatunk egy szuper jó sampon receptet is. És igen, aki most összegyűjti ezt a termést, akár még pénzt is kereshet vele.
A „szelídnek” mondott társával ellentétben a vadgesztenye mérgező, de ezt a manapság kihalás szélére került fát nem szabad alábecsülni: levelei, virágai és magjai egyaránt a népi gyógyászat értékes alapanyagai. Gyerekként a termésből bájos figurákat készítettünk, felnőttként viszont érdemes komolyabban is megismerkedni vele, hiszen hihetetlen gyógyászati értéke van.
A Kis-Ázsiából származó, nagyra növő, impozáns virágzatú vadgesztenyét sok helyen bokrétafának is nevezik. Növénytani szempontból a szappanfafélék családjába tartozik, ami nemcsak rendszertani besorolás, hanem utal a termés egyik legfontosabb felhasználási módjára is: a magas szaponintartalmú, tüskés burokban fejlődő magokat a mosódióhoz hasonlóan önállóan is használhatjuk ruhák mosására, de belőlük kiváló folyékony mosószer is készíthető. Annyi különbség van még a mosódióval szemben, hogy a vadgesztenye kilója, ha kisétálunk a ligetes erőszélre vagy a közparkba: nulla forint.
A gyógyászatban a növény elsősorban azt a részét használja, amit mi gesztenyeként ismerünk – valójában a fa hatalmas magját. A népi gyógyászat azonban a virágzatot, a kérget és a leveleket is gyakran felhasználja. Ezekből készült készítményeket elsősorban visszeres problémákra és trombózis esetén ajánlják, de használják egyéb bőr- és gyomorbajok kezelésére, valamint az érfalak erősítésére is.
A szabadon termő növény magjából készült kivonatok előállítása az unió valamennyi országában engedélyezett és elfogadott gyakorlatnak számít.
A vadgesztenye termését, bármennyire remek gyógynövény is, tilos fogyasztani, mert komoly mérgezéssel járhat, elsősorban a benne lévő toxikus vegyületeket alkotó szaponinok miatt. A kis számban előforduló mérgezések szinte kizárólag gyerekek körében jellemzőek, főbb (figyelmeztető) tünetei között ott van a nyugtalanság, a láz, a rosszullét, pupillatágulat, arcpír. Nagyobb mennyiség elfogyasztása fokozott aluszékonysággal, de akár légzésbénulással is járhat.
Aki most begyűjti a vadgesztenyét, az akár még pénzt is kereshet vele
Nem véletlen hát, hogy más gyógynövényekkel együtt (például ilyen még ősszel a csipkebogyó) a vadgesztenye termését is érdemes nagyobb tételben összegyűjteni, hiszen akár még pénzt is kereshetünk vele. Friss listát nem találtunk, de a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács honlapján közölt információk szerint az alábbi cégek foglalkoznak vadgesztenye felvásárlással:
- Rózsahegyi Zrt, 2144 Kerepes, Szabadság út 294.- Szántó András +36-30-200-9489
- Hunherbal Kft, 5350 Tiszafüred, Őrhalom u.8 - Litkei János +36-30-276-2390
Ha gyűjtenénk egy kis pénzt, akkor irány az erdő, hiszen néhány kiló árából több ezer forint is összejöhet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a felvásárlási ára 2023-ban 657 Ft/kg volt.
4+1 praktikus ötlet, hogyan használd a frissen gyűjtött vadgesztenyét
1. Biomosópor
A vadgesztenyéből környezetbarát, ingyenes mosóport készíthetünk, ami magas triterpén-szaponin-tartalma miatt remek folteltávolító.
- Elkészítés: hámozd meg a gesztenyét, reszeld vagy aprítsd fel a fehér belsőt, szárítsd, majd porrá őröld kávé- vagy diódarálóval.
- Használat: a mosáshoz fele mennyiséget adj hozzá, mert nagyon habzik.
- Ha folyékony mosószert szeretnél: 6–8 hámozott gesztenyét főzz 1 liter vízben 10 percig, majd hagyd kihűlni.
Bónusz: öblítőként használj vízzel hígított ecetet, és pár csepp illóolajjal.
@zoldbolt♬ Majestic Travel Nature Refreshing Moving Off - SOUND BANK
2. Házi vadgesztenyés sampon
A gesztenye természetes tisztító és kondicionáló hatású, így samponként is használható. Az elkészítéshez egy kis segítséget ITT találsz!
- Elkészítés: 4–5 hámozott gesztenyét apríts fel, főzd 1 liter vízben 10 percig, majd hagyd kihűlni. A folyadékot szűrd le, és használd a hajad mosásához, mint egy természetes sampont.
- Tipp: szükség esetén öblítéshez adj egy kevés almaecetet, hogy a haj fényes és könnyen fésülhető legyen.
3. Tinktúra
A vadgesztenye jótékony hatásait már a XVI. században ismerték: reumás fájdalmak, visszér, aranyér, hasmenés és láz kezelésére is alkalmazták.
- Elkészítés: hámozd meg a gesztenyét, aprítsd fel a fehér belsőt, tedd csavaros üvegbe, öntsd fel minimum 70%-os alkohollal, zárd le, és tedd fénytől védett helyre.
- Tipp: Naponta rázd fel 2–3 hétig, majd szűrd le a tiszta folyadékot.
4. Arcpakolás
A vadgesztenye pattanásos bőrre is hatékony és olcsó csodaszer.
- Elkészítés: 5–6 gesztenyét pucolj meg, reszeld le a fehér belsőt, keverd mézzel, amíg sűrű masszát kapsz.
- Tipp: Kend az arcodra 10 percre, majd langyos vízzel mosd le.
+1 Extra tipp: Vadgesztenyés kézkrém
Aprított, hámozott gesztenyét keverj kókuszolajjal vagy sheavajjal, és kis lángon melegítsd össze. Hűlés után egy tárolóba öntve tápláló kézkrémet kapsz, ami a hideg őszi napokon is védi a bőrt.
Hogyan gyűjtsük?
A gyűjtést mindig forgalmas utaktól távoli, tiszta, szennyeződéstől mentes parkokban és kertekben végezzük. A vadgesztenye magját ősszel, a tüskés burok eltávolítása után szedhetjük fel. Bár a gyűjtés történhet szabadban, a szárítást mindenképpen fedett helyen végezzük. Csak a frissen lehullott magokat gyűjtsük, mert a napok óta a földön heverő példányok már nem alkalmasak feldolgozásra.
A vadgesztenye kérgét tavasszal, a fiatal ágakról gyűjtik. Leveleit virágzás után, kora nyáron érdemes szedni, amikor már teljesen kifejlődtek. A leveleket szárítás előtt válogassuk át, a hibás vagy beteg darabokat távolítsuk el, majd a szárítókereten vékony rétegben kiterítve hagyjuk megszáradni.
Figyelem! A hatályos jogszabályok szerint naponta legfeljebb 2 kg vadgesztenye gyűjtése számít egyéni szükségletnek, vagyis ez a mennyiség szabadon felszedhető. Néhány nap alatt így akár egy évre elegendő alapanyag is összegyűjthető házi mosószerhez, valamint visszérkrém készítéséhez.
