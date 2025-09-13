Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
Döbbenetes látvány: egzotikus halak tűntek fel a Tisza egyik mellékfolyójában
Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.
Újabb kérdés érkezett a Magyar Haltani Társaság Mit fogtam? rovatához. Az olvasó által beküldött fotón tucatnyi, körülbelül 2–2,5 centiméteres hím szivárványos guppi (Poecilia reticulata) látszott, amelyek eleinte eliramodtak, de hamar megnyugodtak. A szakértők szerint valószínűleg valaki akvarisztikai felesleget engedett a vízbe, hiszen a faj természetes környezetét Dél-Amerikában, Venezuela, Trinidad és Tobago, Guyana vagy Barbados környékén találjuk.
Bár a guppik nem valószínű, hogy a magyar télből túlélnek a hideg vizekben, az ilyen „vadonba engedett” példányok látványa különleges élményt nyújt az ingázó horgászoknak és természetkedvelőknek egyaránt.
A Magyar Haltani Társaság azt kéri, hogy senki ne engedje szabadon házikedvencként tartott halait, és ha valaki újabb példányokra bukkan, fényképezze le és küldje el a lelőhelyi adatokkal együtt.
Magyarországon korábban már több melegvízű forrásban és tavon éltek önfenntartó guppipopulációk, például Miskolctapolcán, Egerben vagy a Margitszigeten, ám a hideg víz és a ragadozók miatt ezek a telepek legtöbbször kipusztultak. Most azonban a Jegricska nyújtotta kis menedék lehetőséget adott a trópusi színeknek, hogy rövid időre visszahozzák a Karib-tenger hangulatát a hazai vizekbe.
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Brutális hajszák, sebesült szarvasok és virágzó fekete piac – így működik az agancsmaffia Magyarország erdeiben.
A Zemplén erdejében rejtőzik egy titokzatos rom, amely több évszázadig őrizte titkait. Most azonban az ÉSZAKERDŐ Zrt. szakemberei nekiláttak a 600 éves pálos kolostor felújításának.
Komoly veszély fenyegeti a természetjárókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak jelentettek közvetlen kockázatot a Kéktúra egyik szakaszán.
Tudjátok, miért volt régen tilos a csalánmag fogyasztása a papoknak és apácáknak? Nem azért, mert finom, ropogós, tele van egészséges olajokkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal,...
Vége a nyárnak… de ne csüggedjetek! Mert máris itt van az ősz egyik legjobb programja, a Csabai Kolbászfesztivál, ahol a disznóságok mellett igazi zenei csemegék...
Megújul a fonyódi kikötő: a 600 milliós beruházással új korszak kezdődik a Balaton egyik legforgalmasabb kikötőjének életében.
Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak.
Bár az Őrségben nem ritka a vaddisznó, ekkora csapat egyszerre való felbukkanása igazi különlegesség.
A csopaki lakosok és civilek tiltakoznak a Balaton egyik legértékesebb nádasának áttelepítése ellen, amelyet a kikötőhelyek bővítése miatt terveznek.
Hajdan Szolnok ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik a Tisza Szálló szomorú végóráit.
„Mozi a strandon? Most a keszthelyiek is beleszólhatnak abba, hogyan újuljon meg a Városi Strand. Nézzük, mit terveznének a helyiek az uniós milliárdokból!
A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.
Indul az ősszel szedhető gombák szezonja: mutatjuk, melyek a legfinomabb ehető gombák ősszel, mit ír az őszi gomba lelőhelyek térképe és milyen őszi mérges gombákkal...
Ezek az ősöreg fák nemcsak a természet, hanem a történelem csendes szemtanúi is. Íme az 5 legnagyobb hazai famatuzsálem, amelyhez ősszel is érdemes elzarándokolni!
Vasárnap este mi is megcsodálhatjuk a vérholdat. Ez a különleges égi jelenség már régóta foglalkoztatja az emberi képzeletet, de különleges jelentőséggel bír a magyar néphitben...
Fellapoztuk Bornemisza Anna fejedelemasszony 1680-as szakácskönyvét: így főztek a legnagyobb uraknak akkoriban, mutatjuk, milyen különleges ételek kerültek az asztalra.
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma Vas vármegyében is megjelent, ami jelentős fenyegetést jelent a hazai borvidékekre.
