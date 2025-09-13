Döbbenetes látvány: egzotikus halak tűntek fel a Tisza egyik mellékfolyójában

Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.

Újabb kérdés érkezett a Magyar Haltani Társaság Mit fogtam? rovatához. Az olvasó által beküldött fotón tucatnyi, körülbelül 2–2,5 centiméteres hím szivárványos guppi (Poecilia reticulata) látszott, amelyek eleinte eliramodtak, de hamar megnyugodtak. A szakértők szerint valószínűleg valaki akvarisztikai felesleget engedett a vízbe, hiszen a faj természetes környezetét Dél-Amerikában, Venezuela, Trinidad és Tobago, Guyana vagy Barbados környékén találjuk.

Bár a guppik nem valószínű, hogy a magyar télből túlélnek a hideg vizekben, az ilyen „vadonba engedett” példányok látványa különleges élményt nyújt az ingázó horgászoknak és természetkedvelőknek egyaránt.

A Magyar Haltani Társaság azt kéri, hogy senki ne engedje szabadon házikedvencként tartott halait, és ha valaki újabb példányokra bukkan, fényképezze le és küldje el a lelőhelyi adatokkal együtt.

Magyarországon korábban már több melegvízű forrásban és tavon éltek önfenntartó guppipopulációk, például Miskolctapolcán, Egerben vagy a Margitszigeten, ám a hideg víz és a ragadozók miatt ezek a telepek legtöbbször kipusztultak. Most azonban a Jegricska nyújtotta kis menedék lehetőséget adott a trópusi színeknek, hogy rövid időre visszahozzák a Karib-tenger hangulatát a hazai vizekbe.