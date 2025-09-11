Újabb szomorú búcsú Szegeden: bezár a La Femme női ruhabolt a Kígyó utcában.
Varázslatos vörös sziklák és ősöreg fák: íme, ez a hazai csoda lett az Év Szentélyerdeje 2025-ben
A WWF Hungary legfrissebb Facebook-bejegyzésében adta hírül: az Év Szentélyerdeje díjat mesébe illő idős fáival, vörös homokkő sziklaképződményeivel Nyugat-Mecsek ékköve, a Jakab-hegy nyerte el!
Íme, egy felfedezésre váró csodahely: a Jakab-hegy, ami ősöreg fáival és különleges vörös homokkő szikláival idén elnyerte az Év Szentélyerdeje címet! Ez az erdő tényleg olyan, mintha egy másik világból maradt volna fenn. Élő emlék, ahol a természet csendben mesél a kirándulóknak.
A Nyugat-Mecsek ékkövének számító Jakab-hegy védett területe a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, és mintegy 60 hektáron terül el a legidősebb, 140–200 éves fákkal borított erdő. Az állami tulajdonban lévő erdőket különleges, természetkímélő üzemmódban kezelik: favágás csak eseti jelleggel történik, véghasználat nincs.
A terület legismertebb látványosságai a Zsongor-kő, a Babás-szerkövek és a Sasfészek, amelyek a fák fölé magasodva meseszerű panorámát kínálnak. A vörös homokkő és a tavasszal világoszöldre, később sötétzöldre váltó lombkorona kontrasztja minden fotózást kedvelő kiránduló számára kötelező látnivaló.
A Jakab-hegy alatti lejtőkön bükkel elegyes tölgyesek és bokorerdők húzódnak, amelyeket sziklagyepek és vastag mohaborítás tesznek még különlegesebbé. A területen olyan ritka lágyszárú növények és gombák is megtalálhatók, mint a légyölő galóca, amelyek kimondottan a tápanyagban szegény, savanyú talajú élőhelyekre specializálódtak.
A Jakab-hegy megközelítése egyszerű: a Zsongor-kő az Országos Kéktúra ösvényéről rövid kitérővel elérhető, de Pécs felől vagy Cserkútról is induló jelzett és jelöletlen utak vezetnek az erdő csodáihoz. A pálos kolostor romjai körüli hűvös bükkös pedig garantáltan más világba repíti a látogatót.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A WWF Hungary szerint az Év Szentélyerdeje díj arra is felhívja a figyelmet, mennyire fontos az idős, érintetlen erdők megőrzése, hiszen ezek nemcsak élőhelyet biztosítanak a növény- és állatvilágnak, hanem a természet csendes mesélői is a látogatók számára.
Jut eszünkbe, ha még többet is szeretnél megtudni a hazai szentélyerőkről, akkor ezt a korábbi HelloVidék-cikket ki ne hagyd: Bakancslistás tippek tavaszi szünetre: 4+1 titkos ősi szentélyerdő Magyarországon + Térkép
Nem mindegy, kalodás vagy ömlesztett: kiderült, ennyiért kínálják 2025-ben a tűzifát!
Brutális hajszák, sebesült szarvasok és virágzó fekete piac – így működik az agancsmaffia Magyarország erdeiben.
A Zemplén erdejében rejtőzik egy titokzatos rom, amely több évszázadig őrizte titkait. Most azonban az ÉSZAKERDŐ Zrt. szakemberei nekiláttak a 600 éves pálos kolostor felújításának.
Komoly veszély fenyegeti a természetjárókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak jelentettek közvetlen kockázatot a Kéktúra egyik szakaszán.
Tudjátok, miért volt régen tilos a csalánmag fogyasztása a papoknak és apácáknak? Nem azért, mert finom, ropogós, tele van egészséges olajokkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal,...
Vége a nyárnak… de ne csüggedjetek! Mert máris itt van az ősz egyik legjobb programja, a Csabai Kolbászfesztivál, ahol a disznóságok mellett igazi zenei csemegék...
Megújul a fonyódi kikötő: a 600 milliós beruházással új korszak kezdődik a Balaton egyik legforgalmasabb kikötőjének életében.
Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak.
Bár az Őrségben nem ritka a vaddisznó, ekkora csapat egyszerre való felbukkanása igazi különlegesség.
A csopaki lakosok és civilek tiltakoznak a Balaton egyik legértékesebb nádasának áttelepítése ellen, amelyet a kikötőhelyek bővítése miatt terveznek.
Hajdan Szolnok ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik a Tisza Szálló szomorú végóráit.
„Mozi a strandon? Most a keszthelyiek is beleszólhatnak abba, hogyan újuljon meg a Városi Strand. Nézzük, mit terveznének a helyiek az uniós milliárdokból!
A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.
Indul az ősszel szedhető gombák szezonja: mutatjuk, melyek a legfinomabb ehető gombák ősszel, mit ír az őszi gomba lelőhelyek térképe és milyen őszi mérges gombákkal...
Ezek az ősöreg fák nemcsak a természet, hanem a történelem csendes szemtanúi is. Íme az 5 legnagyobb hazai famatuzsálem, amelyhez ősszel is érdemes elzarándokolni!
Vasárnap este mi is megcsodálhatjuk a vérholdat. Ez a különleges égi jelenség már régóta foglalkoztatja az emberi képzeletet, de különleges jelentőséggel bír a magyar néphitben...
Fellapoztuk Bornemisza Anna fejedelemasszony 1680-as szakácskönyvét: így főztek a legnagyobb uraknak akkoriban, mutatjuk, milyen különleges ételek kerültek az asztalra.
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma Vas vármegyében is megjelent, ami jelentős fenyegetést jelent a hazai borvidékekre.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.