Varázslatos vörös sziklák és ősöreg fák: íme, ez a hazai csoda lett az Év Szentélyerdeje 2025-ben

A WWF Hungary legfrissebb Facebook-bejegyzésében adta hírül: az Év Szentélyerdeje díjat mesébe illő idős fáival, vörös homokkő sziklaképződményeivel Nyugat-Mecsek ékköve, a Jakab-hegy nyerte el!

Íme, egy felfedezésre váró csodahely: a Jakab-hegy, ami ősöreg fáival és különleges vörös homokkő szikláival idén elnyerte az Év Szentélyerdeje címet! Ez az erdő tényleg olyan, mintha egy másik világból maradt volna fenn. Élő emlék, ahol a természet csendben mesél a kirándulóknak.

A Nyugat-Mecsek ékkövének számító Jakab-hegy védett területe a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, és mintegy 60 hektáron terül el a legidősebb, 140–200 éves fákkal borított erdő. Az állami tulajdonban lévő erdőket különleges, természetkímélő üzemmódban kezelik: favágás csak eseti jelleggel történik, véghasználat nincs.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez az 5 legnagyobb fa Magyarországon: fotókon történelmünk élő szemtanúi Ezek az ősöreg fák nemcsak a természet, hanem a történelem csendes szemtanúi is. Íme az 5 legnagyobb hazai famatuzsálem, amelyhez ősszel is érdemes elzarándokolni!

A terület legismertebb látványosságai a Zsongor-kő, a Babás-szerkövek és a Sasfészek, amelyek a fák fölé magasodva meseszerű panorámát kínálnak. A vörös homokkő és a tavasszal világoszöldre, később sötétzöldre váltó lombkorona kontrasztja minden fotózást kedvelő kiránduló számára kötelező látnivaló.

A Jakab-hegy alatti lejtőkön bükkel elegyes tölgyesek és bokorerdők húzódnak, amelyeket sziklagyepek és vastag mohaborítás tesznek még különlegesebbé. A területen olyan ritka lágyszárú növények és gombák is megtalálhatók, mint a légyölő galóca, amelyek kimondottan a tápanyagban szegény, savanyú talajú élőhelyekre specializálódtak.

A Jakab-hegy megközelítése egyszerű: a Zsongor-kő az Országos Kéktúra ösvényéről rövid kitérővel elérhető, de Pécs felől vagy Cserkútról is induló jelzett és jelöletlen utak vezetnek az erdő csodáihoz. A pálos kolostor romjai körüli hűvös bükkös pedig garantáltan más világba repíti a látogatót.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A WWF Hungary szerint az Év Szentélyerdeje díj arra is felhívja a figyelmet, mennyire fontos az idős, érintetlen erdők megőrzése, hiszen ezek nemcsak élőhelyet biztosítanak a növény- és állatvilágnak, hanem a természet csendes mesélői is a látogatók számára.

Jut eszünkbe, ha még többet is szeretnél megtudni a hazai szentélyerőkről, akkor ezt a korábbi HelloVidék-cikket ki ne hagyd: Bakancslistás tippek tavaszi szünetre: 4+1 titkos ősi szentélyerdő Magyarországon + Térkép