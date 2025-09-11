2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Őszi erdő, földút pocsolyával és lehullott sárga levelekkel, közelkép. Fényes október részletesen. A fák tükröződése egy pocsolya tükörfelületén. Természet az eső után.
HelloVidék

Varázslatos vörös sziklák és ősöreg fák: íme, ez a hazai csoda lett az Év Szentélyerdeje 2025-ben

HelloVidék
2025. szeptember 11. 15:15

A WWF Hungary legfrissebb Facebook-bejegyzésében adta hírül: az Év Szentélyerdeje díjat mesébe illő idős fáival, vörös homokkő sziklaképződményeivel Nyugat-Mecsek ékköve, a Jakab-hegy nyerte el! 

Íme, egy felfedezésre váró csodahely: a Jakab-hegy, ami ősöreg fáival és különleges vörös homokkő szikláival idén elnyerte az Év Szentélyerdeje címet! Ez az erdő tényleg olyan, mintha egy másik világból maradt volna fenn. Élő emlék, ahol a természet csendben mesél a kirándulóknak.

A Nyugat-Mecsek ékkövének számító Jakab-hegy védett területe a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, és mintegy 60 hektáron terül el a legidősebb, 140–200 éves fákkal borított erdő. Az állami tulajdonban lévő erdőket különleges, természetkímélő üzemmódban kezelik: favágás csak eseti jelleggel történik, véghasználat nincs.

A terület legismertebb látványosságai a Zsongor-kő, a Babás-szerkövek és a Sasfészek, amelyek a fák fölé magasodva meseszerű panorámát kínálnak. A vörös homokkő és a tavasszal világoszöldre, később sötétzöldre váltó lombkorona kontrasztja minden fotózást kedvelő kiránduló számára kötelező látnivaló.

A Jakab-hegy alatti lejtőkön bükkel elegyes tölgyesek és bokorerdők húzódnak, amelyeket sziklagyepek és vastag mohaborítás tesznek még különlegesebbé. A területen olyan ritka lágyszárú növények és gombák is megtalálhatók, mint a légyölő galóca, amelyek kimondottan a tápanyagban szegény, savanyú talajú élőhelyekre specializálódtak.

A Jakab-hegy megközelítése egyszerű: a Zsongor-kő az Országos Kéktúra ösvényéről rövid kitérővel elérhető, de Pécs felől vagy Cserkútról is induló jelzett és jelöletlen utak vezetnek az erdő csodáihoz. A pálos kolostor romjai körüli hűvös bükkös pedig garantáltan más világba repíti a látogatót.

A WWF Hungary szerint az Év Szentélyerdeje díj arra is felhívja a figyelmet, mennyire fontos az idős, érintetlen erdők megőrzése, hiszen ezek nemcsak élőhelyet biztosítanak a növény- és állatvilágnak, hanem a természet csendes mesélői is a látogatók számára.

Jut eszünkbe, ha még többet is szeretnél megtudni a hazai szentélyerőkről, akkor ezt a korábbi HelloVidék-cikket ki ne hagyd: Bakancslistás tippek tavaszi szünetre: 4+1 titkos ősi szentélyerdő Magyarországon + Térkép
Címlapkép: Getty Images
#hegyvidék #erdő #belföldi turizmus #hegy #hellovidék #Mecsek

