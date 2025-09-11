Figyelem, veszélyes ragadozók miatt ebzárlat lesz az országban: ezt jobb, ha mindenki tudja

Veszettség ellen a levegőből: október 4-től kezdődik a rókák őszi vakcinázása Magyarország keleti és déli területein. A külterületeken kisrepülőgépekről szórják ki a vakcinát, miközben ebzárlat és legeltetési tilalom is érvénybe lép.

Október 4-én kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben az őszi rókavakcinázás, amely a veszettség megelőzését szolgálja. Az immunizálás vakcinát tartalmazó csalétkekkel történik, amelyeket kisrepülőgépekről juttatnak ki. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített területeket, a külterületeken azonban plakátok hívják fel a kirándulók figyelmét - közölte a Nébih.

Az érintett térségekben az oltási program ideje alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe. A helyi járási állategészségügyi hivatalok és az önkormányzatok tájékoztatják a lakosságot a pontos időpontokról és a korlátozások részleteiről. (A Nébih weboldalán térképek és településlisták segítik a tájékozódást.)

Forrás: Nébih

A vakcinázás eredményességét laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik: a korábbi évek adatai szerint a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát. Magyarországon mintegy 60 ezer vörös róka él, amelyek a betegség fő terjesztői, de a veszettség veszélyes a háziállatokra és az emberre is. Éppen ezért a kutyák kötelező, a macskák védőoltása pedig erősen ajánlott.

A veszettség a szomszédos országokban, Ukrajnában, Romániában, valamint Szlovákia keleti régiójában is jelen van, így a keleti határ közelében folyamatos a kockázat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében emiatt dupla csaléteksűrűséggel történik a vakcinázás mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni az állategészségügyi hatóságnak. Az idegrendszeri tüneteket mutató elhullott háziállatok vagy vadállatok mintavételéről az állategészségügyi hatóság gondoskodik.

A hazai védekezési program célja, hogy Magyarország továbbra is veszettségmentes maradjon. További részletes információk, a betegség tünetei, terjedése és megelőzése a Nébih tematikus aloldalán érhetők el.