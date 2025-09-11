Tíz év után újra megjelent a kéknyelv-betegség Magyarországon, miután Somogy megyében 15 szarvasmarhánál azonosították a vírust
Figyelem, veszélyes ragadozók miatt ebzárlat lesz az országban: ezt jobb, ha mindenki tudja
Veszettség ellen a levegőből: október 4-től kezdődik a rókák őszi vakcinázása Magyarország keleti és déli területein. A külterületeken kisrepülőgépekről szórják ki a vakcinát, miközben ebzárlat és legeltetési tilalom is érvénybe lép.
Október 4-én kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben az őszi rókavakcinázás, amely a veszettség megelőzését szolgálja. Az immunizálás vakcinát tartalmazó csalétkekkel történik, amelyeket kisrepülőgépekről juttatnak ki. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített területeket, a külterületeken azonban plakátok hívják fel a kirándulók figyelmét - közölte a Nébih.
Az érintett térségekben az oltási program ideje alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe. A helyi járási állategészségügyi hivatalok és az önkormányzatok tájékoztatják a lakosságot a pontos időpontokról és a korlátozások részleteiről. (A Nébih weboldalán térképek és településlisták segítik a tájékozódást.)
A vakcinázás eredményességét laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik: a korábbi évek adatai szerint a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát. Magyarországon mintegy 60 ezer vörös róka él, amelyek a betegség fő terjesztői, de a veszettség veszélyes a háziállatokra és az emberre is. Éppen ezért a kutyák kötelező, a macskák védőoltása pedig erősen ajánlott.
A veszettség a szomszédos országokban, Ukrajnában, Romániában, valamint Szlovákia keleti régiójában is jelen van, így a keleti határ közelében folyamatos a kockázat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében emiatt dupla csaléteksűrűséggel történik a vakcinázás mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.
A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni az állategészségügyi hatóságnak. Az idegrendszeri tüneteket mutató elhullott háziállatok vagy vadállatok mintavételéről az állategészségügyi hatóság gondoskodik.
A hazai védekezési program célja, hogy Magyarország továbbra is veszettségmentes maradjon. További részletes információk, a betegség tünetei, terjedése és megelőzése a Nébih tematikus aloldalán érhetők el.
