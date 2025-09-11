2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
23 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
közelkép egy éber vörös rókáról, balra néz, tavasszal, zöld fűvel és sárga pitypanggal.
HelloVidék

Figyelem, veszélyes ragadozók miatt ebzárlat lesz az országban: ezt jobb, ha mindenki tudja

HelloVidék
2025. szeptember 11. 09:15

Veszettség ellen a levegőből: október 4-től kezdődik a rókák őszi vakcinázása Magyarország keleti és déli területein. A külterületeken kisrepülőgépekről szórják ki a vakcinát, miközben ebzárlat és legeltetési tilalom is érvénybe lép.

Október 4-én kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben az őszi rókavakcinázás, amely a veszettség megelőzését szolgálja. Az immunizálás vakcinát tartalmazó csalétkekkel történik, amelyeket kisrepülőgépekről juttatnak ki. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített területeket, a külterületeken azonban plakátok hívják fel a kirándulók figyelmét - közölte a Nébih.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az érintett térségekben az oltási program ideje alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe. A helyi járási állategészségügyi hivatalok és az önkormányzatok tájékoztatják a lakosságot a pontos időpontokról és a korlátozások részleteiről. (A Nébih weboldalán térképek és településlisták segítik a tájékozódást.)

Forrás: NébihForrás: Nébih

A vakcinázás eredményességét laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzik: a korábbi évek adatai szerint a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát. Magyarországon mintegy 60 ezer vörös róka él, amelyek a betegség fő terjesztői, de a veszettség veszélyes a háziállatokra és az emberre is. Éppen ezért a kutyák kötelező, a macskák védőoltása pedig erősen ajánlott.

A veszettség a szomszédos országokban, Ukrajnában, Romániában, valamint Szlovákia keleti régiójában is jelen van, így a keleti határ közelében folyamatos a kockázat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében emiatt dupla csaléteksűrűséggel történik a vakcinázás mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni az állategészségügyi hatóságnak. Az idegrendszeri tüneteket mutató elhullott háziállatok vagy vadállatok mintavételéről az állategészségügyi hatóság gondoskodik.

A hazai védekezési program célja, hogy Magyarország továbbra is veszettségmentes maradjon. További részletes információk, a betegség tünetei, terjedése és megelőzése a Nébih tematikus aloldalán érhetők el. 
Címlapkép: Getty Images
#kötelező #nébih #magyarország #október #betegség #program #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
08:44
08:30
08:21
08:15
Pénzcentrum
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
23 órája
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
3
3 hete
Pánik a Hévízi-tó körül: tényleg lehűlt a vize? A fürdő most lerántotta a leplet az igazságról
4
3 hete
Egyszerűen kiapad a népszerű magyar tó? Ennek a fele se tréfa, óriási a baj
5
3 hete
Meglepő árak a 2025-ös Savaria Karneválon: ennyibe került a lángos, a sör és a lepény
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás 2
azt a biztosításfajtát jelenti, melynél a biztosító a hitelkártyán keletkezett tartozást a kártyabirtokos súlyos balesete vagy halála esetén teljes mértékben kifizeti

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 07:25
Kiadták a riasztást: a fél ország elázik ma, mutatjuk, hol legyen nálad esernyő!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 05:36
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 08:18
Jégesővel moshatja el a zivatar az országot: mutatjuk, hova, mikor ér