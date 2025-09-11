2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Bárkire ráomolhat, kész életveszély: szellemépület miatt rettegnek a festői kisvárosban
HelloVidék

Bárkire ráomolhat, kész életveszély: szellemépület miatt rettegnek a festői kisvárosban

HelloVidék
2025. szeptember 11. 10:45

Tatán, a forgalmas Honvéd utcában található egy évek óta elhagyatott, omlásveszélyes épület, amely nemcsak a városképet rontja, hanem közvetlen életveszélyt is jelent a járókelőkre. A helyi képviselő, Gönczy Mihály már többször is felhívta a figyelmet az ingatlan állapotára, ám úgy tűnik, hogy a felelősség kérdése továbbra sem tisztázott.

A problémát bonyolítja, hogy az ingatlan nem Tata városának, hanem Tatabányának a tulajdonában áll. Gönczy Mihály közösségi oldalán megjegyezte, hogy bár az épület Tata területén található, annak tulajdonosa Tatabánya, így a felelősség is ott keresendő. A helyzetet tovább árnyalja, hogy a településkép védelméről szóló rendelet nem tartalmazza a helyrehozatali kötelezettséget, így jelenleg nincs jogi alapja a beavatkozásnak - írta a Kemma.hu.

A tatai önkormányzat többször is megkereste a tatabányai városvezetést, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt, ám eddig nem érkezett érdemi válasz. Michl József, Tatabánya polgármestere elismerte a problémát, de hangsúlyozta, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a beavatkozást.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a közelben több közintézmény és lakóépület található, így a potenciális veszélyforrás közvetlenül érinti a lakosságot. A helyiek és a városvezetők egyaránt sürgetik a jogszabályi változtatásokat, hogy hasonló esetekben gyors és hatékony beavatkozásra legyen lehetőség.

A kérdés tehát adott: hogyan lehet biztosítani a közbiztonságot és a városképet, ha a felelősség megoszlik két önkormányzat között? A válasz kulcsa valószínűleg a jogszabályi környezet átalakításában rejlik, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló helyzetek.

Címlapkép: Facebook

#önkormányzat #facebook #környezet #tatabánya #épület #hellovidék #tata

11:00
10:45
10:32
10:12
10:07
