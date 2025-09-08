Bakancslistás esti kaland: az ország titkos kisvasútja visz a gímbikák hangversenyére

A természetjárók szerint kevés olyan élmény van, ami ennyire beleég az ember emlékezetébe, mint a gímbikák bőgése. Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak, hogy testközelből hallgathassuk a szarvasok hangját a sötétedő erdőben.

Időpontok: szeptember 12. és 19.

Indulás: 18:00, Lenti (Táncsics utca 11.)

Jelentkezés: előzetes regisztráció szükséges, a férőhelyek száma korlátozott

Az esti különvonat nyitott kocsijából hallgathatjuk az őszi erdő hangjait, miközben a sötétben felhangzik a bikák bőgése. A természetjárók szerint kevés olyan élmény van, ami ennyire beleég az ember emlékezetébe. Aki szeretne részt venni, annak érdemes minél előbb lefoglalnia a helyét – a kis létszám miatt gyorsan betelhetnek a helyek.

Tipp: meleg ruha, egy termosz forró tea és egy kis szerencse – így lesz teljes a szezon egyik legkülönlegesebb bakancslistás programja.