Bár az Őrségben nem ritka a vaddisznó, ekkora csapat egyszerre való felbukkanása igazi különlegesség.
Bakancslistás esti kaland: az ország titkos kisvasútja visz a gímbikák hangversenyére
A természetjárók szerint kevés olyan élmény van, ami ennyire beleég az ember emlékezetébe, mint a gímbikák bőgése. Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak, hogy testközelből hallgathassuk a szarvasok hangját a sötétedő erdőben.
Az ősz egyik legkülönlegesebb természeti élménye a gímbikák bőgése. A mély, visszhangzó hangok az erdők sötétedő csendjében különösen varázslatosak – és most bárki testközelből átélheti ezt az élményt a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjáratán.
- Időpontok: szeptember 12. és 19.
- Indulás: 18:00, Lenti (Táncsics utca 11.)
- Jelentkezés: előzetes regisztráció szükséges, a férőhelyek száma korlátozott
Az esti különvonat nyitott kocsijából hallgathatjuk az őszi erdő hangjait, miközben a sötétben felhangzik a bikák bőgése. A természetjárók szerint kevés olyan élmény van, ami ennyire beleég az ember emlékezetébe. Aki szeretne részt venni, annak érdemes minél előbb lefoglalnia a helyét – a kis létszám miatt gyorsan betelhetnek a helyek.
Tipp: meleg ruha, egy termosz forró tea és egy kis szerencse – így lesz teljes a szezon egyik legkülönlegesebb bakancslistás programja.
