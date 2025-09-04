2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
HDR tájkép a Balatonról
HelloVidék

Döbbenet, mit művelnek a Balatonnal: a település teljes partszakasza magánkézbe kerülhet

HelloVidék
2025. szeptember 4. 09:45

Egy friss kormányrendelet nyomán Balatonaliga szinte teljes partszakasza magánkézbe kerülhet. A civilek szerint a tóhoz való közvetlen hozzáférést elveszik a helyiektől és a nyaralóktól, hiába ígér a szabályozás több közhasználatú területet.

"A tóparti területünk köztulajdonból magántulajdonba torkolló metamorfózisát látjuk" – fogalmazott a Népszavának Bukovszki András, az Aligai Fürdőegyesület (AFE) elnökhelyettese,  a Balaton új szabályozási rendeletével (BATÉK) és az ahhoz kapcsolódó Vízparti Tervvel kapcsolatban. Szerinte a dokumentum Balatonaligát különösen hátrányosan érinti, mert a település szinte teljes vízpartja befektetők kezébe kerülhet.

Az augusztus 27-én kihirdetett BATÉK hivatalos kommunikációja szerint a cél a tó ökológiai védelme, a zöldfelületek megőrzése és a közhasználatú területek növelése. A kormányzati tájékoztatás szerint a rendelet 70 százalékkal több közterületet biztosít, és 1568 hektárnyi partsáv marad beépítetlen. 

A szakmai és civil szervezetek azonban éppen az ellenkezőjét látják. Már a társadalmi egyeztetés alatt is figyelmeztettek arra, hogy a BATÉK pontatlan, nehezen értelmezhető, és komoly kiskapukat nyit a jövőbeni beépítések előtt. Az AFE szerint Balatonaligán a rendelet elvonja a mólót, a parti sétányokat, a közforgalmú kikötőt és a közutakat is, így megszűnik a közvetlen kapcsolat a Balatonnal.

Bukovszki kiemelte: az állami kempingek és üdülők nem kaptak védelmet a közhasználatú terület kategóriában, miközben a megengedett beépítési arányt a korábbi 2 százalékról 10-re emelték. Ez azt jelenti, hogy a hajdani pártvezetők villasorán újabb zárt magánvillák épülhetnek a parton – közhasználatú sétány nélkül.

A civil szervezet szerint a Vízparti Tervből kimaradt több önkormányzati elővásárlási joggal érintett terület jelölése, és még a társadalomtörténeti jelentőségű Kádár-sziget zöldfelületi státuszát is megszüntették, így azt is magánbérlő használhatja.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

– Az új rendelet legnagyobb vesztese Balatonaliga – mondta Bukovszki. – A település elveszíti a szabad kijárást és a kilátást a Balatonra. A BATÉK nem védi a közhasználatot, hanem éppen ellenkezőleg: mindent a magánérdekeknek ad át.

Az aligai civilek korábban több pert is megnyertek a tóparti beépítések lassítására, de most attól tartanak, hogy a BATÉK végleg elvágja a lakosságot a Balatontól.
Címlapkép: Getty Images
