Forrás: Facebook
HelloVidék

Csúfos vége lett az úri murinak: igy néz ki most a kifosztott balatoni elit golfklub + Videó

HelloVidék
2025. szeptember 4. 17:15

A golfklub bisztrója 2018-ban nyitott ki utoljára, nemrég a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex fotósa készített róla képeket, írta meg a sonline.hu.

A golfklub bisztrója 2018-ban nyitott ki utoljára, azóta is zárva tart. A Felfedező közösségi oldalán megosztott képek tanúsága szerint az egykor elegáns szórakozóhelyen nemrég még ott álltak a fehér bőrszékek és a bárpult, mintha csak nyitásra várnának. Az asztalokon még ott hevertek a poharak, és a polcokon sorakoztak a díjak is. Azonban a kommentelők szerint azóta ismeretlenek széthordták az egész berendezést, és a hely mára teljesen üresen áll.

Egy kommentelő megjegyezte,a  képek az egykori Imperial területén készültek. Az egyik legjobb adottságú pálya volt, amihez még strand is tartozott!

Ahogy írta: "Nagyon kár érte! Az építtető tulajdonos átadta az üzemeltetést anno a gyerekeinek…Őket sajnos nem foglalkoztatta a golf, így nemigen törődtek a megfelelő üzemeltetéssel és elmaradtak a vendégek, ennek következtében tönkrement és bezárt! Árulják a területet (6.5M €)…egy érdeklődő lakóparkot szeretett volna, de azt szerencsére nem engedélyezték!"

 

Címlapkép: Facebook - A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon oldala
