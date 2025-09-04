Makón, a Maros-parti ártéren teljes megújulás előtt áll az egykori Vadászház. A beruházás összköltsége 470 millió forint, a projekt uniós támogatással valósulhat meg.
Csúfos vége lett az úri murinak: igy néz ki most a kifosztott balatoni elit golfklub + Videó
A golfklub bisztrója 2018-ban nyitott ki utoljára, nemrég a Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon urbex fotósa készített róla képeket, írta meg a sonline.hu.
A golfklub bisztrója 2018-ban nyitott ki utoljára, azóta is zárva tart. A Felfedező közösségi oldalán megosztott képek tanúsága szerint az egykor elegáns szórakozóhelyen nemrég még ott álltak a fehér bőrszékek és a bárpult, mintha csak nyitásra várnának. Az asztalokon még ott hevertek a poharak, és a polcokon sorakoztak a díjak is. Azonban a kommentelők szerint azóta ismeretlenek széthordták az egész berendezést, és a hely mára teljesen üresen áll.
Egy kommentelő megjegyezte,a képek az egykori Imperial területén készültek. Az egyik legjobb adottságú pálya volt, amihez még strand is tartozott!
Ahogy írta: "Nagyon kár érte! Az építtető tulajdonos átadta az üzemeltetést anno a gyerekeinek…Őket sajnos nem foglalkoztatta a golf, így nemigen törődtek a megfelelő üzemeltetéssel és elmaradtak a vendégek, ennek következtében tönkrement és bezárt! Árulják a területet (6.5M €)…egy érdeklődő lakóparkot szeretett volna, de azt szerencsére nem engedélyezték!"
Most jött a hír, új homlokzatot és tetőt kap majd a Veszprémi Törvényszék Várbörtön-szárnya, kiírták a közbeszerzést.
A madárvonulás időszaka igazi látványosság a Balaton-parton: a tavasz és az ősz közeledtével sokféle madárfaj jelenik meg, köztük a különleges piroslábú cankó is.
Szeged belvárosában, a Szent István téren hamarosan lezárulhat egy korszak: eladóvá vált a város egyik utolsó különleges kézműves kalapos boltja.
Az ország egyik legszebb panorámáját kínáló galyatetői kilátó mostantól Thuróczy Lajos nevét viseli. A hazai természetjárás legendás alakjára, az Országos Kéktúra egyik megálmodójára születésének 100....
Különleges videót tett közzé a minap a Bükki Nemzeti Park: pillants be te is az idén született kis farkaskölykök mindennapjaiba!
Meglepő látvány fogadta a siófokiakat a hétvégén: daruval kezdték bontani a Balaton-part egyik legismertebb attrakcióját, a fordított házat.
Egy kormányrendelet papíron a Balaton közhasználatát bővíti, de Csopakon éppen az ellenkezőjét érzik: az egyik utolsó, 55 éve nyitva álló parti sétány kikerült a közhasználatból....
Egy korábban ártalmatlan őshonos rovar, a déli fényes bodobács okoz egyre nagyobb károkat a hazai mezőgazdaságban.
A Balatonon újabb nagy fogás született: Gelencsér Csaba egy 190 centis harcsát fárasztott ki saját rekordjaként. A fogás a pergető horgászat precizitásának sikerét mutatja.
Szeptember 13-14-én Tatán, az Esterházy-kastély parkjában ismét együtt főz a gasztrovilág krémje. A SVÉT idei fókusza a magyar sajtok és tejtermékek lesznek.
Agyad eldobod: kétszázezret akar a turista, amiért lespriccelte a siófoki szökőkút, reagált a polgármester
A pórul járt turista perrel fenyegetőzik, amennyiben nem kártalanítják tönkretett napjáért - a polgármester azonban egyértelmű választ küldött.
Egy eurázsiai hód kétszer is megharapott egy fürdőző nőt Szeged közelében, miután a tiszai partszakasz látszólag biztonságosnak tűnt. Szakértők is megszólaltak az ügyben.
Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó
Nem mindennapi hirdetésre bukkantunk: Balatonalmádi legikonikusabb luxusnyaralója, a több mint 130 éves Kis Jancsi-villa most vevőre vár – a pazar ingatlan története, és az ára...
Több száz vendégmunkást bocsát el az SK On iváncsai akkugyára, miután egy nagy gyártási projekt lezárul.
Több hónapos huzavona után ma végre megállapodás született a Tüke Busz Zrt. és a Szolidaritás Autóbusz- közlekedési Szakszervezet között.
Teljesen kiszáradt, csupán némi növényzet és sárfoltok emlékeztetnek arra, hogy valaha vízfelület volt a területen.
Hogyan történik a gyümölcsfa ültetés ősszel és mi mindent érdemes tudni az ősszel ültethető fákról? Mikor ültessünk fát, milyen körülmények szükségesek az őszi faültetéshez?
Ha nem áll tőled távol a kelttészták világa, erről a receptről ne maradj le: így készül a kalinkó nevű fonott kalács, ami régen egy hagyományos...
