Facebookon jött a hír: kiderült végre, mikor fejeződik be a tavaszi tűzvész utáni felújítás, és nyithatja meg újra teljes kapuit a tiszaújvárosi fürdő.
Lassan vége a bezárásnak: újra nyit a kedvelt vidéki fürdő – mutatjuk, milyen extrákkal várnak
Idén augusztus 25. és szeptember 5. között pihen a Kecskeméti Fürdő: a kötelező éves karbantartás miatt a medencék zárva tartanak. Addig sem kell azonban strandolás nélkül maradni, a vendégek a szomszédos fürdőben úszkálhatnak.
A Kecskeméti Fürdő Facebookon közölte a hírt, miszerint augusztus 25. és szeptember 5. között zárva tart a kötelező éves karbantartás miatt. Schulteisz János, a fürdő igazgatója a Rádió 1 Gong Téma műsorában elmondta, hogy a munkálatok során a medencéket egyesével engedték le, átvizsgálták a csempéket, fugákat, valamint a vízgépészeti rendszereket, és elvégezték a szükséges javításokat.
A karbantartás időzítése nem véletlen: augusztus utolsó heteiben csökken a látogatószám, így a munkálatok zavaró hatása minimális. A munkák alatt a szomszédos Széktói strand továbbra is nyitva állt a fürdőzők előtt, a bérlettel rendelkező vendégek kedvezményes áron használhatták a strand szolgáltatásait.
Most azonban már csak napok kérdése, és a Kecskeméti Fürdő újra várja a látogatókat. A tervek szerint szeptember 6-án, reggel 6 órakor nyitja meg kapuit, így mindenki újra élvezheti a medencék és az élménymedencék szolgáltatásait teljes körűen.
A fürdő vezetése a nyitás előtt kéri a látogatók türelmét, és ígéri, hogy a karbantartásnak köszönhetően a létesítmény zavartalanul és biztonságosan fogadja majd a vendégeket.
