2025. szeptember 3. szerda Hilda
21 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyönyörű szexi nő pihenés az úszómedencében
HelloVidék

Lassan vége a bezárásnak: újra nyit a kedvelt vidéki fürdő – mutatjuk, milyen extrákkal várnak

HelloVidék
2025. szeptember 3. 17:31

Idén augusztus 25. és szeptember 5. között pihen a Kecskeméti Fürdő: a kötelező éves karbantartás miatt a medencék zárva tartanak. Addig sem kell azonban strandolás nélkül maradni, a vendégek a szomszédos fürdőben úszkálhatnak.

A Kecskeméti Fürdő Facebookon közölte a hírt, miszerint augusztus 25. és szeptember 5. között zárva tart a kötelező éves karbantartás miatt. Schulteisz János, a fürdő igazgatója a Rádió 1 Gong Téma műsorában elmondta, hogy a munkálatok során a medencéket egyesével engedték le, átvizsgálták a csempéket, fugákat, valamint a vízgépészeti rendszereket, és elvégezték a szükséges javításokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A karbantartás időzítése nem véletlen: augusztus utolsó heteiben csökken a látogatószám, így a munkálatok zavaró hatása minimális. A munkák alatt a szomszédos Széktói strand továbbra is nyitva állt a fürdőzők előtt, a bérlettel rendelkező vendégek kedvezményes áron használhatták a strand szolgáltatásait.

Most azonban már csak napok kérdése, és a Kecskeméti Fürdő újra várja a látogatókat. A tervek szerint szeptember 6-án, reggel 6 órakor nyitja meg kapuit, így mindenki újra élvezheti a medencék és az élménymedencék szolgáltatásait teljes körűen.

A fürdő vezetése a nyitás előtt kéri a látogatók türelmét, és ígéri, hogy a karbantartásnak köszönhetően a létesítmény zavartalanul és biztonságosan fogadja majd a vendégeket.
Címlapkép: Getty Images
#strand #fürdő #kecskemét #augusztus #fürdőhely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:30
18:15
18:03
17:45
Pénzcentrum
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 3. szerda
Hilda
36. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
3 hete
Rémálom az erdei vadkempingezésből: videóra vették, ahogy a medve szétmarcangolja a sátrat
3
3 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
4
3 hete
Vadpörkölt mennyországra bukkantunk a Bakony mélyén: haspártiak titkos helye, meglepő árakkal
5
2 hete
Pánik a Hévízi-tó körül: tényleg lehűlt a vize? A fürdő most lerántotta a leplet az igazságról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 18:03
Kvíz: Hol születtek a magyar írók, költők? Ezt belénk verték az iskolában, lássuk, emlékszel-e még!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 17:16
Itt a fordulat, Putyin tárgyalni hívta Zelenszkijt: mit lép az ukrán elnök?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 3. 18:36
Rejtély a napraforgó körül: elképesztő, mi derült ki a növényről