A Dining Guide szerint ezek az éttermek azok, ahol a vasárnapi ebéd igazi ünneppé válik a család és a barátok számára.
Díjeső után újabb nagy dobás: 14 bemutatóval itt a Miskolci Nemzeti Színház új évada + Videó
A Miskolci Nemzeti Színház ismét nagyszabású tervekkel vág neki az új évadnak: szeptember 19-én mutatják be az első darabot, az Oscar című bohózatot, Szőcs Artur rendezésében. Az évadnyitó testületi ülésre augusztus 21-én, csütörtökön került sor, ahol Béres Attila igazgató bizakodó hangulatban értékelte a mögöttük álló év sikereit és a következő hónapok kihívásait.
Béres Attila, a miskolci színház direktora úgy fogalmazott: a 2021/22-es évad „tökéletes volt”, hiszen soha nem kaptak még olyan széleskörű szakmai elismerést, mint tavaly. Az Országos Színházi Találkozón a Szabó Máté rendezte Ivanov elnyerte a legjobb előadás díját, míg Harsányi Attila – a darab főszereplője – a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést vihette haza. A színészt emellett a nagybányai Atelier fesztivál közönségdíjjal és zsűri különdíjjal jutalmazta, az Underground Nemzetközi Színházi Fesztiválon pedig a Kean című produkcióért fesztiválnagydíjat nyert. Szőcs Artur rendezőt a Színházi Kritikusok Céhe a legjobb rendező kategóriában jelölte - derült ki az MTI-hez is eljuttatott sajtóközleményből.
Az igazgató az évadnyitón kiemelte, hogy szeptember végétől október elejéig különösen mozgalmas időszak vár a társulatra. A felújító próbák már pénteken elkezdődnek, a közönség pedig két egymást követő premierre is számíthat:
- szeptember 19. – Oscar (bohózat, rendező: Szőcs Artur)
- szeptember 26. – Csetepaté Chioggiában (vígjáték, rendező: Rusznyák Gábor)
Az évad során további tizenkét bemutatóval készülnek, köztük:
- Bohémélet (rendező: Szőcs Artur),
- Buborékok (rendező: Rusznyák Gábor),
- Máli néni (rendező.: Csiszár Imre).
A Miskolci Nemzeti Színház a Európai Színházi Unió keretében együttműködést kötött több európai várossal: Prágával, Barcelonával, Rómával és Luxemburggal is. Ennek köszönhetően előadáscserék várhatók, amelyek új színt hozhatnak a repertoárba.
Az évadnyitó elején egyperces néma csenddel emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt társulati tagokról: Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színészről és Ősz Lajos díszítőről.
A miskolci társulat az új évad elején a Szemle Plusz program keretében a Városmajori Szabadtéri Színpadon lép fel szeptember 7-én, ahol A kétfejű fenevad című előadással szerepelnek.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A házi készítésű lekvárok rajongóinak idén sem kell nélkülözniük a szezon ízletes slágergyümölcsét: tudd meg, hogyan dolgozd fel, mi mindent készíts belőle, amíg még kapható.
Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.
Csütörtök délután még elég üres a szombathelyi Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek.
Pásztónál a patakmeder szinte teljesen kiszáradt, a víz eltűnt. A természetvédelem most riadót fúj, de a helyiek szerint nemcsak a hőség és az aszály a...
„Este fél tizenegy körül hat éhes, csíkos hátú vadmalac lepték el a balatonmáriafürdői Dorka nyaraló kertjét, ahol a tulajdonos és párja videóra vették, amint hangos...
Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton.A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!
Segítség, bűzlik a komposzt, mit rontottunk el? A hazai kertészmérnök elárulja, hogyan kerülhetjük el a kellemetlen szagokat, és varázsolhatunk a zöldhulladékból földi aranyat.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
Különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit: a Tihanyi Apátság falai fényfestéssel kelnek életre, és mesélnek Magyarország történelméről.
Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.
Különleges lehetőség nyílik Káli-medence déli kapujának, Kővágóörsön: egy régi bánya kerül árverésre, amelyet az érdeklődők szeptemberben személyesen is megtekinthetnek.
Bezárt, kísértetfürdővé vált a mediterán hangulatú zalai termál: most kiderült, mikor nyithat újra + Videó
Meghökkentő képeken látható, mi maradt a zalai fürdővendégek egykori kedvenc helyéből: az elhagyatott termálfürdőből teljesen eltűnt a víz.
Sokkoló a látvány: a Zagyva szolnoki medrének egyes szakaszain már alig látható víz, helyét a zöld növényzet vette át.
Az Őrség titkos patakjain táncolnak a fémkék Kisasszony-szitakötők – ebben a Facebook-videóban lélegzetelállító pillanatok bontakoznak ki a gyorsan áramló víz felett.
Bizarr hobbi vagy felszabadító élmény a naturizmus, a szigorú szabályokhoz kötött, mégis felszabadító meztelen strandolás? Egy biztos, a naturizmus nem egyenlő a nudizmussal.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.