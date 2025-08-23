Díjeső után újabb nagy dobás: 14 bemutatóval itt a Miskolci Nemzeti Színház új évada + Videó

A Miskolci Nemzeti Színház ismét nagyszabású tervekkel vág neki az új évadnak: szeptember 19-én mutatják be az első darabot, az Oscar című bohózatot, Szőcs Artur rendezésében. Az évadnyitó testületi ülésre augusztus 21-én, csütörtökön került sor, ahol Béres Attila igazgató bizakodó hangulatban értékelte a mögöttük álló év sikereit és a következő hónapok kihívásait.

Béres Attila, a miskolci színház direktora úgy fogalmazott: a 2021/22-es évad „tökéletes volt”, hiszen soha nem kaptak még olyan széleskörű szakmai elismerést, mint tavaly. Az Országos Színházi Találkozón a Szabó Máté rendezte Ivanov elnyerte a legjobb előadás díját, míg Harsányi Attila – a darab főszereplője – a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést vihette haza. A színészt emellett a nagybányai Atelier fesztivál közönségdíjjal és zsűri különdíjjal jutalmazta, az Underground Nemzetközi Színházi Fesztiválon pedig a Kean című produkcióért fesztiválnagydíjat nyert. Szőcs Artur rendezőt a Színházi Kritikusok Céhe a legjobb rendező kategóriában jelölte - derült ki az MTI-hez is eljuttatott sajtóközleményből.

Az igazgató az évadnyitón kiemelte, hogy szeptember végétől október elejéig különösen mozgalmas időszak vár a társulatra. A felújító próbák már pénteken elkezdődnek, a közönség pedig két egymást követő premierre is számíthat:

szeptember 19. – Oscar (bohózat, rendező: Szőcs Artur)

szeptember 26. – Csetepaté Chioggiában (vígjáték, rendező: Rusznyák Gábor)

Az évad során további tizenkét bemutatóval készülnek, köztük:

Bohémélet (rendező: Szőcs Artur),

Buborékok (rendező: Rusznyák Gábor),

Máli néni (rendező.: Csiszár Imre).

A Miskolci Nemzeti Színház a Európai Színházi Unió keretében együttműködést kötött több európai várossal: Prágával, Barcelonával, Rómával és Luxemburggal is. Ennek köszönhetően előadáscserék várhatók, amelyek új színt hozhatnak a repertoárba.

Az évadnyitó elején egyperces néma csenddel emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt társulati tagokról: Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színészről és Ősz Lajos díszítőről.

A miskolci társulat az új évad elején a Szemle Plusz program keretében a Városmajori Szabadtéri Színpadon lép fel szeptember 7-én, ahol A kétfejű fenevad című előadással szerepelnek.