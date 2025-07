Nem menekült, hanem kebabos: ilyen arabként Magyarországon, egy vidéki nagyvárosban élni

A szombathelyi vasútállomás tőszomszédságában, a Szelestey és a Nádasdy utca sarkán áll egy kis büfé, amelyet a város szinte minden lakója ismer. A „King Kebab” már 13 éve stabil pont Szombathely gasztrotérképén, és sokaknak egy kellemes, fűszeres ízélményt jelent. De mögötte egy egész életút rejlik – Atia Wael története, aki Egyiptomból érkezett, és ma már a vasi megyeszékhely egyik legismertebb kebabosa.

A 48 éves egyiptomi, Atia Wael már tizenhárom éve fűszerezi meg Szombathely életét. 2002-ben egy magyar nővel kötött házasság révén költözött először Miskolcra, majd az ottani nehéz gazdasági helyzet miatt költözött a nyugati határ mellé, Szombathelyre. Ahogy meséli, már Borsodban is kebabot árult – napi 2500 forintért dolgozott. Előtte Hollandiában és Belgiumban is megfordult, Atia Wael mindig a vendéglátásban dogozott - derült ki a Nyugat.hu riportjából.

Noha eredeti szakmája a turizmus és menedzsment, és otthon a szállodaiparban dolgozott, elmondása szerint arabként nehéz lett volna ebben elhelyezkedni Magyarországon. A kebab azonban nem csupán egy munka számára, hanem hivatás és szívügy is. „Úgy kell csinálni a kebabot, mintha magadnak készítenéd. A vendég nem a másik oldal, hanem valaki, akinek adsz. A fiam is ugyanazt eszi, mint bárki más” – mesélte a lapnak.

Pár éve az üzletét tűzvész sújtotta

Egy elromlott termosztát miatt az olaj felforrósodott, és lángra kapott. Wael épp nem tartózkodott a helyszínen, de súlyos károk keletkeztek. Az újrakezdés nehéz volt, de ma már minden a régi – vagy talán még jobb is.

Wael büszkén mondja ki: „Nem menekült vagyok – hanem kebabos”. Egy olyan ember, aki dolgozni jött Magyarországra, és szeretné megmutatni, hogy a kultúrák találkozása lehet harmonikus is. A magyarokról azonban elég felemás véleménye van, sajnálattal tapasztalja, hogy nagyon kevés itthon a tisztelet. "A magyarok egymást sem fogadják el, nemhogy az idegeneket. Nincs összetartás, összefogás. Persze vannak jó dolgok is, mindig mindenhol van kivétel." - mondta el.

És hogyan lát még bennünket, magyarokat? Azt mondja:

A magyar egy szomorú nép, nem mosolygós, kevésbé barátságos, mi egyiptomiak mások vagyunk. Ezt is meg lehet érteni, mert mindennek oka van. Nem jól élnek a magyarok. A hivatalos statisztikák szerint is Magyarország az Európai Unió egyik legszegényebb országa.

Szombathelyről sincsen felhőtlenül jó véleménye, szerinte régen tisztább, és csendesebb volt a város. "Most sok a veszekedés, a feszültség. Néha azt érzem, reggelente egy marék nyugtató kéne a zsebembe” – mesélte félig tréfásan, félig szomorúan.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Wael szerint a legnagyobb különbség a magyarok és az egyiptomiak között a családhoz és a közösséghez való viszonyban rejlik. Elmondása szerint Egyiptomban nagyobb a tisztelet a szülők, az idősek és a házastárs iránt, és a társadalmi kapcsolatokban is más értékek dominálnak. „Mi büszkék vagyunk a gyökereinkre, a családunkra. Nálunk még megvan a klasszikus lánykérés, a hűség, az adott szó. Ezek ma is élő dolgok.”

Szerinte Európában gyakran elvész a mélység a kapcsolatokból, és a társadalmi kohézió is meggyengült – ennek okait azonban inkább gazdasági, mint kulturális tényezőkben látja.

A gyermeknevelés kapcsán elárulta: "Az óvodában is voltak problémáink, mert eleinte nem tudott magyarul a gyerek, de már jár tanárhoz, illetve mi is beszélünk vele magyarul és néz régi magyar népmeséket, úgyhogy ez is alakul. De szerintem előbb-utóbb az iskolát Ausztriában fogja folytatni."

„Az embereket nem a muszlimoktól kell félteni”

Az interjúban Wael nyíltan beszél az előítéletekről is, amikkel muszlimként találkozik. Meglátása szerint az emberek nem ösztönösen félnek a muszlimoktól, hanem sokszor tudatosan generált félelemben tartják őket – ez pedig politikai érdekeket szolgál. „A világban mindig kell egy ellenségkép, és mi – muszlimok – egyszerű célpont vagyunk. Pedig a vallásunk szabályai világosak: nem bántunk gyerekeket, nőket, időseket, templomokat nem rombolunk, kardot csak akkor ragadunk, ha minket támadnak.”

Wael ugyanakkor hisz abban, hogy a személyes példamutatás többet számít bármilyen sztereotípiánál. Nem fogyaszt alkoholt, nem megy haza részegen, és azt vallja: „amit adsz a világnak, azt kapod vissza”. Bár már 23 éve él Magyarországon, Wael rendszeresen hazalátogat Egyiptomba. Azt mondja, nem szakadna el a szülőföldjétől, és örömmel látja, hogy az ország – bár sokszor nyugati mintára, hitelekből – de fejlődik.