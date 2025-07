Ez történik a vadasparkban naplemente után: titkos videó készült az esti lakomáról

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A Nógrádi Vadaspark egyik legizgalmasabb élménye az esti etetés, amely nemcsak a gyerekek, de a felnőttek kedvence is – és most videó is készült róla. A felvételen azonban az esti közös vacsora mellett az is jól látszik, hogy a tartós aszály miatt milyen kopár, holdbéli a nógrádi táj.

A Nógrádi Vadaspark legújabb Facebook-bejegyzésében egy bájos, esti pillanatot örökítettek meg, ahol a park lakói – szarvasok, muflonok vagy épp vaddisznók – lelkesen gyűlnek össze az esti közös vacsorára. Ahogy a posztban is írják: Minden este más és más meglepetés vár – hol a szarvasok, hol a muflonok vagy épp a vaddisznók a főszereplők. Mi sem tudjuk megunni, mindig történik valami új!” A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A park nemcsak a közeli nógrádi település lakóit, hanem kirándulókat, családokat, természetkedvelőket is vonz egész évben. Az esti etetés pedig egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók közelről figyelhessék meg a vadállatok viselkedését, miközben megismerhetik az egyes fajok jellemzőit, szokásait. Ha kedveled a természet közelségét, és szívesen látnád, hogyan zajlik egy valódi esti vadetetés testközelből, érdemes megnézni a park videóját – vagy még jobb: el is látogatni hozzájuk!

Címlapkép: Getty Images

