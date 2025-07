Brutális halszörny a Balatonból: nézzétek, micsoda tórekorder harcsát fogott ki a mázlista pecás + Fotók

Hihetetlen fogásról számolt be a Balatoni Hal: Máté József horgász egy 208 centiméter hosszú, farokúszójával együtt 222 centis, 64,5 kilogrammos harcsát emelt ki a Balatonból. Bár ez laikus szemmel hatalmas zsákmánynak számít, országos rekordról nincs szó – a hivatalos magyar csúcstartó egy 119,4 kilós harcsa. Ami miatt mégis figyelemre méltó ez a fogás, az a történelmi és biológiai háttere: ez a legnagyobb feljegyzett példány a 2011-es balatoni harcsapusztulás óta.

A 2011-es katasztrófa év volt a balatoni harcsaállomány szempontjából. A szakértők becslése szerint akkor a tó harcsáinak fele is elpusztulhatott, főként a legnagyobb, legidősebb példányok. A tömeges pusztulás okára sokáig nem volt egyértelmű magyarázat, de ma már a szakma többsége egy összetett, több tényezős eseménysorozatot tart a legvalószínűbb oknak: egy enyhe vírusfertőzés, egy különösen kemény tél, majd egy szokatlanul meleg tavasz végzetes kombinációja vezethetett az állomány összeomlásához.

A pusztulás után a harcsák szaporodása gyorsan újraindult, és az állomány folyamatosan növekedett. A Balatoni Hal szerint azonban igazán látványos ugrás az elmúlt két évben történt: „Azt már 2021-ben is leírhattuk, hogy az állomány darabszámban meghaladta a pusztulás előtti szintet, mára pedig tömeg alapon számolva is minimum megháromszorozta. A széles bázist adó fiatal korosztály pedig egyértelműen előre vetíti a jövőt: hamarosan egyre több kapitális méretű harcsafogásnak örülhetünk.”

Ez a mostani 64,5 kilós példány ennek a növekvő tendenciának az egyik leglátványosabb jele – egyfajta víz alatti generációváltás látványos eredménye. A halat természetesen hivatalosan is lemérték: a mérlegelésen jelen voltak a Balatoni Hal szakemberei is, így a rekord „időszakos” érvényességét hivatalosan elismerték.

Mit jelent ez a horgászoknak – és a fürdőzőknek?

A Balaton halfaunájának megújulása nemcsak a sporthorgászok számára örömteli hír, hanem az ökológiai egyensúly szempontjából is fontos fejlemény. A harcsa csúcsragadozóként komoly szerepet tölt be a tó biológiai rendszerében, és a nagytestű példányok jelenléte hosszú távon is stabilizálhatja a populációt.

A horgászok részéről természetesen egyre nagyobb az érdeklődés a balatoni harcsa iránt, különösen, hogy immár újra esély van kapitális méretű példányokat horogra akasztani. A fürdőzőknek ugyanakkor nincs okuk az aggodalomra – még egy két méternél hosszabb harcsa sem jelent veszélyt az emberre. Ezek a halak kizárólag halakat, rákokat és kisebb gerinceseket fogyasztanak, és a legnagyobb példányok is félénkek az emberrel szemben.