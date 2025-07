Kinyit a vega mennyország: 30 éve fesztiváloznak Somogyvámoson, jön a Krisna-völgyi búcsú

2025-ben harmincadik alkalommal rendezik meg a Krisna-völgyi Búcsút, Magyarország egyik legnagyobb spirituális és kulturális élményfesztiválját. A somogyvámosi ökofalu különleges programokkal, tradicionális indiai élményekkel, zenés-táncos estekkel és tematikus túrákkal vár 2025. július 25. és 27. között.

A Krisna-völgy vendégei vezetett meditációkon, közös zenélésen, indiai esküvőn, az ökofarmot bemutató tematikus sétákon, kertészeti, gyógynövény, életmód és karmatisztító körsétákon, kulturális előadásokon, kézműves bemutatón vehetnek részt, megtekinthetik a járgányházat, továbbá vegetáriánus és vegán ételeket kóstolhatnak – írták a szervezők az MTI-hez eljuttatott tájékoztatóban.

Hozzátették: ugyancsak különleges élménynek ígérkezik a bocisimogató, az ökrös szekértúra, a Holi elnevezésű „festékdobálós color party” is, és a jubileum alkalmából ajándék belépővel kedveskednek a 30 éves látogatóknak. Utaltak rá, a Krisna-völgy – az ország egyik legismertebb ökofaluja és spirituális közössége – már több mint három évtizede áll fenn és várja az érdeklődőket.

Kezdetben néhány tucat lelkes fiatal néhány hektáros földterületen gazdálkodott, hogy gyakorlatba ültesse az „egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás” mottóját, a Krisna-völgy azóta 320 hektárossá nőtt, természeti szépsége, tudatos fejlesztései és fenntartható életmódja révén mára közkedvelt lelki oázissá és ökológiai tudásbázissá vált – jegyezték meg.

Kiemelték: a völgynek saját iskolája, tehénvédelmi központja, ökokertészete és hatalmas fóliasátras termőterülete van, egyedi szennyvíztisztító rendszert működtet, megújuló energiákra épít, és szinte teljesen független a közművektől. A lakók az ökrök igavonó erejét felhasználó ökrös járgányházban aprítják a fát és őrlik a gabonát, saját méhészetet tartanak fenn, és egyedi kézműves műhelyt is működtetnek, a Syama Handmade-et, ahol a ruhakészítés a növények elültetésétől a hímzésig nyomon követhető – mutattak rá.

Rámutattak, hogy a közösség életének középpontjában az Isten iránti odaadás áll, ennek szimbóluma a templom, amely spirituális, közösségi és kulturális programoknak is teret ad. Kitértek rá, hogy a bár a völgy egész évben látogatható, a legnagyobb élményt kétségtelenül a Krisna-völgyi búcsú nyújtja, az első ilyen eseményt 1996-ban, a templom beavatásakor rendezték meg. Az indiai kulturális központ már akkor is kíváncsiskodók ezreit vonzotta, így vált a szakrális tér turisztikai látványossággá is – jelezték.

Tájékoztatásuk szerint a nyár fénypontját jelentő eseményre több száz Krisna-hívő érkezik az országból, hogy együtt mutassák be a természetközeli életmódot és az ősi védikus kultúra mindennapi gyakorlatát annak színes hagyományaival, életfilozófiájával, zenéjével, táncaival és ételeivel – írj az MTI.